SHEIN X LANCIERT EXKLUSIVE KOLLEKTION MIT DER LUXUS-MODEMARKE MONSE UND FÖRDERT UNABHÄNGIGE DESIGNER

In Partnerschaft mit Dress for Success Greater New York City setzt sich SHEIN X MONSE für das Empowerment von Frauen und die Macht der Mode als Tool für positive Veränderungen ein

LOS ANGELES, 11. Juli 2024 /PRNewswire/ -- SHEIN X, das Programm des globalen Mode- und Lifestyle-Onlinehändlers SHEIN zur Unterstützung unabhängiger Künstler und Designer, gibt seine neueste Zusammenarbeit mit der Luxus-Modemarke MONSE bekannt. Gestern Abend wurde die SHEIN X MONSE Collection von den Designern Laura Kim und Fernando Garcia bei einem intimen Treffen in NYC vorgestellt. Im Rahmen dieser Partnerschaft haben Kim und Garcia als Mentoren fünf unabhängige Modedesigner betreut, die seit langem mit SHEIN X zusammenarbeiten und die Kollektion mitgestaltet und veröffentlicht haben. Außerdem fördert die Zusammenarbeit Dress for Success Greater New York City, das sich zum Ziel gesetzt hat, Frauen zu wirtschaftlicher Unabhängigkeit zu verhelfen, indem es ihnen ein Netzwerk von Unterstützung, Entwicklungstools und Berufskleidung zur Verfügung stellt, damit sie im Beruf und im Leben erfolgreich sein können.

Laura Kim and Fernando Garcia of MONSE attend the launch event of SHEIN X MONSE Credit: BFA

MONSE wurde 2015 von Kim und Garcia gegründet, die auch als Co-Kreativdirektoren bei Oscar de la Renta tätig sind. Das Unternehmen ist bekannt für seine innovative Mode mit dekonstruierten Schnitten und Asymmetrien, die ausgefallene Looks für einen nahtlosen Übergang vom Tag in die Nacht bietet. Gemeinsam haben die Teams von SHEIN X und MONSE Stücke kreiert, die die trendige Ästhetik von SHEIN mit dem ikonischen Design-Ethos von MONSE verbinden und den alltäglichen Styles einen Designer-Touch verleihen. Diese Kollektion umfasst auch Modelle von fünf unabhängigen Designern, die unter der Leitung von Kim und Garcia entworfen wurden: Oxana Goralczyk (FRA), Jade Breyon (USA), Mathilde Lhomme (FRA), Aliya Brown (USA), und KL Allen (USA). Kim und Garcia wählten die Designer auf der Grundlage ihrer eingereichten Designvorschläge und ihrer Leidenschaft für ihr Handwerk aus und betreuten sie als Mentoren. Gemeinsam mit diesen Designern haben Kim und Garcia eine Garderobe entworfen, die den SHEIN-Kunden Design und Qualität auf Laufstegniveau bietet – nur ohne die Luxuspreise.

„Bei MONSE setzen wir uns leidenschaftlich für Inklusion in der Mode ein. Deshalb haben wir uns mit SHEIN X zusammengetan, um eine Kollektion zu entwickeln, die für alle erschwinglich ist", so Laura Kim, Co-Creative Director bei MONSE. „Als Unterstützer der Ziele von Dress for Success war dieses Projekt besonders reizvoll, da es nicht nur Kreativität und Vielfalt in der Mode zelebriert, sondern auch ein wichtiges Anliegen unterstützt, das mir sehr am Herzen liegt. Die Kollektionen von MONSE konzentrieren sich auf die Dekonstruktion von Herrenmode für Frauen. Wir wollen Frauen durch unsere Designs stärken, damit sie sich stark fühlen und alle ihre Ziele in Angriff nehmen können. Wir sind stolz darauf, Teil einer Kooperation zu sein, die Frauen und aufstrebende Designer gleichermaßen fördert."

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit spendete SHEIN auch an Dress for Success Greater New York City.

Mit den Geldern wird die Expansion von Dress for Success Greater New York City unterstützt, die wiederum Programme und Dienstleistungen fördern wird, die Frauen helfen, im Beruf und im Leben erfolgreich zu sein. Dazu gehören persönliche Styling-Sessions als wertvolle Investition für Frauen, die ihr berufliches Image verbessern, ihr Selbstvertrauen stärken und ihre Garderobe für den beruflichen Erfolg optimieren wollen.

„Wir freuen uns, mit SHEIN X und MONSE an dieser einzigartigen Kooperation teilzuhaben, die es Dress for Success Greater New York City ermöglicht, Frauen auch künftig zu unterstützen, indem wir ihnen die erforderlichen Tools an die Hand geben, um im Berufsleben erfolgreich zu sein", kommentiert Jennifer Wuerz, Interimsdirektorin bei Dress for Success Greater New York City. „Diese Kollektion ist nicht nur ein Beispiel für die Verschmelzung von High Fashion und Barrierefreiheit, sondern unterstreicht auch unser gemeinsames Engagement für die Stärkung von Frauen."

Die SHEIN X MONSE-Kollektion umfasst Modelle in einer Vielzahl von Größen und Teilen, darunter Kleider, Jacken, Blusen, Hosen und Accessoires. Alle Artikel der Kollektion sind ab sofort erhältlich und kosten zwischen 1,70 und 64,39 US-Dollar. SHEIN X ruft alle dazu auf, ihre Looks in den sozialen Medien unter den Hashtags #SHEINXMONSE und #SHEINXCollabs zu teilen. Um die SHEIN X MONSE Kollektion zu kaufen, besuchen Sie https://us.shein.com/campaigns/sheinxmonse.

Informationen zu SHEIN X

SHEIN X ist ein Programm von SHEIN – dem globalen Mode- und Lifestyle-Onlinehändler – und kooperiert mit unabhängigen Designern, um exklusive Kollektionen auf den Markt zu bringen. Jede Veröffentlichung zeigt die Originalität von talentierten Kreativen aus aller Welt. Sie verbindet die Essenz gehobener Mode mit erschwinglichen Preisen und verleiht allen Styles einen einzigartigen Designertouch. Um mehr über SHEIN X zu erfahren, besuchen Sie https://us.shein.com/campaigns/sheinxcollabs.

Informationen zu SHEIN

SHEIN ist ein globaler Mode- und Lifestyle-Onlinehändler, der Kleidung und Produkte der Marke SHEIN von einem weltweiten Netzwerk von Anbietern zu erschwinglichen Preisen anbietet. SHEIN hat seinen Hauptsitz in Singapur und setzt sich dafür ein, die Schönheit der Mode für alle zugänglich zu machen, indem es seine branchenführende On-Demand-Produktionsmethodik für eine intelligentere, zukunftsfähige Industrie fördert. Um mehr über SHEIN zu erfahren, besuchen Sie www.sheingroup.com.

Informationen zu MONSE

MONSE wurde 2015 von Laura Kim und Fernando Garcia gegründet und hat sich zum Inbegriff für luxuriöse Konfektionskleidung für die mutige und anspruchsvolle Frau entwickelt. Sie verbindet die Raffinesse der Herrenmode mit gewagter Kreativität. Von asymmetrischen Säumen bis hin zu originellen Schnitten, dekonstruierten Silhouetten und skurrilen Mustern – der Stil von MONSE definiert Luxus neu für die mutige, anspruchsvolle und selbstbewusste berufstätige Frau, für die Mode ein Synonym für Selbstentfaltung ist. MONSE Designs haben die roten Teppiche exklusiver Modeevents geziert – vom Glanz der Oscars bis zur Opulenz der Met Gala und von Talkshows bis zu Partys, Premieren und mehr.

Informationen zu Dress for Success Greater New York City

Dress for Success Greater New York City widmet sich der Aufgabe, Frauen dazu zu befähigen, ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erreichen. Dazu stellt die Organisationen ihnen ein Netzwerk von Unterstützungsangeboten, Entwicklungstools und Berufskleidung zur Verfügung, damit sie im Beruf und im Leben erfolgreich sein können. Dress for Success Greater New York City betreut jährlich über 1.200 Frauen in den fünf Stadtbezirken von New York City und setzt sich für eine Welt ein, in der Frauen nicht in Armut leben und mit Würde und Respekt behandelt werden, ihre Familien stärken und ihre Gemeinschaften mitgestalten.

SHEIN Pressekontakt

Kate Fosha

[email protected]

Brandon Muratalla

[email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2457797/SHEIN_X_MONSE_press_release_photo.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2457796/SHEIN_X_MONSE_Logo.jpg