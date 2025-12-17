A GEDU Global Education assina acordo com a agência das Nações Unidas UNITAR durante a XXII Reunião Anual da CIFAL em Londres

LONDRES, 17 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A multinacional educacional britânica GEDU Global Education assinou um acordo com o Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa (UNITAR), comprometendo-se formalmente a operar um de seus 32 centros internacionais de treinamento localizados ao redor do mundo.



A missão dos centros de treinamento é fornecer programas de capacitação que apoiem a realização dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) adotados pelas Nações Unidas em 2015. O acordo foi assinado em uma sessão da XXII Reunião Anual do Comitê Diretor da Rede Global CIFAL, que ocorreu em Londres de 9 a 11 de dezembro, e reuniu mais de 70 delegados de mais de 30 países. Os CIFALs são centros especializados em fornecer treinamento profissional para funcionários governamentais e representantes da sociedade civil. O nome é um acrônimo francês que significa Centre International de Formation des Autorites et Leaders.



Ao longo da semana, os delegados revisaram formalmente o desempenho desta Rede que treinou mais de 161.000 beneficiários em 2025 e adotou uma estratégia abrangente de capacitação para acelerar a realização dos ODS durante os próximos 5 anos.



Neste contexto, a GEDU divulgou seu Relatório inaugural de Sustentabilidade junto com o ministro do Reino Unido para IA e Segurança On-line, Kanishka Narayan, em um evento sediado no Parlamento pela Baronesa Verma. O relatório detalha o trabalho realizado em todo o grupo por todas as suas instituições em apoio à Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável e seus ODS.



O CEO do Grupo GEDU, Dr. Vishwajeet Rana, disse que este é um acordo histórico.

"A parceria significa que podemos continuar nosso trabalho de sustentabilidade lado a lado com as Nações Unidas, a UNITAR e todos os centros da CIFAL ao redor do mundo.

Na semana passada, em Londres, identificamos áreas de colaboração para 2026, considerando como a ONU 2.0 e o Pacto para o Futuro moldarão a agenda de desenvolvimento da ONU para o ano de 2030, ao mesmo tempo em que concordamos com metas específicas e como alcançá-las."

O Dr. Rana também mencionou o Relatório de Sustentabilidade da GEDU divulgado com o ministro da IA e Segurança On-line do Reino Unido.

"O relatório apresenta o trabalho realizado por nossas 16 instituições para abordar todos os ODS, incluindo os ODS que eles adotaram especificamente e liderarão globalmente para a GEDU. Ele descreve nossas ambições para 2026 e além".

Ele também acrescentou: "A contribuição da GEDU para a UNITAR também é global - não se limita a Londres. Com instituições em 16 países – de Toronto e Tampa, nas Américas, Europa, Oriente Médio e Índia, até Brisbane, na Ásia-Pacífico – conseguimos trazer uma perspectiva global e ter um impacto global."



O Sr. Alex Mejia, diretor da Divisão de Pessoas e Desenvolvimento Social da UNITAR, também chefe da Rede Global CIFAL, disse: "Este acordo estratégico com a GEDU é fundamental para desenvolver a capacidade necessária para cumprir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU".

Ele acrescentou: "Muitos dos nossos Centros CIFAL estão hospedados em universidades, o que demonstra o importante papel que o ensino superior desempenha neste esforço e o nosso compromisso com parcerias contínuas com instituições que pensam da mesma forma.

Ele acrescentou: "Ter o CIFAL London operado por uma organização de prestígio como a GEDU facilitará nosso trabalho para alcançar 200.000 beneficiários no próximo ano. Suas operações em vários continentes e um escopo verdadeiramente global me enchem de uma tremenda confiança sobre o que podemos alcançar juntos em breve."

Sobre a GEDU:

A GEDU Global Education (GEDU) está mudando vidas por meio da educação e fazendo uma diferença fundamental nos padrões de vida e no acesso à aprendizagem em todo o mundo. Temos operações em 16 países, incluindo EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Malta, Emirados Árabes Unidos, Índia, Arábia Saudita, Austrália, Irlanda e Canadá.

Oferecemos uma variedade de oportunidades educacionais — desde o ensino fundamental (K12) até bacharelado e mestrado, Ph.D., DBA, além de estágios e escolas de idiomas. Nosso portfólio tem mais de 80.000 alunos, abrange uma ampla gama de assuntos e é caracterizado por um grande foco na empregabilidade e na experiência do aluno para maximizar o retorno do investimento para os alunos. A educação é transformadora, e é isso que nos motiva.

FONTE Global Education (GEDU)