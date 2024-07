Shaun Usmar é o novo CEO da Vale Metais Básicos

TORONTO, 23 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Vale Metais Básicos Ltd. ("VBM"), subsidiária do negócio de metais de transição energética da Vale, anuncia hoje a nomeação de Shaun Usmar como CEO. Usmar assumirá o cargo até o final do ano e ficará baseado em Toronto. Ele será responsável pela gestão executiva do negócio, trazendo sua vasta experiência e visão estratégica para conduzir a empresa em sua próxima fase de crescimento.

"Após um criterioso processo de busca externa, estamos muito satisfeitos que Shaun se junte a nós como CEO da VBM. Shaun tem um excelente histórico em nosso setor e estou confiante de que ele é a pessoa certa para liderar nossa empresa com segurança, enquanto buscamos capturar o potencial de valor significativo reconhecido em nossos recursos e ativos. Em nome do Conselho, parabenizamos Shaun pela sua nomeação como Diretor Executivo", comenta Mark Cutifani, Presidente do Conselho de Administração da Vale Metais Básicos.

Usmar é um executivo internacional do setor de mineração com mais de 30 anos de experiência trabalhando globalmente em funções de liderança operacional, financeira e executiva em algumas das maiores empresas do segmento e de mais rápido crescimento do mundo. Antes desta nomeação, Usmar fundou a Triple Flag e atuou como vice-presidente executivo sênior e diretor financeiro da Barrick Gold Corporation de 2014 a 2016, onde ajudou a reestruturar a empresa.

Sua carreira também inclui cargos significativos na Xstrata, onde ingressou em 2002 como executivo sênior e ajudou a transformar a empresa em uma das maiores mineradoras diversificadas do mundo. Suas funções na Xstrata incluíram Gerente Geral de Desenvolvimento de Negócios em Londres, Diretor Financeiro do negócio global de Ferro-ligas da Xstrata na África do Sul e Diretor Financeiro do negócio global de Níquel da Xstrata no Canadá. A experiência de Usmar se estende à BHP Billiton em finanças corporativas e operações nas indústrias de aço e alumínio como engenheiro de produção.

"A Vale Metais Básicos está posicionada de forma única como uma empresa global focada em metais de transição energética para fornecer os metais críticos que o planeta precisa durante a transição dos combustíveis fósseis. Estou extremamente entusiasmado com o potencial que o negócio oferece, com a sua vasta riqueza mineral, profunda base de talentos, capacidades tecnológicas e plataforma global. Há muito potencial e oportunidade para destravar valor para todas as partes interessadas através da gama de opções de crescimento incorporada no portfólio, do compromisso com a inovação e para que este negócio desempenhe um papel formidável, como líder do setor na definição do futuro da indústria. Neste contexto, é um excelente momento para assumir o papel de CEO. Estou profundamente grato pela oportunidade, e ansioso pelas possibilidades futuras, além de trabalhar em estreita colaboração com a talentosa equipe executiva, todos os nossos empregados e o nosso Conselho", comentou Shaun Usmar, CEO da VMB.

Sobre Metais Básicos Vale:

A Vale Metais Básicos é um dos maiores fornecedores mundiais de minerais críticos de alta qualidade, incluindo níquel, cobre e cobalto. Com sede em Toronto e operações no Canadá, Brasil, Reino Unido, Japão e joint ventures não operadas na Indonésia, a empresa está comprometida em fornecer com segurança os alicerces essenciais para um futuro mais limpo, mais verde e mais seguro.

