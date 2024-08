Shanghai Electric modernise l'équipement de la centrale électrique vietnamienne de Ninh Binh, améliorant ainsi son efficacité, ses performances et sa longévité

Les solutions de renouvellement de Shanghai Electric ont permis de prolonger la durée de vie de la centrale de 30 ans.

NINH BINH, Vietnam, 16 août 2024 /PRNewswire/-- Avec l'aide de Shanghai Electric, la centrale électrique de Ninh Binh, l'une des premières centrales électriques vietnamiennes construites dans la ville de Ninh Binh, a connu une révision holistique après 45 ans de service. Grâce aux technologies modernes et aux équipements de pointe fournis par Shanghai Electric, la production de chacune des quatre turbines à vapeur est passée de 25 à 27 MW. Le projet de modernisation devrait permettre de prolonger la durée de vie de la centrale de 30 ans.

Entrée officiellement en service en 1974, la centrale électrique de Ninh Binh, l'un des principaux générateurs d'électricité du nord du Vietnam, est essentielle au maintien des infrastructures locales, à la gestion de l'eau et à la croissance économique. Lorsqu'elle fonctionnera à plein régime, elle devrait produire environ 800 millions de kilowattheures d'électricité par an pour la région.

La centrale électrique de Ninh Binh a été construite avec le soutien de la Chine, Shanghai Electric fournissant tous les systèmes électromécaniques, les chaudières et les équipements auxiliaires, qui ont continué à fonctionner dans des conditions de forte charge pendant près de quatre décennies malgré l'absence de maintenance. La construction ayant débuté en 1971, la conception de la centrale présentait une structure unique semi-immergée et semi-flottante, les principales zones opérationnelles étant situées à 11 mètres sous terre.

« Afin de fournir des services et des solutions techniques de premier ordre à nos utilisateurs, Shanghai Electric a travaillé en étroite collaboration avec la centrale électrique de Ninh Binh et nos partenaires au Vietnam, en mettant en place une équipe de service dédiée pour faciliter les communications », a déclaré Ni Yuanpeng, directeur du département de service de la division des turbines industrielles de Shanghai Electric Power Generation Equipment Co., Ltd. Turbine Plant. « Nous avons fourni de nombreuses améliorations techniques et solutions de transformation, y compris l'extension de la durée de vie des équipements, la mise à niveau des systèmes de contrôle, la mise en œuvre d'améliorations environnementales et l'amélioration des capacités de cocombustion des chaudières, qui ont joué un rôle crucial dans la fourniture d'une mise à niveau complète de la centrale électrique de Ninh Binh. »

Avant la récente modernisation, les turbines avaient largement dépassé leur durée de vie prévue, ce qui entraînait une usure et un vieillissement très complexes des composants internes et rendait difficile l'évaluation précise de la durée de vie restante et des performances de chaque pièce. Le problème a été aggravé par un manque important de documentation technique et de données opérationnelles, ce qui a obligé Shanghai Electric à procéder à une planification technique détaillée et à une inspection sur site avant le projet. La mise à niveau a permis d'augmenter la capacité de chaque turbine, dont l'efficacité a été rétablie à un niveau optimal, maximisant ainsi la production d'énergie et améliorant la stabilité du réseau local.

La restauration de la centrale électrique de Ninh Binh, un élément essentiel de l'infrastructure électrique du nord du Vietnam, est cruciale pour la sécurité énergétique et le développement éco-social du pays. Projet exemplaire dans l'histoire de l'industrie électrique vietnamienne, la centrale a permis de former un grand nombre de professionnels qui ont ensuite contribué à la construction d'une multitude de centrales électriques dans tout le pays, notamment les centrales de Vinh Tan et de Quang Ninh, deux autres projets majeurs de Shanghai Electric dans le pays. Pour l'avenir, la centrale cherche à saisir les opportunités de transformation, avec ses futurs projets visant à explorer les rénovations d'économie d'énergie, les mises à niveau supplémentaires et la cocombustion des chaudières afin d'augmenter ses performances.

