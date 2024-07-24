شركة Vale Base Metals عينت Shaun Usmar مديرها التنفيذي الجديد

تورونتو، 23 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Vale Base Metals Ltd. ("VBM")، وهي الكيان القابض لأعمال المعادن الانتقالية للطاقة التابعة لشركة Vale، اليوم عن تعيين Shaun Usmar رئيسًا تنفيذيًّا لها. سيتولى السيد Usmar وظيفته الجديدة بحلول نهاية العام وسيكون مقره في تورونتو. وسوف يتحمل المسؤولية الكاملة عن الإدارة التنفيذية للشركة، ويجلب خبرته الواسعة ورؤيته الإستراتيجية لقيادة الشركة نحو مرحلتها التالية من النمو.

Shaun Usmar, CEO, Vale Base Metals Vale Base Metals logo

في تعليق Mark Cutifani رئيس شركة Vale Base Metals، على تعيين السيد Usmar، قال "بعد عملية بحث خارجية شاملة، يسعدنا أن ينضم إلينا Shaun كرئيس تنفيذي لشركة VBM. إذ يمتلك Shaun سجلًّا حافلًا في قطاعنا الصناعي، وأنا واثق من أنه الشخص المناسب لقيادة شركتنا بأمان، بينما نتطلع إلى الاستفادة من القيمة الكبيرة الممكنة المعترف بها في مواردنا وأصولنا. ونيابة عن المجلس، نهنئ Shaun على تعيينه رئيسًا تنفيذيًا".

فالسيد Usmar هو مدير تنفيذي للتعدين الدولي يتمتع بأكثر من 30 عامًا من الخبرة في العمل على مستوى العالم في وظائف قيادية تشغيلية، ومالية، وتنفيذية في بعض أكبر شركات التعدين وأسرعها نموًا في العالم. قبل هذا التعيين، أسس Usmar شركة Triple Flag، وشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي الأول والمدير المالي التنفيذي لشركة Barrick Gold Corporation من عام 2014 إلى عام 2016، حيث ساعد في إعادة هيكلة الشركة.

تتضمن مسيرته المهنية أيضًا مهامَّ مهمة في Xstrata، حيث انضم في عام 2002 ككبير المسؤولين التنفيذيين، وساعد في تنمية الشركة لتصبح واحدة من كبرى شركات عمال المناجم المتنوعين في العالم. وشملت مناصبه في Xstrata المدير العام لتطوير الأعمال في لندن، والمدير المالي لأعمال السبائك الحديدية العالمية لشركة Xstrata في جنوب أفريقيا، والمدير المالي لأعمال النيكل العالمية لشركة Xstrata في كندا. وتمتد خبرة Usmar إلى BHP Billiton حيث عمل كمهندس إنتاج في مجال تمويل الشركات والعمليات في صناعات الصلب والألومنيوم.

وتعليقًا على منصبه الجديد، قال السيد Usmar "تتمتع Vale Base Metals بمكانة فريدة كشركة عالمية تركز على المعادن الانتقالية للطاقة لتوفير المعادن المهمة التي يحتاجها الكوكب في أثناء التحول من الوقود الأحفوري. أنا متحمس للغاية للإمكانات التي توفرها الشركة، بفضل ثرواتها المعدنية الهائلة، وقاعدة المواهب العميقة، والقدرات التكنولوجية، والمنصة العالمية. يوجد الكثير من الإمكانات والفرص لتحقيق الجدوى لجميع أصحاب المصلحة من خلال خيار النمو المضمن في المحفظة، والالتزام بالابتكار، ولكي تلعب هذه الشركة دورًا هائلًا كشركة رائدة في القطاع في تشكيل مستقبل الصناعة. وفي ظل هذه الخلفية، إنه وقت رائع لتولي منصب الرئيس التنفيذي. أنا ممتن للغاية للفرصة وأتطلع إلى الفرص المقبلة والعمل بشكل وثيق مع الفريق التنفيذي الموهوب وجميع موظفينا ومجلس إدارتنا".

نبذة عن Vale Base Metals:

تعتبر Vale Base Metals أحد أكبر موردي المواد المهمة عالية الجودة في العالم، بما في ذلك النيكل، والنحاس، والكوبالت. مقرها الرئيسي في تورونتو، ولديها عمليات في كندا، والبرازيل، والمملكة المتحدة، واليابان، والمشاريع المشتركة غير المشغلة في إندونيسيا، تلتزم الشركة بتقديم اللبنات الأساسية بأمان لمستقبل أكثر نظافةً وأكثر خضرةً وأمنًا.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع: Vale Base Metals ،[email protected] ،+1 (416) 357-9747؛ Brunswick Group ،[email protected] ،+44 (0) 20 7404 5959

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2466855/Vale_Base_Metals_Vale_Base_Metals_appoints_Shaun_Usmar_as_new_Ch.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2466854/Vale_Base_Metals_Vale_Base_Metals_appoints_Shaun_Usmar_as_new_Ch.jpg