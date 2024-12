Sir Alastair Cook junta-se à GEDU como embaixador global da marca

LONDRES, 16 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Global Education (GEDU) foi revelada como a parceira oficial de educação da Professional Cricketers 'Association (PCA); com a lenda do críquete inglês Sir Alastair Cook como embaixador global da marca.

A AdC defende os interesses contínuos dos jogadores de críquete profissionais em toda a Inglaterra e País de Gales, oferecendo programas de desenvolvimento pessoal e bem-estar, bem como aconselhamento contratual.

Alistair Cook

A parceria garantirá que os membros do PCA sejam apoiados de uma perspectiva educacional durante e após suas carreiras profissionais para ajudá-los na próxima fase de suas vidas.

Sir Alastair Cook, ex-teste da Inglaterra e capitão internacional da One Day, impulsionará os esforços da parceria como embaixador da marca, para aumentar a conscientização sobre a importância da educação fora do mundo esportivo profissional.

O Vice-CEO da GEDU, Professor Ray Lloyd, disse: "Estamos muito entusiasmados por entrar nesta parceria com o PCA como parte de nossa missão de fornecer oportunidades educacionais transformadoras e de alta qualidade para o maior número possível de pessoas.

"Durante a minha carreira, tive a sorte de trabalhar com artistas de elite em uma variedade de esportes, incluindo o críquete, e entender os sacrifícios que eles têm que fazer para alcançar seu potencial no esporte escolhido, muitas vezes desistindo da chance de alcançar as qualificações de que são capazes.

"Esta parceria destina-se a permitir que os membros da AdC consigam obter essas qualificações à medida que as suas carreiras profissionais chegam ao fim e realizem todo o seu potencial em preparação para uma nova carreira.

"Também estamos muito satisfeitos por trabalhar com Sir Alastair Cook como nosso embaixador global da marca. Ele não é apenas um dos grandes nomes do críquete mundial, mas também alguém que, ao longo de sua carreira, se comportou de maneira impecável, demonstrando valores inteiramente consistentes com os do grupo GEDU."

O Diretor Administrativo de Serviços aos Membros da PCA, Ian Thomas, disse: "À medida que a Conferência de Futuros entra em seu nono ano em 2025, a PCA tem o prazer de ter a GEDU a bordo para elevar o principal evento do nosso Programa de Desenvolvimento Pessoal e Bem-Estar.

"Como Associação, estamos constantemente nos esforçando para aprender e nos desenvolver para apoiar nossos membros e a parceria com a GEDU proporcionará maiores oportunidades para jogadores do passado e do presente com o objetivo compartilhado de ajudar a comunidade de críquete dentro e fora do campo.

"Não há limite de idade para aprender e, com nossa nova parceria com a GEDU, nossos membros podem ampliar seus horizontes e descobrir o que lhes interessa em qualquer estágio de sua jornada de desenvolvimento pessoal."

O Embaixador da Marca GEDU, Sir Alastair Cook, disse: "Estou ansioso para trabalhar com a GEDU nos próximos três anos, destacando seu excelente trabalho para um público mais amplo.

"A sua vasta gama de cursos significa que há algo para todos e, através do críquete, trabalharemos juntos para oferecer oportunidades a pessoas de todas as esferas da vida para incentivar a aprendizagem contínua.

"A educação ensina valores e competências importantes que também se transferem para a vida de um jogador de críquete, algo que esta parceria com a PCA dará vida."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2581960/Global_Education_Alistair_Cook.jpg

FONTE Global Education (GEDU)