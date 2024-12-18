Alastair Cook 爵士加盟 GEDU 出任全球品牌大使

該合作夥伴關係旨在確保 PCA 成員在職業生涯期間及退役後均能獲得教育方面的支援，協助他們順利邁向人生新階段。

曾任英格蘭測試賽及單日國際賽隊長的 Alastair Cook 爵士，將以品牌大使的身分推動本次合作，提高社會大眾對職業體育範疇以外教育重要性的認識。

GEDU 行政副總裁 Ray Lloyd 教授表示：「我們非常榮幸能與 PCA 建立合作夥伴關係，這亦是我們致力於為盡可能多的人士提供具變革性的優質教育機會的重要體現。

在我的職業生涯中，有幸曾與多項運動（包括板球）的頂尖運動員共事，深知他們為了在所選運動領域發光發熱而作出的犧牲，往往因此錯失了取得應有資歷的機會。

該合作夥伴關係旨在協助 PCA 成員在職業生涯告一段落後，能夠順利取得相關資歷，並為開展新事業作好充分準備，盡展所長。

我們亦非常高興能與 Alastair Cook 爵士攜手合作，由他擔任我們的全球品牌大使。他不僅是世界板球史上最偉大的人物之一，其整個職業生涯中的言行舉止更是堪稱典範，充分展現了與 GEDU 集團完全一致的價值觀。」

PCA 成員服務行銷總監 Ian Thomas 表示：「隨著『未來會議』即將於 2025 年邁入第九屆，PCA 非常歡迎 GEDU 的加入，共同提升這項作為我們個人發展及福利計劃重點項目的旗艦活動。

作為一個協會，我們不斷學習精進，力求支援我們的成員，與 GEDU 的合作將為現役及退役球員締造更多發展良機，雙方將攜手同心，致力於在球場內外皆能為板球社群帶來正面影響。

學習是終身志業。透過與 GEDU 建立的全新合作關係，我們的成員將能在個人發展旅程中的任何階段拓展視野，發掘個人興趣。」

GEDU 品牌大使 Alastair Cook 爵士表示：「我非常期待在未來三年與 GEDU 合作，向更廣泛的受眾傳揚他們在教育領域的卓越貢獻。

他們提供多元化的課程選擇，定能滿足不同人士的需求。透過板球運動，我們將攜手合作，為各行各業的人士提供學習機會，共同推動終身學習的理念。

教育能教導重要的價值觀和技能，這些價值觀和技能又可以應用於板球員的生涯發展。我深信與 PCA 的本次合作將能充分體現這一點。」

SOURCE Global Education (GEDU)