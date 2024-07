Sengenics Corporation dévoile i-Ome® Cancer : Une avancée dans la médecine de précision du cancer

Révolutionner la découverte de biomarqueurs grâce à une plateforme immunoprotéomique à haut débit

BOSTON, 30 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Sengenics Corporation LLC est fière d'annoncer le lancement de i-Ome Cancer, un outil de recherche de pointe conçu pour transformer la découverte de biomarqueurs du cancer à l'aide d'une simple goutte de sang.

i-Ome Cancer marque une avancée significative dans le domaine de l'immunoprotéomique, en fournissant une approche rapide et rentable pour caractériser la réponse du système immunitaire au cancer. Le cancer est étroitement associé à des altérations des protéines, qui peuvent stimuler la production d'auto-anticorps. i-Ome Cancer tire parti de cette relation, en permettant l'identification directe des protéines associées à la maladie, offrant ainsi des informations cruciales sur cette maladie dévastatrice et son traitement.

En facilitant le criblage à haut débit des auto-anticorps, i-Ome Cancer s'appuie sur la technologie KREX® , propriété de Sengenics, qui offre une spécificité exceptionnelle pour des résultats quantitatifs robustes et biologiquement pertinents, rationalisant ainsi le pipeline de découverte de biomarqueurs.

« Le profilage des auto-anticorps avec i-Ome Cancer a des applications très variées, allant de la création de produits et de services pour des diagnostics plus précoces à l'orientation du développement de vaccins et de thérapies contre le cancer », a déclaré le Dr Jonathan Blackburn, fondateur et directeur scientifique de Sengenics. « Par exemple, i-Ome Cancer peut révéler comment les traitements anticancéreux peuvent induire le système immunitaire afin d'améliorer l'efficacité thérapeutique ou de provoquer des effets secondaires graves. »

La plateforme i-Ome Cancer comprend une bibliothèque ciblée de plus de 500 protéines sélectionnées par des experts et connues pour être auto-antigéniques dans les cancers, y compris celles fréquemment mutées dans les cancers ou impliquées dans des voies de signalisation clés du cancer. Cette dernière innovation permet de cribler deux fois plus d'auto-anticorps que son prédécesseur, ce qui renforce l'engagement de Sengenics à faire progresser la recherche sur le cancer.

Le Dr Jessica Da Gama Duarte, chercheuse postdoctorale principale à l'Institut de recherche sur le cancer Olivia Newton-John, a déclaré : « Je suis enthousiasmée par l'étendue du contenu de i-Ome Cancer. Il permettra d'établir des profils d'auto-anticorps dans un répertoire d'antigènes tumoraux plus large, ce qui améliorera considérablement les chances d'identifier des biomarqueurs pertinents pour le cancer ».

Réputé pour ses normes de haute qualité, i-Ome Cancer confirme la réputation de Sengenics en matière de reproductibilité et de spécificité à la pointe de l'industrie. La plateforme est désormais disponible auprès de fournisseurs de services du monde entier, prête à accélérer l'avenir de la médecine de précision en cancérologie.

Avis de non-responsabilité : i-Ome Cancer est réservé à la recherche et n'est pas destiné à des fins de diagnostic.

À propos de Sengenics

Sengenics Corporation LLC, société spécialisée dans la protéomique fonctionnelle, s'est engagée à faire progresser la médecine de précision en permettant aux chercheurs de disposer d'informations immunoprotéomiques biologiquement pertinentes et exploitables dans un large éventail de maladies. Au cœur de sa mission, Sengenics propose des outils avancés à haut débit utilisant une technologie propriétaire pour détecter avec précision les biomarqueurs d'auto-anticorps et les interactions protéiques pour la recherche fondamentale, translationnelle et clinique. Ses outils robustes ont été exploités par des sociétés pharmaceutiques de premier plan et des instituts de recherche de premier plan pour améliorer la compréhension des maladies et rationaliser le pipeline des biomarqueurs. Sengenics a son siège aux États-Unis et dispose d'un réseau mondial de bureaux, de distributeurs et de prestataires de services.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2344916/Sengenics_margin_wo_tagline_Logo.jpg