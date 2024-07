- SHEIN X lanza una colección exclusiva con la marca de moda de lujo MONSE que incluye la tutoría de diseñadores independientes

- SHEIN X MONSE defiende el empoderamiento de la mujer y el poder de la moda como herramienta para un cambio positivo a través de su asociación con Dress for Success Greater New York City

LOS ÁNGELES, 10 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- SHEIN X, el programa del minorista online de moda y estilo de vida SHEIN para apoyar a artistas y diseñadores independientes, anuncia su última colaboración con la marca de moda de lujo MONSE. Presentada la pasada noche en una reunión íntima en Nueva York, los asistentes tuvieron la oportunidad de ver un avance de la colección SHEIN X MONSE creada por los diseñadores Laura Kim y Fernando García. A través de esta asociación, Kim y García han asesorado a cinco diseñadores de moda independientes, que colaboran desde hace tiempo con SHEIN X, para co-diseñar y lanzar la colección. La colaboración también apoyará a Dress for Success Greater New York City, que se dedica a capacitar a las mujeres para que logren la independencia económica proporcionándoles una red de apoyo, herramientas de desarrollo y atuendos profesionales que les ayuden a prosperar en el trabajo y en la vida.

Laura Kim and Fernando Garcia of MONSE attend the launch event of SHEIN X MONSE Credit: BFA

Fundada en 2015 por Kim y García, que también son codirectores creativos de Oscar de la Renta, MONSE es conocida por su enfoque innovador de la moda, que brilla a través de la colección en la sastrería deconstruida y la asimetría para looks atrevidos que pasan fácilmente del día a la noche. Trabajando juntos, los equipos de SHEIN X y MONSE han creado piezas que fusionan la estética de tendencia de SHEIN con la ética del diseño icónico de MONSE, añadiendo un toque de diseño a los estilos cotidianos de todos los días. Esta colección también incluye estilos de cinco diseñadores independientes creados bajo la dirección de Kim y García: Oxana Goralczyk (Francia), Jade Breyon (Estados Unidos), Mathilde Lhomme (Francia), Aliya Brown (Estados Unidos) y KL Allen (Estados Unidos). Kim y García seleccionaron y asesoraron a los diseñadores basándose en sus propuestas de diseño y en su pasión por el oficio. Junto con estos diseñadores, Kim y García crearon un vestuario que ofrece a los compradores de SHEIN un diseño y una calidad de pasarela, sin el precio del lujo.

"En MONSE, nos apasiona la inclusión en la moda, y por eso nos hemos asociado con SHEIN X en una colección que ofrece un precio accesible para todos", destacó Laura Kim, codirectora creativa de MONSE. "Como partidaria de la misión de Dress for Success, este proyecto ha sido muy gratificante porque no solo celebra la creatividad y la diversidad en la moda, sino que también apoya una causa que me toca muy de cerca. Las colecciones de MONSE se centran en la deconstrucción de la moda masculina para la mujer. Queremos empoderarlas a través de nuestros diseños, para que se sientan poderosas para enfrentarse a cualquier cosa. Estamos orgullosos de formar parte de una colaboración que eleva tanto a las mujeres como a los diseñadores emergentes".

Como parte de la colaboración, SHEIN también hizo una donación a Dress for Success Greater New York City.

Los fondos apoyarán la expansión de las operaciones de Dress for Success Greater New York City, que a su vez se utilizará para apoyar programas y servicios para ayudar a las mujeres a prosperar en el trabajo y en la vida, como sus sesiones de estilismo en persona que sirven como una valiosa inversión para las mujeres que buscan mejorar su imagen profesional, aumentar su confianza y optimizar su vestuario para el éxito profesional.

"Estamos muy contentos de trabajar con SHEIN X y MONSE en esta colaboración única que permite a Dress for Success Greater New York City seguir apoyando a las mujeres proporcionándoles las herramientas que necesitan para prosperar en el mercado laboral", explicó Jennifer Wuerz, directora Interina de Dress for Success Greater New York City. "Esta colección no sólo ejemplifica la fusión de la alta costura y la accesibilidad, sino que también subraya el compromiso compartido de empoderar a las mujeres".

La colección SHEIN X MONSE incluye estilos en una amplia variedad de tallas y piezas, como vestidos, chaquetas, blusas, pantalones y accesorios. Todos los artículos de la colección ya están disponibles y su precio oscila entre 1,70 y 64,39 dólares. SHEIN X invita a los usuarios a compartir sus looks en las redes sociales utilizando los hashtags #SHEINXMONSE y #SHEINXCollabs. Para comprar la colección SHEIN X MONSE, visite https://us.shein.com/campaigns/sheinxmonse.

Acerca de SHEIN X

SHEIN X es un programa de SHEIN, el minorista online de moda y estilo de vida, que colabora con diseñadores independientes para lanzar colecciones exclusivas. Cada lanzamiento muestra la originalidad de talentosos creadores de todo el mundo y combina la esencia de la moda de alta gama con la asequibilidad, dando un toque de diseño a todos los estilos. Para más información sobre SHEIN X, visite https://us.shein.com/campaigns/sheinxcollabs.

Acerca de SHEIN

SHEIN es un minorista en línea global de moda y estilo de vida que ofrece prendas y productos de la marca SHEIN de una red global de vendedores a precios asequibles. Con sede en Singapur, SHEIN se compromete a poner la belleza de la moda al alcance de todos, promoviendo su metodología de producción a la carta, para una industria más inteligente y preparada para el futuro. Para saber más sobre SHEIN, visite www.sheingroup.com.

Acerca de MONSE

Lanzada por Laura Kim y Fernando García en 2015, MONSE ha surgido como el epítome del prêt-à-porter de lujo para la mujer atrevida y exigente. Combina la sofisticación de la sastrería masculina con una creatividad atrevida. Desde dobladillos asimétricos hasta cortes inventivos, siluetas deconstruidas y estampados caprichosos, el estilo de MONSE redefine el lujo para la mujer profesional audaz, exigente y segura de sí misma, para quien la moda es sinónimo de autoexpresión. Los diseños MONSE han engalanado las alfombras rojas de eventos de moda exclusivos, desde el brillo de los Oscar a la opulencia de la Gala Met, pasando por programas de entrevistas, fiestas, estrenos y mucho más.

Acerca de Dress for Success Greater New York City

Dress for Success Greater New York City se dedica a empoderar a las mujeres para que logren la independencia económica proporcionándoles una red de apoyo, herramientas de desarrollo y atuendos profesionales que les ayuden a prosperar en el trabajo y en la vida. Dress for Success Greater New York City atiende a más de 1.200 mujeres al año en los cinco distritos de Nueva York y se compromete a crear un mundo en el que las mujeres no vivan en la pobreza, sean tratadas con dignidad y respeto, fortalezcan a sus familias y den forma a sus comunidades.

