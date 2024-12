Sir Alastair Cook rejoint GEDU en tant qu'ambassadeur de la marque mondiale

LONDRES, 16 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Global Education (GEDU) a été dévoilé en tant que partenaire éducatif officiel de l'Association des joueurs de cricket professionnels (PCA), avec la légende du cricket anglais Sir Alastair Cook en tant qu'ambassadeur de la marque mondiale.

La PCA défend les intérêts des joueurs de cricket professionnels en Angleterre et au Pays de Galles, en proposant des programmes de développement personnel et de bien-être, ainsi que des conseils en matière de contrats.

Alastair Cook

Ce partenariat permettra aux membres de l'APC de bénéficier d'un soutien éducatif pendant et après leur carrière de joueur professionnel, afin de les aider dans la prochaine étape de leur vie.

Sir Alastair Cook, ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre de test et d'un jour, dirigera les efforts du partenariat en tant qu'ambassadeur de la marque, afin de sensibiliser à l'importance de l'éducation en dehors du monde du sport professionnel.

Le directeur général adjoint de la GEDU, le professeur Ray Lloyd, a déclaré : « Nous sommes très heureux de conclure ce partenariat avec l'APC dans le cadre de notre mission qui consiste à offrir au plus grand nombre des possibilités d'éducation transformatrices et de grande qualité.

« Au cours de ma carrière, j'ai eu la chance de travailler avec des sportifs d'élite dans toute une série de disciplines, y compris le cricket, et je comprends les sacrifices qu'ils doivent faire pour atteindre leur potentiel dans le sport qu'ils ont choisi, en renonçant souvent à la possibilité d'obtenir les qualifications dont ils sont capables.

« Ce partenariat vise à permettre aux membres de l'APC de réussir à obtenir ces qualifications lorsque leur carrière professionnelle touche à sa fin et de réaliser leur plein potentiel en vue d'une nouvelle carrière.

« Nous sommes également ravis de travailler avec Sir Alastair Cook en tant qu'ambassadeur mondial de la marque. Il est non seulement l'un des grands noms du cricket mondial, mais aussi quelqu'un qui, tout au long de sa carrière, s'est comporté de manière irréprochable, démontrant des valeurs tout à fait cohérentes avec celles du groupe GEDU .»

Le directeur général des services aux membres de l'APC, Ian Thomas, a déclaré : « Alors que la Futures Conference entre dans sa neuvième année en 2025, l'APC est heureuse d'accueillir GEDU pour rehausser l'événement phare de notre programme de développement personnel et de bien-être.

« En tant qu'association, nous nous efforçons constamment d'apprendre et de nous développer pour soutenir nos membres. Le partenariat avec la GEDU offrira de plus grandes opportunités aux anciens joueurs et aux joueurs actuels, avec l'objectif commun d'aider la communauté du cricket sur et en dehors du terrain.

« Il n'y a pas d'âge pour apprendre et, grâce à notre nouveau partenariat avec GEDU, nos membres peuvent élargir leurs horizons et découvrir ce qui les intéresse à n'importe quel stade de leur parcours de développement personnel. »

Sir Alastair Cook, ambassadeur de la marque GEDU, a déclaré : « Je me réjouis de travailler avec GEDU au cours des trois prochaines années et de mettre en lumière leur excellent travail auprès d'un public plus large.

« Leur vaste gamme de cours signifie qu'il y en a pour tous les goûts et, par le biais du cricket, nous travaillerons ensemble pour offrir des opportunités à des personnes de tous horizons afin d'encourager l'apprentissage continu.

« L'éducation enseigne des valeurs et des compétences importantes qui s'appliquent également à la vie d'un joueur de cricket, ce que ce partenariat avec l'APC permettra de concrétiser. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2581960/Global_Education_Alistair_Cook.jpg