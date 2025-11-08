Segway Powersports expande a diversão e os limites do off-road na EICMA 2025

MILÃO, 8 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Segway, líder global em micromobilidade, powersports e produtos de robótica, está trazendo sua mais recente linha de produtos e inovações de sistemas que expandem a experiência off-road com inteligência de última geração para a EICMA 2025 (Exposição Internacional de Motocicletas e Acessórios da Powersports), que acontecerá de 4 a 9 de novembro na Fiera Milano.

Sistema IFUN (PRNewsfoto/Segway Powersports) Super Villain SX20T 4 (PRNewsfoto/Segway Powersports) UT10 Pro HVAC (PRNewsfoto/Segway Powersports)

Com o tema SHOCKWAVE INCOMING, a apresentação da Segway destaca o lançamento do inteligente sistema iFun, uma plataforma que transforma cada jornada off-road em uma aventura compartilhada, memorável e divertida, indo além da simples conquista do terreno.

Alimentado pelo iFun, o off-road com Segway se torna uma aventura inteligente, conectada e social com recursos que incluem:

Capture todos os destaques : o reconhecimento de vídeo inteligente de vários ângulos grava e compila automaticamente os melhores momentos em clipes compartilháveis.

: o reconhecimento de vídeo inteligente de vários ângulos grava e compila automaticamente os melhores momentos em clipes compartilháveis. Intercomunicador de voz da equipe : mantenha-se conectado com o chat de voz em tempo real para uma coordenação mais suave durante os passeios em grupo.

: mantenha-se conectado com o chat de voz em tempo real para uma coordenação mais suave durante os passeios em grupo. Navegação inteligente e sincronização de dados : rastreie rotas, trilhas e estatísticas de viagem a qualquer hora e em qualquer lugar.

: rastreie rotas, trilhas e estatísticas de viagem a qualquer hora e em qualquer lugar. Conectividade na nuvem: sincronize e compartilhe as experiências de viagem perfeitamente com uma comunidade mais interativa.

A família Segway totalmente atualizada e inteligente está pronta para conquistar

Na EICMA 2025, a Segway também revela uma nova linha de produtos 2026 que expande seu portfólio de veículos off-road com designs e tecnologias atualizados.

O Super Villain SX20T 4 foi feito para liberar potência e multiplicar a diversão, destacando o sistema de força recém-ajustado que oferece 6% a mais de desempenho, são mais de 250 HP de força bruta. O espaçoso layout de quatro lugares traz a emoção para a família e amigos, enquanto a suspensão de corrida combinada com pneus off-road de 35 polegadas garante estabilidade e conforto em qualquer terreno.

O UT10 Pro HVAC é um verdadeiro UTV completo que combina desempenho com praticidade diária, com um trem de força atualizado com câmbio eletrônico para um desempenho mais suave e responsivo. A cabine totalmente fechada com controle climático HVAC proporciona conforto em qualquer condição climática, enquanto o cockpit inteligente e a caixa de carga elétrica a tornam perfeita tanto para o trabalho diário quanto para atividades recreativas ao ar livre.

O AT10 W Mud é para conquistadores destemidos, com profundidade de 1 metro e 97 HP de potência construídos para dominar o terreno lamacento. O design de corpo largo de 58 polegadas aumenta a estabilidade e o manuseio preciso, além de longo alcance e tração superior.

Desde sistemas inteligentes de ponta até um portfólio de produtos em constante expansão, a Segway Powersports está em constante evolução para atender às demandas dos usuários em diversos terrenos e estilos de vida. Sua linha agora abrange desde veículos de alto desempenho para aventuras off-road extremas até modelos versáteis projetados para pilotagem recreativa e cenários de vida, combinando engenharia avançada com recursos de conectividade inteligentes.

Guiada pelo seu espírito de marca, "Fear No Place" (Não tenha medo de nenhum lugar), olhando para o futuro, a Segway continuará a expandir os limites da tecnologia, promovendo a inovação que abre novas possibilidades para a mobilidade inteligente em todos os terrenos. Seja enfrentando terrenos desafiadores, explorando novos destinos ou compartilhando momentos inesquecíveis em comunidades vibrantes, a Segway tem o compromisso de tornar cada viagem não apenas mais inteligente e conectada, mas também mais envolvente e divertida para os passageiros de todo o mundo.

Junte-se a Segway no Estande A74, Pavilhão 18, e sinta a emoção da aventura na EICMA 2025.

Sobre a Segway

A Segway transformou a micromobilidade em 1999 com o revolucionário Personal Transporter, despertando a curiosidade global sobre o futuro do transporte pessoal. Com a missão de "Simply Moving" (Simplesmente movimentando), a Segway se dedica a simplificar a forma como as pessoas e as mercadorias se movem, melhorando a eficiência e aprimorando a experiência geral da vida cotidiana. Durante décadas, a Segway estabeleceu continuamente novos padrões em transporte de curta distância e produtos de robótica, constantemente ultrapassando os limites da inovação. Hoje, como líder global em soluções de micromobilidade, as ofertas da Segway evoluíram muito além de suas origens. De patinetes elétricos e GoKarts a bicicletas elétricas, veículos powersports e robôs pessoais, a Segway está na vanguarda do futuro da mobilidade com tecnologia revolucionária, oferecendo produtos inovadores que reafirmam nossa forma de nos mover.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2815694/IFUN_System.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2815695/Super_Villain_SX20T_4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2815696/UT10_Pro_HVAC.jpg

FONTE Segway Powersports