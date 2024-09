SI GROUP ANNOUNCE SON INTENTION DE FERMER SON SITE DE PRODUCTION SINGAPOUR

L'entreprise prévoit de cesser ses activités de production au cours du second semestre 2025 en raison du déclin des conditions du marché

THE WOODLANDS, Texas, 25 septembre 2024 /PRNewswire/ -- SI Group, l'un des principaux développeurs et fabricants mondiaux d'additifs de performance, de solutions de traitement, de produits pharmaceutiques et d'intermédiaires chimiques, a annoncé qu'il prévoyait de fermer son usine de fabrication d'alkylphénols située sur l'île de Jurong à Singapour au cours du second semestre 2025. SI Group continuera à fournir des alkylphénols à partir de son implantation mondiale, leader sur le marché, avec des points d'approvisionnement en Europe et en Amérique.

SI Group a ouvert son usine de fabrication d'alkylphénols sur l'île de Jurong en 2006 afin de fournir des alkylphénols aux consommateurs de la région Asie-Pacifique et de produire les produits antioxydants de SI Group. Cependant, en raison des changements substantiels survenus dans la chaîne de valeur des antioxydants dans la région au cours des dernières années, ainsi que des coûts élevés à Singapour, l'entreprise cessera sa production dans ce pays l'année prochaine. "Le site de production de SI Group à Singapour a été un atout précieux pour notre croissance passée et notre présence mondiale", a déclaré Joey Gullion, SVP & Chief Commercial Officer de SI Group. "Toutefois, l'équilibre actuel entre l'offre et la demande en Asie et les coûts de fabrication dans la région rendent cette décision nécessaire pour assurer la viabilité à long terme de nos activités mondiales.

En tant que leader mondial dans le domaine des additifs de performance, SI Group reste déterminé à être un fournisseur de solutions à valeur ajoutée pour les clients du monde entier, y compris ceux de la région Asie-Pacifique. Avec , des installations de production d'alkylphénols en Europe et en Amérique, SI Group conservera sa position de leader sur le marché des alkylphénols et maintiendra ses niveaux de service technique et de soutien à la clientèle.

"Nous avons modifié notre stratégie en Asie-Pacifique afin de mieux répondre aux besoins de nos clients. La région est importante pour nos activités et nous pensons que cette nouvelle approche nous aidera à équilibrer la dynamique du marché avec notre position en matière de coûts", a déclaré David Bradley, président-directeur général de SI Group. "Notre récent partenariat avec Dingjide, ainsi que la décision difficile mais essentielle de fermer notre site de Singapour, soulignent notre engagement à servir nos clients - nous sommes maintenant mieux équipés et plus enthousiastes pour soutenir la croissance de nos clients, aujourd'hui et à l'avenir."

L'usine de fabrication de SI Group à Singapour devrait cesser ses activités de fabrication au cours du second semestre 2025. L'entreprise apportera son soutien et son aide à tous les employés touchés par la fermeture de l'usine.

À propos de SI Group

SI Group est un chef de file mondial dans la technologie innovante des additifs de performance, des solutions de traitement et des intermédiaires chimiques. Les solutions de SI Group améliorent la qualité et la performance des produits industriels et de consommation dans les secteurs des plastiques, du caoutchouc et des adhésifs, des carburants et des lubrifiants, des champs pétrolifères et des produits pharmaceutiques. SI Group, dont le siège social se trouve à The Woodlands, Texas, États-Unis, exploite 19 sites de production sur trois continents, desservant des clients dans 80 pays avec l'aide d'environ 1 800 employés dans le monde entier. En 2023, SI Group a publié son premier rapport ESG, qui témoigne de son engagement en faveur de l'amélioration continue et de la durabilité. SI Group innove et conduit le changement pour créer de la valeur avec une passion pour la sécurité, la chimie et des résultats exceptionnels. Pour en savoir plus, consultez le site www.siigroup.com.

