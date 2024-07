Vale Base Metals nomme Shaun Usmar au poste de directeur général

TORONTO, 23 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Vale Base Metals Ltd. ("VBM"), l'entité qui détient les activités de Vale dans le domaine de l'énergie et des métaux de transition, annonce aujourd'hui la nomination de Shaun Usmar au poste de directeur général. M. Usmar prendra ses nouvelles fonctions d'ici la fin de l'année et sera basé à Toronto. Il assumera l'entière responsabilité de la gestion exécutive de l'entreprise, apportant sa vaste expérience et sa vision stratégique pour mener l'entreprise vers sa prochaine phase de croissance.

Commentant la nomination de M. Usmar, Mark Cutifani, président de Vale Base Metals, a déclaré: « Après un processus de recherche externe approfondi, nous sommes ravis que Shaun nous rejoigne en tant que PDG de VBM. Shaun a un parcours exceptionnel dans notre secteur, et je suis convaincu qu'il est la personne idéale pour diriger notre entreprise en toute sécurité, alors que nous cherchons à exploiter le potentiel de valeur considérable que recèlent nos ressources et nos actifs. Au nom du conseil d'administration, nous félicitons Shaun pour sa nomination au poste de directeur général. »

M. Usmar est un cadre minier international qui possède plus de 30 ans d'expérience dans des fonctions opérationnelles, financières et de direction au sein de certaines des plus grandes sociétés minières du monde et de celles dont la croissance est la plus rapide. Avant cette nomination, M. Usmar a fondé Triple Flag et a occupé le poste de premier vice-président exécutif et directeur financier de Barrick Gold Corporation de 2014 à 2016, où il a contribué à la restructuration de l'entreprise.

Au cours de sa carrière, il a également joué un rôle important chez Xstrata, qu'il a rejoint en 2002 en tant que cadre supérieur et dont il a contribué à faire l'une des plus grandes sociétés minières diversifiées au monde. Chez Xstrata, il a notamment occupé les fonctions de directeur général du développement commercial à Londres, de directeur financier des activités mondiales de Xstrata dans le domaine des ferro-alliages en Afrique du Sud et de directeur financier des activités mondiales de Xstrata dans le domaine du nickel au Canada. L'expérience d'Usmar s'étend à BHP Billiton dans le domaine de la finance d'entreprise et des opérations dans les industries de l'acier et de l'aluminium en tant qu'ingénieur de production.

Commentant son nouveau rôle, M. Usmar a déclaré, "Vale Base Metals occupe une position unique en tant qu'entreprise mondiale spécialisée dans les métaux pour la transition énergétique afin de fournir les métaux essentiels dont la planète a besoin lors de sa transition vers l'abandon des combustibles fossiles. Je suis extrêmement enthousiaste quant au potentiel qu'offre l'entreprise, avec ses vastes ressources minérales, sa base de talents, ses capacités technologiques et sa plateforme mondiale. Il y a tant de potentiel et d'opportunités de débloquer de la valeur pour toutes les parties prenantes grâce à l'option de croissance intégrée du portefeuille, à l'engagement en faveur de l'innovation et à la possibilité pour cette entreprise de jouer un rôle formidable en tant que leader du secteur et de façonner l'avenir de l'industrie. Dans ce contexte, c'est le moment idéal pour accéder au poste de directeur général. Je suis profondément reconnaissant de cette opportunité et je me réjouis des possibilités qui s'offrent à moi et de travailler en étroite collaboration avec la talentueuse équipe de direction, l'ensemble de nos employés et notre conseil d'administration".

À propos de Vale Base Metals :

Vale Base Metals est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de matériaux critiques de haute qualité, notamment le nickel, le cuivre et le cobalt. Basée à Toronto et présente au Canada, au Brésil, au Royaume-Uni, au Japon et dans des coentreprises non exploitées en Indonésie, l'entreprise s'engage à fournir en toute sécurité les éléments essentiels d'un avenir plus propre, plus vert et plus sûr.

