SHEIN X LANCE UNE COLLECTION EXCLUSIVE AVEC LA MARQUE DE MODE DE LUXE MONSE IMPLIQUANT LE MENTORAT DE CRÉATEURS INDÉPENDANTS

LOS ANGELES, 11 juillet 2024 /PRNewswire/ -- SHEIN X, le programme du détaillant mondial de mode et de style de vie en ligne SHEIN pour soutenir les artistes et créateurs indépendants, annonce sa nouvelle collaboration avec la marque de mode de luxe MONSE. Présentée hier soir lors d'une réunion intime à NYC, les participants ont eu l'occasion de découvrir en avant-première la collection SHEIN X MONSE créée par les créateurs Laura Kim et Fernando Garcia. Grâce à ce partenariat, Kim et Garcia ont encadré cinq créateurs de mode indépendants, collaborateurs de longue date de SHEIN X, pour co-concevoir et lancer la collection. La collaboration soutiendra également Dress for Success Greater New York City, une organisation dédiée à l'autonomisation des femmes pour atteindre l'indépendance économique en fournissant un réseau de soutien, des outils de développement et une tenue professionnelle pour les aider à s'épanouir dans leur travail et leur vie.

Laura Kim and Fernando Garcia of MONSE attend the launch event of SHEIN X MONSE Credit: BFA

Fondée en 2015 par Kim et Garcia, également co-directeurs créatifs chez Oscar de la Renta, MONSE est connue pour son approche innovante de la mode, qui transparaît dans la collection à travers des tailleurs déconstruits et des asymétries pour des looks audacieux qui passent facilement du jour à la nuit. Travaillant ensemble, les équipes de SHEIN X et MONSE ont créé des pièces qui fusionnent l'esthétique tendance de SHEIN avec l'éthique de conception emblématique de MONSE, ajoutant une touche de créateur aux styles de tous les jours. Cette collection comprend également des styles de cinq créateurs indépendants créés sous la direction de Kim et Garcia : Oxana Goralczyk (FRA), Jade Breyon (É.-U.), Mathilde Lhomme (FRA), Aliya Brown (É.-U.), and KL Allen (É.-U.). Kim et Garcia ont sélectionné et encadré les créateurs en fonction de leurs propositions de design soumises et de leur passion pour leur métier. Ensemble avec ces créateurs, Kim et Garcia ont créé une garde-robe offrant un design et une qualité dignes des podiums aux acheteurs de SHEIN - sans le prix du luxe.

« Chez MONSE, nous sommes passionnés par l'inclusivité dans la mode, c'est pourquoi nous avons collaboré avec SHEIN X sur une collection à prix accessible pour tous », a déclaré Laura Kim, co-directrice créative chez MONSE. « En tant que soutien de la mission de Dress for Success, ce projet a été particulièrement gratifiant, car il célèbre non seulement la créativité et la diversité dans la mode, mais soutient également une cause qui me tient à cœur. Les collections de MONSE se concentrent sur la déconstruction du prêt-à-porter masculin pour les femmes. Nous voulons les autonomiser à travers nos créations, pour qu'elles se sentent puissantes et prêtes à tout affronter. Nous sommes fiers de faire partie d'une collaboration qui soutient à la fois les femmes et les créateurs émergents. »

Dans le cadre de cette collaboration, SHEIN a également fait un don à Dress for Success Greater New York City.

Les fonds soutiendront l'expansion des opérations de Dress for Success Greater New York City, qui à son tour sera utilisée pour soutenir des programmes et des services visant à aider les femmes à s'épanouir dans leur travail et leur vie, comme ses séances de stylisme en personne qui servent d'investissement précieux pour les femmes cherchant à améliorer leur image professionnelle, renforcer leur confiance en elles et optimiser leur garde-robe pour réussir dans leur carrière.

« Nous sommes ravis de travailler avec SHEIN X et MONSE sur cette collaboration unique qui permet à Dress for Success Greater New York City de continuer à soutenir les femmes en leur fournissant les outils dont elles ont besoin pour réussir sur le marché du travail », a déclaré Jennifer Wuerz, directrice par intérim de Dress for Success Greater New York City. « Cette collection illustre non seulement la fusion de la haute couture et de l'accessibilité, mais souligne également un engagement commun à l'autonomisation des femmes. »

La collection SHEIN X MONSE comprend des styles dans une grande variété de tailles et de pièces, y compris des robes, vestes, blouses, pantalons et accessoires. Tous les articles de la collection sont disponibles dès maintenant et sont vendus entre 1,70 $ et 64,39 $. SHEIN X invite les individus à partager leurs looks sur les réseaux sociaux en utilisant les hashtags #SHEINXMONSE et #SHEINXCollabs. Pour découvrir la collection SHEIN X MONSE, visitez le site https://us.shein.com/campaigns/sheinxmonse.

À propos de SHEIN X

SHEIN X est un programme de SHEIN––le détaillant mondial de mode et de style de vie en ligne––qui collabore avec des créateurs indépendants pour lancer des collections exclusives. Chaque lancement met en valeur l'originalité de créateurs talentueux du monde entier et marie l'essence de la mode haut de gamme à un prix abordable, ajoutant une touche de créateur à tous les styles. Pour en savoir plus sur SHEIN X, visitez https://us.shein.com/campaigns/sheinxcollabs.

À propos de SHEIN

SHEIN est un détaillant mondial de mode et de style de vie en ligne offrant des vêtements et produits de marque SHEIN provenant d'un réseau mondial de fournisseurs à des prix abordables. Basé à Singapour, SHEIN s'engage à rendre la beauté de la mode accessible à tous, promouvant sa méthodologie de production à la demande de leader de l'industrie pour une industrie plus intelligente et prête pour l'avenir. Pour en savoir plus sur SHEIN, visitez www.sheingroup.com.

À propos de MONSE

Lancé par Laura Kim et Fernando Garcia en 2015, MONSE est devenu l'emblème du prêt-à-porter de luxe pour la femme audacieuse et exigeante. Il mélange la sophistication de la confection masculine avec une créativité audacieuse. Des ourlets asymétriques aux coupes inventives, des silhouettes déconstruites et des motifs fantaisistes, le style de MONSE redéfinit le luxe pour la femme professionnelle audacieuse, exigeante et confiante pour qui la mode est synonyme d'expression de soi. Les créations de MONSE ont orné les tapis rouges d'événements de mode exclusifs – des Oscars à l'opulence du Met Gala, en passant par les talk-shows, les soirées, les premières et bien plus encore.

À propos de Dress for Success Greater New York City

Dress for Success Greater New York City a pour mission d'aider les femmes à atteindre l'indépendance économique en fournissant un réseau de soutien, des outils de développement et une tenue professionnelle pour les aider à s'épanouir dans leur travail et leur vie. Servant plus de 1 200 femmes chaque année dans les cinq arrondissements de la ville de New York, Dress for Success Greater New York City s'engage à créer un monde où les femmes ne vivent pas dans la pauvreté, sont traitées avec dignité et respect, et renforcent leurs familles et façonnent leurs communautés.

