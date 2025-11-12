Segway Powersports revela o AT10 W MUD na EICMA 2025

MILÃO, 12 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Segway Powersports, inovadora global em veículos off-road inteligentes e sistemas de pilotagem conectados, apresentou recentemente o AT10 W MUD na EICMA 2025 em Milão. O novo ATV foi construído especificamente para lama profunda, zonas úmidas e trilhas florestais, combinando alto desempenho de saída com inteligência amigável ao piloto para ajudar os amadores e profissionais a irem mais longe em condições adversas com maior controle e confiança.

A LAMA AT10 W possui um trem de força de alto desempenho de 97 hp que fornece empuxo forte e imediato, apoiado por uma postura ampla para estabilidade e 320 mm de distância do solo para limpar raízes e bordas. Um guincho padrão de 4.500 lb fornece extração confiável quando um cruzamento é mais profundo do que o esperado. A máquina é configurada para até um metro de água, com encaminhamento de entrada, proteção elétrica e medidas de drenagem que suportam a imersão repetida em lama e água parada.

Os componentes e acessórios personalizáveis podem ser adaptados para uso durante todo o ano. Pneus com foco na lama e geometria robusta do chassi garantem tração e compostura para apoiar a experiência de pilotagem. Os usuários também podem adicionar um limpa-neves para operações de inverno, bem como proteção da parte inferior da carroceria, um para-choque traseiro e armazenamento de carga que aumentam a durabilidade e a flexibilidade da carga para uso em alta frequência e serviços pesados. O layout de resfriamento otimizado foi projetado para reduzir o calor no piloto durante longos dias, o que melhora o conforto durante longas jornadas de trabalho ou recreativas.

A inteligência é uma parte essencial da experiência de LAMA AT10 W e de todos os produtos Segway Powersports. Os usuários podem se conectar ao aplicativo Smart Moving, habilitar a navegação e a comunicação, visualizar o progresso com a orientação do mapa off-road e emparelhar fones de ouvido Bluetooth ou sistemas de capacete para permanecerem contactáveis.

O AT10 W MUD é versátil, projetado para se destacar em uma ampla gama de perfis de usuário. Proprietários de terras e equipes florestais valorizam sua entrega de energia confiável e flexibilidade de rota excepcional. Os entusiastas de off-road de fim de semana podem desfrutar de um momento divertido com confiança através de lama profunda e terreno técnico apertado, onde permanece previsível e composto. Para pilotos competitivos, a LAMA AT10 W é ajustada para manter o ímpeto através das seções onde a tração e a visibilidade são mais difíceis de manter.

Juntamente com o AT10 W MUD, a Segway Powersports revelou uma linha expansiva na EICMA, com ATVs, utilitários e esportes lado a lado e produtos on-road. A coleção reflete o foco da empresa em quadros de alta resistência, powertrains refinados, direção hidráulica eletrônica e software centrado no piloto, ressaltando a tecnologia fundamental da Segway para veículos esportivos ao ar livre e seus produtos exclusivos e de ponta.

Sobre a Segway Powersports

A Segway transformou a micromobilidade em 1999 com o revolucionário Personal Transporter, despertando a curiosidade global sobre o futuro do transporte pessoal. Com a missão de "Simply Moving", a Segway dedica-se a simplificar a forma como as pessoas e as mercadorias se movem, melhorando a eficiência e a experiência geral da vida cotidiana. Durante décadas, a Segway estabeleceu continuamente novos padrões em transporte de curta distância e produtos de robótica, constantemente ultrapassando os limites da inovação. Hoje, a Segway é pioneira no futuro da mobilidade com tecnologia inovadora, oferecendo produtos inovadores que reafirmam a maneira como nos movemos.

Visite https://powersports.segway.com.

