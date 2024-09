SI GROUP ANUNCIA PLANOS PARA FECHAR FÁBRICA EM SINGAPURA

A empresa planeja encerrar as operações de fabricação no segundo semestre de 2025 devido ao declínio das condições de mercado

THE WOODLANDS, Texas, 25 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O SI Group, um dos principais desenvolvedores e fabricantes globais de aditivos de desempenho, soluções de processo, produtos farmacêuticos e intermediários químicos, anunciou que planeja fechar sua fábrica de alquilfenol localizada na Ilha Jurong, em Cingapura, no segundo semestre de 2025. O SI Group continuará fornecendo alquilfenóis de sua presença global líder de mercado com pontos de fornecimento na Europa e nas Américas.

O SI Group abriu sua fábrica de alquilfenol na Ilha Jurong em 2006 para fornecer alquilfenóis aos consumidores da Ásia-Pacífico e para a produção de produtos antioxidantes do SI Group. No entanto, devido às mudanças substanciais na cadeia de valor de antioxidantes na região nos últimos anos, emparelhadas com altos custos em Cingapura, a empresa cessará a produção no próximo ano. "A fábrica do SI Group em Singapura tem sido um ativo valioso para o nosso crescimento passado e presença global", disse Joey Gullion, vice-presidente sênior e diretor comercial do SI Group. "No entanto, os atuais saldos de oferta e demanda na Ásia e o custo de fabricação na região tornam isso um movimento necessário para garantir a sustentabilidade de longo prazo de nossos negócios globais."

Como líder global em aditivos de desempenho, o SI Group continua comprometido em ser um fornecedor de soluções de valor agregado para clientes em todo o mundo, incluindo os da Ásia-Pacífico. Com instalações de fabricação de alquilfenol na Europa e nas Américas, o SI Group manterá sua liderança no mercado de alquilfenol e manterá seus níveis de suporte a clientes e serviços técnicos.

"Mudamos nossa estratégia na Ásia-Pacífico para melhor atender às necessidades de nossos clientes. A região é importante para nossos negócios e acreditamos que essa nova abordagem nos ajudará a equilibrar a dinâmica do mercado com nossa posição de custo ", disse David Bradley, presidente e CEO do SI Group. "A nossa recente parceria com a Dingjide, juntamente com a difícil mas essencial decisão de fechar a nossa unidade de Singapura, sublinha o nosso compromisso em servir os nossos clientes - estamos agora melhor equipados e entusiasmados para apoiar o crescimento dos nossos clientes, tanto agora como no futuro."

Espera-se que a fábrica do SI Group em Cingapura encerre as operações de fabricação no segundo semestre de 2025. A empresa fornecerá suporte e assistência a todos os funcionários afetados pelo fechamento da fábrica.

Sobre o SI Group

O SI Group é líder global na tecnologia inovadora de aditivos de desempenho, soluções de processo e intermediários químicos. As soluções do SI Group melhoram a qualidade e o desempenho de bens industriais e de consumo nas indústrias de plásticos, borracha e adesivos, combustíveis e lubrificantes, campos petrolíferos e farmacêuticas. Com sede em The Woodlands, Texas, EUA, o SI Group opera 19 unidades de produção em três continentes, atendendo clientes em 80 países com o apoio de aproximadamente 1.800 funcionários em todo o mundo. Em 2023, o SI Group publicou seu relatório ESG inaugural, mostrando seu compromisso com a melhoria contínua e a sustentabilidade. O SI Group inova e promove a mudança para criar valor com paixão pela segurança, química e resultados extraordinários. Saiba mais em www.siigroup.com.

Contato com a Mídia:

Joseph Grande

telefone: + 1.413.684.2463

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/95496/si_group__inc__logo.jpg

FONTE SI Group, Inc.