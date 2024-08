As soluções de renovação da Shanghai Electric prolongaram a vida útil da usina em mais 30 anos

NINH BINH, Vietnã, 17 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Com a assessoria da Shanghai Electric, a usina elétrica de Ninh Binh, uma das primeiras usinas elétricas do Vietnã construída na cidade de Ninh Binh, passou por uma revisão holística após 45 anos de operação. Reforçada por tecnologia moderna e equipamentos avançados fornecidos pela Shanghai Electric, a produção de cada unidade das quatro turbinas a vapor passou de 25 MW para 27 MW, e espera-se que o projeto de atualização prolongue sua vida útil operacional por mais 30 anos.

A Shanghai Electric oferece atualizações de equipamentos para a usina elétrica de Ninh Binh, no Vietnã, aumentando a eficiência, o desempenho e a longevidade com uma vida útil prolongada em mais 30 anos. (PRNewsfoto/Shanghai Electric)

Com início oficial de operação em 1974, a usina de Ninh Binh, um dos principais geradores de energia no norte do Vietnã, é essencial para a manutenção da infraestrutura local, da gestão hídrica e do crescimento econômico. Quando estiver operando em sua capacidade total, a expectativa é que produza cerca de 800 milhões de quilowatts-hora de eletricidade por ano para atender a região.

A usina de Ninh Binh foi construída com o auxílio da China, com a Shanghai Electric fornecendo todos os sistemas eletromecânicos, caldeiras e equipamentos auxiliares, que continuaram a funcionar em condições de alta carga por quase quatro décadas, apesar da falta de manutenção. Com a sua construção iniciada em 1971, o projeto da usina incluía uma estrutura semi-submersa e semi-flutuante exclusiva, com as principais áreas operacionais posicionadas 11 metros abaixo do solo.

"Para oferecer serviços e soluções técnicas de primeira linha aos nossos usuários, a Shanghai Electric trabalhou diretamente com a usina Ninh Binh e nossos parceiros no Vietnã, criando uma equipe de serviços dedicada para facilitar a comunicação", disse Ni Yuanpeng, Diretor do Departamento de Serviços da Divisão de Turbinas Industriais da Shanghai Electric Power Generation Equipment Co. Usina de turbina. "Fornecemos vários refinamentos técnicos e soluções de transformação, incluindo o aumento da vida útil dos equipamentos, a atualização dos sistemas de controle, a implementação de melhorias ambientais e o aprimoramento dos recursos de co-combustão de caldeiras, que desempenharam um papel fundamental na entrega de uma atualização completa para a usina de Ninh Binh."

Antes da recente atualização, as turbinas haviam ultrapassado em muito a sua vida útil prevista no projeto, levando a um desgaste e envelhecimento extremamente complexos dos componentes internos e tornando difícil avaliar com precisão a vida útil restante e o desempenho de cada componente. Para agravar o problema, havia uma considerável escassez de documentação técnica e dados operacionais, o que exigiu que a Shanghai Electric fizesse um planejamento técnico detalhado e uma inspeção no local antes do projeto. A atualização aumentou a capacidade de cada turbina, com sua eficiência restabelecida ao nível ideal, maximizando a produção de energia e aumentando a estabilidade da rede local.

A restauração da usina elétrica de Ninh Binh, um componente essencial da infraestrutura energética do norte do Vietnã, é vital para a segurança energética e o desenvolvimento ecosocial do país. Um projeto exemplar na história do setor energético do Vietnã, a usina foi fundamental para o treinamento de um grande número de profissionais que contribuíram para a construção de uma série de usinas de energia em todo o país, incluindo as usinas de Vinh Tan e Quang Ninh, dois outros grandes projetos da Shanghai Electric no Vietnã. Olhando para o futuro, a usina procura aproveitar as oportunidades de transformação, com seus projetos futuros voltados para a exploração de reformas visando à economia de energia, outras atualizações e a co-combustão de caldeiras para aumentar seu desempenho.

Para obter mais informações sobre equipamentos de energia térmica e estudos de caso da Shanghai Electric, acesse https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2483644/image.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg

FONTE Shanghai Electric