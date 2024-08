Sengenics Corporation Revela o i-Ome® Cancer: Um Avanço na Medicina de Precisão do Câncer

Revolucionando a descoberta de biomarcadores com uma plataforma imunoproteômica de alto rendimento

BOSTON, 30 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Sengenics Corporation LLC tem o orgulho de anunciar o lançamento do i-Ome Cancer, uma ferramenta de pesquisa de ponta projetada para transformar a descoberta de biomarcadores de câncer usando apenas uma gota de sangue.

O i-Ome Cancer marca um salto significativo em imunoproteômica, fornecendo uma abordagem rápida e econômica para caracterizar a resposta do sistema imunológico ao câncer. O câncer está intimamente associado a alterações proteicas, que podem estimular a produção de autoanticorpos. O i-Ome Cancer capitaliza essa relação, permitindo a identificação direta de proteínas associadas a doenças, oferecendo insights cruciais sobre essa doença devastadora e seu tratamento.

Ao facilitar a triagem de alto rendimento de autoanticorpos, o i-Ome Cancer aproveita a tecnologia KREX® proprietária da Sengenics para fornecer especificidade excepcional para resultados quantitativos robustos e biologicamente relevantes, simplificando o pipeline de descoberta de biomarcadores.

"O perfil de autoanticorpos com o i-Ome Cancer tem aplicações abrangentes, desde a ativação de produtos e serviços para diagnósticos anteriores até a orientação do desenvolvimento de vacinas e terapias contra o câncer", disse o Dr. Jonathan Blackburn, fundador e diretor científico da Sengenics. "Por exemplo, o i-Ome Cancer pode revelar como os tratamentos contra o câncer podem induzir o sistema imunológico a aumentar a eficácia terapêutica ou potencialmente causar efeitos colaterais graves."

A plataforma i-Ome Cancer compreende uma biblioteca focada de mais de 500 proteínas habilmente curadas que são conhecidas por serem autoantigênicas em cânceres, incluindo aquelas frequentemente mutadas no câncer ou envolvidas nas principais vias de sinalização do câncer. Esta última inovação pode rastrear duas vezes mais autoanticorpos do que sua antecessora, reforçando o compromisso da Sengenics com o avanço da pesquisa sobre o câncer.

A Dra. Jessica Da Gama Duarte, pesquisadora sênior de pós-doutorado do Instituto de Pesquisa do Câncer Olivia Newton-John, declarou: "Estou entusiasmada com o amplo conteúdo de câncer do i-Ome Cancer. Isso permitirá o perfil de autoanticorpos em um repertório maior de antígenos tumorais, melhorando significativamente as chances de identificar biomarcadores de câncer relevantes."

Reconhecido por seus padrões de alta qualidade, o i-Ome Cancer mantém a reputação da Sengenics de reprodutibilidade e especificidade líderes do setor. A plataforma agora está disponível através de prestadores de serviços em todo o mundo, prontos para acelerar o futuro da medicina de precisão contra o câncer.

Isenção de responsabilidade: o i-Ome Cancer é apenas para uso em pesquisa e não se destina a fins de diagnóstico.

Sobre a Sengenics

A Sengenics Corporation LLC, uma empresa de proteômica funcional, está comprometida com o avanço da medicina de precisão, capacitando pesquisadores com insights imunoproteômicos biologicamente relevantes e acionáveis em um amplo espectro de doenças. No centro de sua missão, a Sengenics oferece ferramentas avançadas e de alto rendimento usando tecnologia proprietária para detectar com precisão biomarcadores de autoanticorpos e interações de proteínas para pesquisas básicas, translacionais e clínicas. Suas ferramentas robustas foram aproveitadas pelas principais empresas farmacêuticas e instituições de pesquisa líderes para melhorar a compreensão da doença e simplificar o pipeline de biomarcadores. A Sengenics está sediada nos EUA e tem uma rede mundial de escritórios, distribuidores e prestadores de serviços.

