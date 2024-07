Shenzhen sedia o 2º Fórum da Cúpula AGP&DTx: Avançando a Terapêutica Digital na Gestão do Diabetes

SHENZHEN, China, 13 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- No dia 5 de julho, foi realizado o 2º Ambulatory Glucose Profile (AGP) & Digital Therapeutics (DTx), liderado pelo National Innovation Center for Advanced Medical Devices, patrocinado pela China AGP e pelo DTx Digital Therapeutics R&D Center ("R&D Center"), co-patrocinado pela Shenzhen SIBIONICS Technology Co., Ltd. ("SIBIONICS"), ocorreu em Shenzhen, China. Especialistas em saúde nacionais e estrangeiros convergiram no Fórum da Cúpula para explorar a aplicação da AGP no diagnóstico e tratamento precisos do diabetes e na terapêutica digital durante o processo de tomada de decisão da prática clínica em todo o mundo.

O Fórum da Cimeira, organizado pelo Professor Ji Linong, iniciador do Centro de I&D da China AGP&DTx e professor clínico do Hospital Popular da Universidade de Pequim, contou com os melhores especialistas em endocrinologia da Eslovénia, Austrália, Arábia Saudita, Sérvia, Turquia, Argélia e outros países. Os especialistas exploraram tópicos críticos, incluindo o consenso da AGP, o banco de dados chinês de pacientes com diabetes, o sistema de pâncreas artificial e o gerenciamento digital de saúde. Eles também discutiram os mais recentes avanços na tecnologia de gerenciamento de diabetes e suas aplicações práticas na prática clínica.

Na conferência, o Professor Andrej Janež, Chefe do Departamento de Endocrinologia do Centro Médico da Universidade de Liubliana, na Eslovénia, destacou os avanços da China na prática clínica da AGP. Ele observou: "Eles desenvolveram um programa de treinamento da AGP e estão entrando na área de pesquisa e uso da IA para melhorar o diagnóstico e orientar as decisões de tratamento, levando a melhores cuidados com o diabetes e facilitando as aplicações da AGP".

Para integrar recursos globais e impulsionar a inovação no diagnóstico e tratamento do diabetes, o Consórcio Internacional para P&D da AGP&DTx foi fundado neste fórum. Esta iniciativa visa padronizar as aplicações clínicas da AGP globalmente e fornecer uma plataforma para colaboração internacional e compartilhamento de conhecimento para elevar o diagnóstico e o tratamento do diabetes em todo o mundo.

Sobre A SIBIONICS

Fundada em 2015, a SIBIONICS está comprometida com a P&D e a industrialização de dispositivos médicos implantáveis. Ao mesclar tecnologia CGM de ponta com designs centrados em pacientes com diabetes, a SIBIONICS se esforça para ultrapassar os limites do que é possível em soluções personalizadas de gerenciamento de diabetes. Com mais de 1.000.000 de usuários em todo o mundo, a SIBIONICS é agora um farol de confiabilidade e inovação no tratamento do diabetes.

