WUSU, China, 16 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") divulgou resultados bem-sucedidos de um projeto piloto de seu filme de cobertura biodegradável PBST (succinato-co-tereftalato de polibutileno) em Wusu, na Região Autônoma de Xinjiang Uygur.

Material PBST totalmente biodegradável da Sinopec enfrenta o desafio do filme plástico residual nos campos de algodão de Xinjiang. (PRNewsfoto/SINOPEC)

O filme de cobertura PBST, desenvolvido com direitos de propriedade intelectual totalmente independentes da Sinopec, proporcionou uma produção de algodão praticamente equivalente ao dos campos de controle que utilizam filme de polietileno (PE) tradicional. Seu desempenho de degradação, bem como as capacidades de retenção de umidade e calor, atenderam às metas de projeto.

O projeto oferece uma opção viável para enfrentar a poluição causada por filmes residuais, ao mesmo tempo em que mantém a produção de algodão estável, obtendo benefícios ecológicos e econômicos e apoiando o desenvolvimento sustentável da agricultura verde.

Como uma das principais regiões produtoras de algodão da China, Xinjiang há muito depende de filmes de PE para conservar a umidade e aumentar a temperatura do solo, mas são difíceis de degradar naturalmente, resultando em um acúmulo significativo de filmes plásticos residuais. Outros filmes totalmente biodegradáveis, como o PBAT, têm um ciclo curto de resistência ao clima e frequentemente se degradam rápido demais antes da fase de formação do capulho do algodão, levando a preservação insuficiente de umidade e calor, o que afeta o crescimento normal da cultura.

Em contraste, o PBST oferece desempenho excepcional contra UV e barreira de umidade em comparação com outros materiais biodegradáveis. Experimentos de longo prazo demonstraram que filmes de PBST usados em diferentes regiões e para diferentes culturas podem se degradar completamente dentro de um a três anos, transformando-se em substâncias inofensivas.

A Sinopec está acelerando a pesquisa, o desenvolvimento e a aplicação de materiais PBST para enfrentar o desafio do filme plástico residual nos campos de algodão. Em março, o grupo inaugurou a primeira instalação industrial do mundo com capacidade para produzir 60.000 toneladas por ano de PBST em sua unidade de refino e química de Hainan. Em abril, as equipes de produção, vendas e P&D da Sinopec lançaram o primeiro piloto em larga escala de filmes PBST em parceria com autoridades agrícolas locais em Xinjiang e o Liaoning Dongsheng Group, plantando mais de 666 hectares de campos de algodão nas principais bases de produção das cidades de Wusu e Kuitun.

Em outubro, avaliações de terceiros e medições de produtividade confirmaram que os campos cobertos com PBST obtiveram rendimentos comparáveis aos que utilizam filme de PE tradicional, com uma velocidade de degradação significativamente mais rápida. O filme PBST se decomporá completamente em água, dióxido de carbono e minerais sem necessidade de coleta manual. Além de atender às exigências de cultivo de algodão de Xinjiang, ele também reduz custos, mitiga a poluição do solo causada pelos resíduos de filme PE e demonstra claros benefícios econômicos e ambientais — oferecendo uma solução replicável e escalável para o desenvolvimento sustentável da agricultura em Xinjiang.

Para obter mais informações, acesse http://www.sinopec.com/listco/en/.

