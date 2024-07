Vale Base Metals ernennt Shaun Usmar zum neuen Vorstandsvorsitzenden

TORONTO, Juli 23, 2024 /PRNewswire/ -- Vale Base Metals Ltd. ("VBM"), , die Holdinggesellschaft für Vales Energieübergangsmetallgeschäft, gibt heute die Ernennung von Shaun Usmar zum Chief Executive Officer bekannt. Herr Usmar wird seine neue Aufgabe bis Ende des Jahres übernehmen und in Toronto tätig sein. Er wird die volle Verantwortung für die Geschäftsführung des Unternehmens übernehmen und seine umfassende Erfahrung und strategische Vision einbringen, um das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase zu führen.

Shaun Usmar, CEO, Vale Base Metals Vale Base Metals logo

Mark Cutifani, Chairman von Vale Base Metals, kommentierte die Ernennung von Herrn Usmar wie folgt: „Nach einem gründlichen externen Suchprozess freuen wir uns, dass Shaun als CEO von VBM zu uns stoßen wird. Shaun hat eine herausragende Erfolgsbilanz in unserer Branche, und ich bin zuversichtlich, dass er die richtige Person ist, um unser Unternehmen sicher zu führen, während wir versuchen, das bedeutende Wertpotenzial zu nutzen, das in unseren Ressourcen und Anlagen steckt. Im Namen des Verwaltungsrats beglückwünschen wir Shaun zu seiner Ernennung zum Chief Executive".

Herr Usmar ist eine internationale Bergbau-Führungskraft mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in operativen, finanziellen und leitenden Positionen in einigen der größten und am schnellsten wachsenden Bergbauunternehmen der Welt. Vor dieser Ernennung gründete Usmar Triple Flag und war von 2014 bis 2016 als Senior Executive Vice President und Chief Financial Officer der Barrick Gold Corporation tätig, wo er bei der Umstrukturierung des Unternehmens half.

Seine Karriere umfasst auch wichtige Funktionen bei Xstrata, wo er 2002 als leitender Angestellter eintrat und dazu beitrug, das Unternehmen zu einem der größten diversifizierten Bergbauunternehmen der Welt zu machen. Bei Xstrata war er unter anderem General Manager of Business Development in London, Chief Financial Officer von Xstratas globalem Ferro-Alloys-Geschäft in Südafrika und Chief Financial Officer von Xstratas globalem Nickelgeschäft in Kanada. Usmar hat außerdem Erfahrungen bei BHP Billiton im Bereich Unternehmensfinanzen und als Produktionsingenieur in der Stahl- und Aluminiumindustrie gesammelt.

Zu seiner neuen Aufgabe sagte Usmar:, "Vale Base Metals ist als fokussiertes globales Unternehmen für Energieübergangsmetalle einzigartig positioniert, um die entscheidenden Metalle zu liefern, die der Planet beim Übergang von fossilen Brennstoffen benötigt. Ich bin begeistert von dem Potenzial, das das Unternehmen mit seinen enormen Bodenschätzen, seiner breiten Talentbasis, seinen technologischen Fähigkeiten und seiner globalen Plattform bietet. Es gibt so viel Potenzial und die Möglichkeit, durch die in das Portfolio eingebettete Wachstumsoption und das Engagement für Innovation Werte für alle Interessengruppen zu schaffen und eine herausragende Rolle als Branchenführer bei der Gestaltung der Zukunft der Branche zu spielen. Vor diesem Hintergrund ist es ein guter Zeitpunkt, um die Rolle des CEO zu übernehmen. Ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit und freue mich auf die vor mir liegenden Möglichkeiten und die enge Zusammenarbeit mit dem talentierten Führungsteam, allen unseren Mitarbeitern und unserem Verwaltungsrat".

Über Vale Base Metals:

Vale Base Metals ist einer der weltweit größten Lieferanten von hochwertigen kritischen Materialien wie Nickel, Kupfer und Kobalt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Toronto und Niederlassungen in Kanada, Brasilien, Großbritannien, Japan sowie nicht-operativen Joint Ventures in Indonesien hat sich der sicheren Bereitstellung der entscheidenden Bausteine für eine sauberere, grünere und sicherere Zukunft verschrieben.

