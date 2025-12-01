Comitê Internacional de Padrões Geotérmicos é lançado em Pequim com Secretaria Permanente na Sinopec

PEQUIM, 1º de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Comitê Internacional de Padrões Geotérmicos ("IGSC") foi oficialmente estabelecido em 26 de novembro em Pequim, com sua Secretaria Permanente sediada pela China Petroleum and Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec"), marcando uma conquista histórica na padronização geotérmica global.

O Comitê Internacional de Padrões Geotérmicos foi lançado em Pequim com Secretaria Permanente na Sinopec. (PRNewsfoto/SINOPEC)

Iniciado pela International Geothermal Association (IGA), o IGSC reúne 30 especialistas de destaque de 15 países como seus membros inaugurais do comitê. O comitê irá liderar o desenvolvimento e a promoção de padrões geotérmicos internacionais unificados, acelerar a implantação de tecnologias e garantir o crescimento saudável e sustentável da cadeia global do setor geotérmico.

"À medida que o mundo passa por uma profunda transição energética, a energia geotérmica — abundante, estável, limpa e de baixo carbono — está surgindo como um alicerce estratégico da matriz energética do futuro. Padrões unificados e mutuamente reconhecidos são a base para reduzir barreiras de cooperação internacional, acelerar a transferência de tecnologia e garantir uma cadeia de suprimento geotérmica global resiliente", comentou Sr. Niu Shuanwen, vice-presidente sênior da Sinopec. "A Sinopec não poupará esforços em apoiar o IGSC e em traduzir o consenso global em padrões acionáveis que gerem impacto real."

Durante a reunião, os membros adotaram por unanimidade os Procedimentos de Desenvolvimento de Padrões do IGSC e o Programa de Trabalho para 2025–2027. Daqui em diante, o comitê avançará de forma sistemática na criação de um sistema completo de padrões geotérmicos que cubra toda a cadeia do setor, incluindo exploração e avaliação de recursos, engenharia de reservatórios, perfuração e completação, aquecimento distrital, geração de energia e sistemas geotérmicos rasos, com foco em processos, métodos, equipamentos e materiais.

"Com a energia geotérmica desempenhando um papel cada vez mais vital no panorama energético global, o setor está vivenciando um ímpeto de crescimento sem precedentes. A criação do IGSC transforma um consenso de longa data do setor em uma ação urgente", comentou Sr. Bjarni Pálsson, presidente da International Geothermal Association. "Reunindo a expertise mundial de forma aberta e inclusiva, entregaremos padrões e diretrizes internacionais autoritativos, estabelecendo uma base sólida para o desenvolvimento geotérmico em larga escala e eficiente, contribuindo de maneira significativa para as metas climáticas globais."

A Sinopec, maior desenvolvedora e operadora de energia geotérmica média e profunda da China, atualmente fornece aquecimento geotérmico para 126 milhões de metros quadrados de área construída, substituindo o equivalente a quase 6,2 milhões de toneladas de emissões de CO₂ por ano. A Sinopec elaborou mais de 50% dos padrões nacionais de geotermia da China e liderou o primeiro padrão internacional da IGA no país. Seu projeto emblemático de aquecimento geotérmico "cidade sem fumaça", no Condado de Xiongxian, Província de Hebei, foi incluído no catálogo global de promoção da Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834979/International_Geothermal_Standard_Committee_Launched_Beijing_Permanent_Secretariat_Sinopec.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

FONTE SINOPEC