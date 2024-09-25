Si Group 宣布計劃關閉新加坡廠房

由於市況不佳，公司計劃在 2025 年下半年停止製造業務

德克薩斯州THE WOODLANDS2024年9月25日 /美通社/ -- 全球性能添加劑、製程解決方案、製藥和化學中間體的領先開發商和製造商 SI Group 宣布，將於 2025 年下半年關閉位於新加坡句容島的烷基酚 (alkylphenol) 製造廠。SI Group 將繼續從其領先的全球市場覆蓋，向歐洲和美洲的供應點提供烷基苯酚。

SI 集團於 2006 年在句容島開設其烷基苯酚製造廠，為亞太地區消費者提供烷基酚，並生產 SI Group 抗氧化產品。然而，由於近年來當地的抗氧化劑價值鏈發生了重大變化，加上新加坡的成本高，公司明年將停止在當地生產。SI Group 副總裁兼商務總監 Joey Gullion 表示：「SI Group 在新加坡的製造廠，對於我們過去的增長和全球業務業務總裁而言是一項寶貴資產。但是，亞洲目前的供需平衡以及在此地區的製造成本、使關閉廠房成為確保我們全球業務長期穩健的必要措施。」

作為性能添加劑的全球領導者，SI Group 一直致力於為全球客戶（包括亞太地區）的客戶提供增值解決方案供應商。SI Group 在歐洲和美洲擁有烷基苯酚生產設施，將保持公司在烷基苯酚市場領導地位，並維持其客戶和技術服務支援水平。

「我們改變了我們在亞太區的策略，以更好地滿足客戶需求。此地區對我們的業務很重要，我們相信這種新方法有助平衡市場動態和成本狀況，」SI Group 主席暨行政總裁 David Bradley 表示：我們最近與 Dingjide 的合作關係，以及關閉新加坡廠房這艱難但重要的決定，彰顯出我們對服務客戶的承諾 — 無論是現在還是未來，我們都能為客戶的成長提供更好的支援。」

SI Group 的新加坡製造廠，預計將於 2025 年下半年停止製造業務。公司將為受廠房關閉影響的所有員工提供支援和幫助。

SI Group 簡介

SI Group 是高性能添加劑、製作過程程解決方案和化學中間體創新技術的全球領導者。SI Group 的解決方案，有助提高塑料、橡膠和粘合劑、燃料和潤滑油、油田和製藥行業的工業和消費品的品質和性能。SI Group 總部位於美國德克薩斯州伍德蘭茲，在三大洲經營 19 個製造設施，在全球約 1,800 名員工的支援下，為 80 個國家的客戶提供服務。2023 年，SI Group 首次發布 ESG 報告，展示其對持續改進和可持續發展的承諾。SI Group 對安全、化學和非凡成果充滿熱情，堅持創新和推動變革來創造價值。了解更多資訊，請瀏覽 www.siigroup.com。

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SOURCE SI Group, Inc.