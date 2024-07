SHEIN X LANÇA COLEÇÃO EXCLUSIVA COM A MARCA DE MODA DE LUXO MONSE, COM A ORIENTAÇÃO DE DESIGNERS INDEPENDENTES

SHEIN X MONSE promove a autonomia feminina e o poder da moda como ferramenta para mudanças positivas através da parceria com a Dress for Success Greater New York City

LOS ANGELES, 11 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- SHEIN X, o programa da loja on-line global de moda e estilo de vida SHEIN para apoiar artistas e designers independentes, anuncia sua mais nova colaboração com a marca de moda de luxo MONSE. Os participantes tiveram a chance de conhecer a coleção SHEIN X MONSE criada pelos designers Laura Kim e Fernando Garcia, que foi apresentada ontem à noite em uma reunião íntima em Nova York. Com essa parceria, Kim e Garcia orientaram cinco designers de moda independentes, que são colaboradores de longa data da SHEIN X, a participarem do design e do lançamento da coleção. A colaboração também apoiará a Dress for Success Greater New York City, que se dedica a capacitar as mulheres para que alcancem a independência financeira, fornecendo uma rede de apoio, ferramentas de desenvolvimento e vestuário profissional para ajudá-las a prosperar profissionalmente e na vida.

Laura Kim e Fernando Garcia, da MONSE, participam do evento de lançamento da SHEIN X MONSE Crédito: BFA

Fundada em 2015 por Kim e Garcia, que também atuam como co-diretores de criação da Oscar de la Renta, a MONSE é conhecida por sua proposta inovadora de moda, que se reflete na alfaiataria desconstruída e na assimetria da coleção, criando looks ousados que combinam facilmente com o dia e a noite. Em um trabalho conjunto, as equipes da SHEIN X e da MONSE criaram peças que combinam a estética da tendência da SHEIN com o design icônico da MONSE, acrescentando um toque de design aos estilos do dia a dia. Essa coleção também conta com peças de cinco designers independentes criadas sob a orientação de Kim e Garcia: Oxana Goralczyk (FRA), Jade Breyon (EUA), Mathilde Lhomme (FRA), Aliya Brown (EUA) e KL Allen (EUA). Kim e Garcia escolheram a dedo e orientaram os designers levando em conta as propostas de design enviadas e a paixão por sua arte. Trabalhando com esses designers, Kim e Garcia criaram um guarda-roupa que oferece design e qualidade de nível de passarela para os clientes da SHEIN - sem a etiqueta de preço de luxo.

"Na MONSE, somos apaixonados pela inclusão na moda, e é por isso que fizemos uma parceria com a SHEIN X para criar uma coleção que oferecesse um preço acessível a todos", disse Laura Kim, co-diretora de criação da MONSE. "Como apoiadora da missão da Dress for Success, esse projeto foi ainda mais gratificante porque não apenas celebra a criatividade e a diversidade na moda, mas também apoia uma causa que é muito importante para mim. As coleções da MONSE são voltadas para a desconstrução da moda masculina para mulheres. Queremos dar autonomia a elas por meio de nossos designs, para que se sintam capazes de enfrentar qualquer coisa. Sentimos orgulho de fazer parte de uma colaboração que promove tanto as mulheres quanto os designers emergentes."

No âmbito da colaboração, a SHEIN também fez uma doação para a Dress for Success Greater New York City.

Os recursos apoiarão a expansão das operações da Dress for Success Greater New York City, que, por sua vez, será usada para financiar programas e serviços que ajudem as mulheres a prosperar no trabalho e na vida, como suas sessões de estilismo presenciais, que servem como um investimento valioso para as mulheres que procuram aprimorar sua imagem profissional, aumentar sua confiança e otimizar seu guarda-roupa para o sucesso na carreira.

"Estamos entusiasmados por trabalhar com a SHEIN X e a MONSE nessa colaboração exclusiva que permite que a Dress for Success Greater New York City continue apoiando as mulheres, fornecendo-lhes as ferramentas necessárias para prosperar no mercado de trabalho", disse Jennifer Wuerz, diretora interina da Dress for Success Greater New York City. "Essa coleção não apenas exemplifica a combinação de alta moda e acessibilidade, mas também demonstra um compromisso mútuo com a promoção da autonomia feminina."

A coleção SHEIN X MONSE contém estilos em uma grande variedade de tamanhos e peças, incluindo vestidos, jaquetas, blusas, calças e acessórios. Todas as peças da coleção já estão disponíveis e têm preços entre US$ 1,70 e US$ 64,39. A SHEIN X está convidando as pessoas a compartilharem seus looks nas mídias sociais usando as hashtags #SHEINXMONSE e #SHEINXCollabs. Para comprar a coleção SHEIN X MONSE, acesse https://us.shein.com/campaigns/sheinxmonse.

Sobre a SHEIN X

O SHEIN X é um programa da SHEIN, a loja on-line global de moda e estilo de vida, que colabora com designers independentes no lançamento de coleções exclusivas. Cada lançamento mostra a originalidade de designers talentosos de todo o mundo e combina a essência da moda de luxo com preços acessíveis, dando um toque de grife a todos os estilos. Para saber mais sobre a SHEIN X, acesse https://us.shein.com/campaigns/sheinxcollabs.

Sobre a SHEIN

A SHEIN é uma loja on-line global de moda e estilo de vida que oferece roupas e produtos com a marca SHEIN de uma rede internacional de fornecedores a preços acessíveis. Com sede em Singapura, a SHEIN tem o compromisso de fazer com que a beleza da moda seja acessível a todos, promovendo sua exclusiva metodologia de produção sob demanda para um setor mais inteligente e pronto para o futuro. Para saber mais sobre a SHEIN, acesse www.sheingroup.com .

Sobre a MONSE

Lançada por Laura Kim e Fernando Garcia em 2015, a MONSE surgiu como o sinônimo do prêt-à-porter de luxo para a mulher ousada e exigente. Ela combina a sofisticação da alfaiataria masculina com a ousadia na criatividade. De bainhas assimétricas a cortes inventivos, silhuetas desconstruídas e padrões extravagantes, o estilo da MONSE redefine o luxo para a mulher profissional arrojada, exigente e segura, para quem a moda é sinônimo de expressão pessoal. Os designs da MONSE adornaram os tapetes vermelhos de eventos de moda exclusivos, desde o brilho do Oscar até a opulência do Met Gala, de talk shows a festas, estreias e muito mais.

Sobre a Dress for Success Greater New York City

A Dress for Success Greater New York City dedica-se a capacitar as mulheres para que alcancem a independência financeira, fornecendo uma rede de apoio, ferramentas de desenvolvimento e vestuário profissional para ajudá-las a prosperar profissionalmente e na vida. Com mais de 1.200 mulheres atendidas anualmente nos cinco distritos da cidade de Nova York, a Dress for Success Greater New York City tem o compromisso de criar um mundo onde as mulheres não vivam na pobreza, sejam tratadas com dignidade e respeito e possam fortalecer suas famílias e moldar suas comunidades.

