PEQUIM, 12 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") obteve com sucesso a aprovação da ISO para as especificações técnicas para combinação térmica composta multielemento de petróleo pesado (as "especificações técnicas"), propostas pela equipe do acadêmico Sun Huanquan. Aproveitando as tecnologias inovadoras independentes da Sinopec, as Especificações técnicas são as primeiras da China a receber aprovação no campo da recuperação térmica de petróleo pesado e promoverão a cooperação técnica internacional e o desenvolvimento global de petróleo pesado após o lançamento.

Sinopec recebe aprovação da ISO para a primeira especificação técnica internacional ISO da China para desenvolvimento de petróleo pesado. (PRNewsfoto/SINOPEC)

Petróleo pesado refere-se ao petróleo bruto de alta densidade e viscosidade, sendo um recurso petrolífero fundamental que representa 36% das reservas comprovadas de petróleo no mundo. O petróleo pesado também é uma matéria-prima importante para petróleo especiais, e o petróleo pesado naftênico, apelidado de "terra rara" do petróleo, é uma matéria-prima de alta qualidade para a produção de asfalto e óleo de transformadores. A produção anual de petróleo pesado na China supera 15 milhões de toneladas há 13 anos consecutivos.

Devido à sedimentação em fase terrestre e às condições geológicas complexas, as reservas de petróleo pesado da China estão localizadas em grandes profundidades, com camadas finas de petróleo, de modo que os desenvolvimentos enfrentam desafios como velocidade e distância de fluxo. Com o apoio da Fundação Nacional de Ciências Naturais da China e dos principais projetos de ciência e tecnologia da Sinopec, a equipe de Sun Huanquan focou em superar os gargalos no desenvolvimento de petróleo pesado e inovou a tecnologia de desenvolvimento térmico composto multielemento, que foi aplicada em larga escala nos campos petrolíferos de Shengli e Henan, permitindo que a Sinopec alcançasse uma produção anual de petróleo pesado superior a 4,8 milhões de toneladas.

Na sequência, Sun Huanquan e sua equipe formarão um grupo de trabalho internacional com especialistas técnicos dos EUA, Arábia Saudita e outros países, seguindo os requisitos da ISO, para acelerar a redação do padrão internacional e lançá-lo o mais rápido possível.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2579470/Sinopec_Receives_ISO_s_Approval_China_s_First_ISO_International_Technical_Specification.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

FONTE SINOPEC