Sengenics Corporation stellt i-Ome® Cancer vor: Ein Durchbruch in der Krebspräzisionsmedizin

Revolutionierung der Entdeckung von Biomarkern mit einer Hochdurchsatz-Immunoproteom-Plattform

BOSTON, 30. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Sengenics Corporation LLC ist stolz darauf, die Markteinführung von i-Ome Cancer bekannt zu geben, einem hochmodernen Forschungsinstrument, das die Entdeckung von Krebs-Biomarkern mit nur einem Tropfen Blut verändern soll.

i-Ome Cancer stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Immunoproteomik dar und bietet einen schnellen und kostengünstigen Ansatz zur Charakterisierung der Reaktion des Immunsystems auf Krebs. Krebs steht in engem Zusammenhang mit Proteinveränderungen, die die Produktion von Autoantikörpern anregen können. i-Ome Cancer macht sich diesen Zusammenhang zunutze und ermöglicht die direkte Identifizierung von krankheitsassoziierten Proteinen, was entscheidende Erkenntnisse über diese verheerende Krankheit und ihre Behandlung liefert.

Durch die Erleichterung des Hochdurchsatz-Screenings von Autoantikörpern nutzt i-Ome Cancer die proprietäre KREX® Technologie von Sengenics, um eine außergewöhnliche Spezifität für robuste und biologisch relevante quantitative Ergebnisse zu liefern und die Biomarker-Entdeckungspipeline zu rationalisieren.

„Die Erstellung von Autoantikörperprofilen mit i-Ome Cancer hat ein breites Anwendungsspektrum, das von Produkten und Dienstleistungen für eine frühere Diagnose bis hin zur Entwicklung von Krebsimpfstoffen und -therapien reicht", sagte Dr. Jonathan Blackburn, Gründer und Chief Scientific Officer von Sengenics. „So kann i-Ome Cancer beispielsweise aufzeigen, wie Krebsbehandlungen das Immunsystem anregen können, um die therapeutische Wirksamkeit zu verbessern oder möglicherweise schwerwiegende Nebenwirkungen zu verursachen."

Die i-Ome Cancer-Plattform umfasst eine fokussierte Bibliothek mit über 500 von Experten kuratierten Proteinen, von denen bekannt ist, dass sie bei Krebserkrankungen autoantigen sind, einschließlich solcher, die bei Krebs häufig mutiert sind oder an wichtigen Krebs-Signalwegen beteiligt sind. Mit dieser neuesten Innovation können doppelt so viele Autoantikörper wie mit dem Vorgängermodell gescreent werden, was das Engagement von Sengenics zur Förderung der Krebsforschung unterstreicht.

Dr. Jessica Da Gama Duarte, eine leitende Postdoc-Forscherin am Olivia Newton-John Cancer Research Institute, erklärte: „Ich bin begeistert von den umfangreichen Krebsinhalten von i-Ome Cancer. Es wird die Erstellung von Autoantikörper-Profilen für ein größeres Tumorantigen-Repertoire ermöglichen und damit die Chancen auf die Identifizierung relevanter Krebs-Biomarker erheblich verbessern."

i-Ome Cancer ist bekannt für seine qualitativ hochwertigen Standards und unterstreicht den Ruf von Sengenics für branchenführende Reproduzierbarkeit und Spezifität. Die Plattform ist jetzt weltweit bei Dienstleistern erhältlich und bereit, die Zukunft der Präzisionskrebsmedizin zu beschleunigen.

Haftungsausschluss: i-Ome Cancer ist nur für Forschungszwecke und nicht für diagnostische Zwecke bestimmt.

Über Sengenics

Sengenics Corporation LLC, ein Unternehmen für funktionelle Proteomik, hat sich zum Ziel gesetzt, die Präzisionsmedizin voranzutreiben, indem es Forschern biologisch relevante und umsetzbare immunoproteomische Erkenntnisse über ein breites Spektrum von Krankheiten liefert. Sengenics bietet fortschrittliche Hochdurchsatz-Tools mit proprietärer Technologie zum präzisen Nachweis von Autoantikörper-Biomarkern und Protein-Interaktionen für die Grundlagen-, translationale und klinische Forschung. Die robusten Tools werden von führenden Pharmaunternehmen und Forschungseinrichtungen genutzt, um das Verständnis von Krankheiten zu verbessern und die Biomarker-Pipeline zu optimieren. Sengenics hat seinen Hauptsitz in den USA und verfügt über ein weltweites Netz von Niederlassungen, Händlern und Dienstleistern.

