SI GROUP KÜNDIGT PLÄNE ZUR SCHLIESSUNG DER PRODUKTIONSSTÄTTE IN SINGAPUR AN

Das Unternehmen plant, die Produktion in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 aufgrund der rückläufigen Marktbedingungen einzustellen

THE WOODLANDS, Texas, 25. September 2024 /PRNewswire/ -- SI Group, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Leistungsadditiven, Prozesslösungen, Pharmazeutika und chemischen Zwischenprodukten, gab bekannt, dass er plant, seine Alkylphenol-Produktionsanlage auf Jurong Island in Singapur in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 zu schließen. SI Group wird weiterhin Alkylphenole von seiner marktführenden globalen Präsenz mit Lieferstellen in Europa und Amerika liefern.

SI Group eröffnete 2006 seine Alkylphenol-Produktionsanlage auf Jurong Island, um die Verbraucher im asiatisch-pazifischen Raum mit Alkylphenolen zu versorgen und die Antioxidantienprodukte der SI Group herzustellen. Aufgrund der erheblichen Veränderungen in der Wertschöpfungskette für Antioxidantien in der Region in den letzten Jahren, gepaart mit den hohen Kosten in Singapur, wird das Unternehmen die Produktion dort im nächsten Jahr einstellen. "Die Produktionsstätte von SI Group in Singapur war ein wertvoller Aktivposten für unser bisheriges Wachstum und unsere globale Präsenz", sagte Joey Gullion, SVP & Chief Commercial Officer bei SI Group. "Das derzeitige Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage in Asien und die Kosten für die Produktion in der Region machen diesen Schritt jedoch notwendig, um die langfristige Nachhaltigkeit unseres globalen Geschäfts zu gewährleisten.

Als globaler Marktführer im Bereich der Hochleistungsadditive ist SI Group weiterhin bestrebt, seinen Kunden weltweit, auch im asiatisch-pazifischen Raum, wertschöpfende Lösungen anzubieten. Mit den Alkylphenol-Produktionsanlagen in Europa und Amerika wird SI Group seine Marktführerschaft im Bereich Alkylphenole beibehalten und seine Kunden und den technischen Kundendienst aufrechterhalten.

"Wir haben unsere Strategie im asiatisch-pazifischen Raum geändert, um die Bedürfnisse unserer Kunden besser zu erfüllen. Die Region ist wichtig für unser Geschäft, und wir glauben, dass dieser neue Ansatz uns helfen wird, die Marktdynamik mit unserer Kostenposition in Einklang zu bringen", sagte David Bradley, Präsident und CEO von SI Group. "Unsere jüngste Partnerschaft mit Dingjide und die schwierige, aber notwendige Entscheidung, unseren Standort in Singapur zu schließen, unterstreichen unser Engagement für unsere Kunden - wir sind jetzt besser gerüstet und freuen uns darauf, das Wachstum unserer Kunden zu unterstützen, sowohl jetzt als auch in Zukunft."

Die Produktionsstätte von SI Group in Singapur wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 den Betrieb einstellen. Das Unternehmen wird allen von der Werksschließung betroffenen Mitarbeitern Unterstützung und Hilfe anbieten.

Informationen zur SI Group

Die SI Group ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich innovativer Technologien für Leistungsadditive, Prozesslösungen und chemische Zwischenprodukte. Die Lösungen von SI Group verbessern die Qualität und Leistung von Industrie- und Konsumgütern in der Kunststoff-, Gummi- und Klebstoff-, Treibstoff- und Schmierstoff- sowie in der Ölfeld- und Pharmaindustrie. Die SI Group hat ihren Hauptsitz in The Woodlands, Texas, USA, und betreibt 19 Produktionsstätten auf drei Kontinenten, die Kunden in 80 Ländern mit der Unterstützung von rund 1.800 Mitarbeitenden weltweit bedienen. 2023 veröffentlichte die SI Group ihren ersten ESG-Bericht, in dem sie ihr Engagement für kontinuierliche Verbesserungen und Nachhaltigkeit vorstellte. Die SI Group setzt auf Innovation und treibt den Wandel voran, um Werte zu schaffen – mit einer Leidenschaft für Sicherheit, Chemie und außergewöhnliche Ergebnisse. Weitere Informationen finden Sie unter www.siigroup.com.

Medienkontakt:

Joseph Grande

ph: + 1.413.684.2463

[email protected]

