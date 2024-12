Sinopec reçoit l'homologation de l'ISO pour la première spécification technique internationale ISO pour le développement du pétrole lourd en Chine

PÉKIN, 13 décembre 2024 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation's (HKG : 0386, « Sinopec ») a obtenu l'homologation de l'ISO pour la spécification technique pour l'injection thermique composite à éléments multiples du pétrole lourd (la « Spécification technique ») proposée par l'équipe de l'universitaire Sun Huanquan. S'appuyant sur les technologies innovantes indépendantes de Sinopec, la Spécification technique est la première à être approuvée en Chine dans le domaine de la récupération thermique du pétrole lourd et, dès sa publication, elle favorisera la coopération technique internationale et le développement mondial du pétrole lourd.

Le pétrole lourd désigne le pétrole brut à densité et viscosité élevées. Il s'agit d'une ressource pétrolière essentielle qui représente 36 % des réserves mondiales établies de pétrole. Le pétrole lourd est également une matière première importante pour les huiles spéciales, et le pétrole lourde naphténique, surnommée la « terre rare » du pétrole, est une matière première de haute qualité pour la production d'asphalte et d'huile pour transformateurs. La production annuelle de pétrole lourd de la Chine a dépassé les 15 millions de tonnes pendant 13 années consécutives.

En raison de la sédimentation en phase terrestre et de conditions géologiques complexes, les réserves de pétrole lourd de la Chine sont enfouies profondément avec des couches de pétrole minces, de sorte que les développements sont confrontés à des défis tels que la vitesse d'écoulement et la distance. Avec le soutien de la Fondation nationale des sciences naturelles de Chine et des projets scientifiques et technologiques clés de Sinopec, l'équipe de Sun Huanquan s'est concentrée sur l'élimination des goulets d'étranglement dans l'exploitation du pétrole lourd et a mis au point la technologie innovante d'injection thermique composite à éléments multiples qui a été appliquée à grande échelle dans les champs pétrolifères de Shengli et de Henan, ce qui permet à Sinopec d'atteindre une production annuelle de pétrole lourd de plus de 4,8 millions de tonnes.

Sun Huanquan et son équipe vont maintenant établir un groupe de travail international composé d'experts techniques des États-Unis, d'Arabie Saoudite et d'autres pays, conformément aux exigences de l'ISO, afin d'accélérer la rédaction de la norme internationale et de la publier dans les meilleurs délais.

