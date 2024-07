Shenzhen ist Gastgeber des 2. AGP&DTx-Gipfelforums: Fortschrittliche digitale Therapeutika im Diabetes-Management

SHENZHEN, China, 13. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Am 5. Juli fand das 2. Ambulatory Glucose Profile (AGP) & Digital Therapeutics (DTx) unter der Leitung des National Innovation Center for Advanced Medical Devices, gesponsert von China AGP und DTx Digital Therapeutics R&D Center ("R&D Center"), co-gesponsert von Shenzhen SIBIONICS Technology Co., Ltd. ("SIBIONICS"), fand in Shenzhen, China, statt. Gesundheitsexperten aus dem In- und Ausland trafen sich auf dem Summit Forum, um die Anwendung von AGP in der Präzisionsdiagnose und -behandlung von Diabetes sowie digitale Therapeutika im Entscheidungsprozess der klinischen Praxis weltweit zu erforschen.

Shenzhen Hosts the 2nd AGP&DTx Summit Forum Press Image

Am Gipfelforum, das von Professor Ji Linong, dem Initiator des chinesischen AGP&DTx-Forschungszentrums und klinischen Professor am Volkskrankenhaus der Universität Peking, geleitet wurde, nahmen führende Endokrinologie-Experten aus Slowenien, Australien, Saudi-Arabien, Serbien, der Türkei, Algerien und anderen Ländern teil. Die Experten untersuchten kritische Themen wie den AGP-Konsens, die chinesische Diabetes-Patientendatenbank, das künstliche Pankreassystem und das digitale Gesundheitsmanagement. Sie diskutierten auch über die neuesten Fortschritte in der Diabetes-Management-Technologie und deren praktische Anwendung in der klinischen Praxis.

Auf der Konferenz hob Professor Andrej Janež, Leiter der Abteilung für Endokrinologie am Medizinischen Universitätszentrum Ljubljana in Slowenien, die Fortschritte Chinas in der klinischen Praxis der AGP hervor. Er bemerkte: "Sie haben ein AGP-Schulungsprogramm entwickelt, und sie bewegen sich in den Bereich der Forschung und des Einsatzes von KI, um die Diagnose zu verbessern und Behandlungsentscheidungen zu treffen, was zu einer besseren Diabetesversorgung führt und AGP-Anwendungen erleichtert."

Um globale Ressourcen zu bündeln und Innovationen in der Diabetesdiagnose und -behandlung voranzutreiben, wurde auf diesem Forum das International Consortium for AGP&DTx R&D gegründet. Ziel dieser Initiative ist es, die klinischen AGP-Anwendungen weltweit zu standardisieren und eine Plattform für internationale Zusammenarbeit und Wissensaustausch zu schaffen, um die Diabetesdiagnose und -behandlung weltweit zu verbessern .

Über SIBIONICS

