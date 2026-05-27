Segway Powersports anuncia su entrada al mercado colombiano y presenta su línea de productos en la Feria 2 Ruedas 2026

MEDELLÍN, Colombia, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Segway Powersports anuncia oficialmente su entrada al mercado colombiano en la Feria 2 Ruedas 2026, que tendrá lugar del 21 al 24 de mayo en la Plaza Mayor de Medellín. La medida profundiza la presencia latinoamericana de la marca y amplía su presencia en la región andina.

Segway Powersports seleccionó a Colombia como su próximo mercado latinoamericano en función de la creciente demanda del país de vehículos todoterreno en la agricultura, el turismo de aventura y la equitación recreativa. La compañía ofrecerá ventas, servicio y soporte de piezas a los clientes colombianos a través de una red local establecida.

Durante la Feria 2 Ruedas 2026, Segway Powersports presenta tres vehículos que destacan su creciente línea todoterreno en los segmentos de servicios públicos, recreación y rendimiento. La pantalla incluye el AT5 de nivel de entrada construido para uso recreativo y agrícola, la utilidad UT10 Crew lado a lado diseñada para actividades familiares, transporte de carga y aplicaciones de trabajo, y el Villain SX10 centrado en el deporte desarrollado para entusiastas del todoterreno que buscan una capacidad de terreno de alto rendimiento, abordando juntos las diversas necesidades del mercado todoterreno colombiano.

De cara al futuro, Segway Powersports planea traer modelos adicionales a Colombia, incluidos el AT10, el UT6 y el Super Villain SX20T. Como vehículo insignia de la marca, el Super Villain SX20T hizo recientemente su debut oficial en el mercado estadounidense en el Mint 400 en Las Vegas, donde también obtuvo un tercer lugar en el podio en la clase UTV Pro Stock Modified.

Segway Powersports opera actualmente en más de 60 países y regiones, con el respaldo de más de 1000 socios minoristas y una capacidad de producción anual que supera las 80 000 unidades. La entrada de la compañía en Colombia marca un paso más en su estrategia de expansión global, fortaleciendo aún más su presencia en América Latina y acelerando el crecimiento de su negocio internacional de deportes motorizados.

Acerca de Segway Powersports

Segway es líder mundial en micromovilidad, vehículos deportivos motorizados y robótica de consumo, y se destaca por su innovación y sus productos centrados en el usuario. Segway Powersports se centra específicamente en el diseño y la fabricación de vehículos de deportes motorizados de próxima generación, incluidos vehículos todo terreno (ATV) y vehículos paralelos (SxS) para aplicaciones tanto utilitarias como deportivas. Como empresa de alta tecnología, Segway Powersports combina una cadena de suministro de primer nivel con sus propias capacidades de fabricación, y gestiona todo el ciclo de vida de sus productos, desde la investigación y el desarrollo (I+D) y la producción hasta las ventas y el servicio posventa.

Para más información, visite https://powersports.segway.com

FUENTE Segway Powersports