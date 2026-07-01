Skyhawk Therapeutics divulga os resultados dos subcomponentes do cUHDRS após doze meses de seu ensaio clínico de Fase 1/2 com o SKY-0515 na doença de Huntington

Os dados de doze meses, apresentados na Academia Europeia de Neurologia, mostram tendências favoráveis e consistentes para os participantes do estudo com o SKY-0515 em todos os subcomponentes da cUHDRS, incluindo a Capacidade Funcional Total (TFC), o Escore Motor Total (TMS), o Teste de Modalidades de Símbolos e Dígitos (SDMT) e o Teste de Leitura de Palavras de Stroop (SWRT).

Aos doze meses, os participantes que receberam SKY-0515 demonstraram alteração média favorável da pontuação basal do TFC de +0,07, em comparação com uma piora esperada de -0,87 pontos das análises ponderadas pela pontuação de propensão que usam conjuntos de dados de história natural Enroll-HD.

Aos doze meses, os participantes que receberam SKY-0515 demonstraram alteração média favorável do escore TMS basal de -2,00, em comparação com uma piora esperada de 2,21 pontos das análises ponderadas pelo escore de propensão que usam conjuntos de dados de história natural Enroll-HD.

Aos doze meses, os participantes que receberam SKY-0515 demonstraram estabilização favorável da mudança média do escore inicial do SDMT de -0,19, em comparação com uma piora esperada de -1,78 pontos das análises ponderadas pelo escore de propensão que usam conjuntos de dados de história natural Enroll-HD.

Aos doze meses, os participantes que receberam SKY-0515 demonstraram alteração média favorável da pontuação de SWRT basal de +3,44, em comparação com uma piora esperada de -3,13 pontos das análises ponderadas pela pontuação de propensão que usam conjuntos de dados de história natural Enroll-HD.

A Skyhawk também divulgou hoje dados provisórios da pesquisa sobre a melhora da doença, com base na Impressão Global do Médico e do Paciente (CGI e PGI), avaliada por médicos ou seus participantes ao longo de doze meses. Entre os participantes com DH para os quais se previa que a doença de Huntington causasse um agravamento considerável ao longo de doze meses, nenhum médico ou participante avaliou qualquer agravamento aos doze meses, e 65% dos participantes e 50% dos médicos avaliaram que havia ocorrido uma melhora.

O tratamento com SKY-0515 resultou em reduções dependentes da dose na proteína huntingtina mutante (mHTT) no sangue de até 69%, bem como reduções no mRNA de PMS1 de até 26%. A huntingtina mutante é a principal proteína responsável pela patologia da DH, enquanto a PMS1 é um dos principais impulsionadores da expansão da repetição somática de CAG associada à progressão da doença.

"Temos o prazer de compartilhar esses dados de subcomponentes interessantes de nossas avaliações cUHDRS, incluindo dados de TFC e TMS sobre capacidade funcional e motora e dados de teste cognitivo SDMT e SWRT", disse Sergey Paushkin, chefe de P&D da Skyhawk Therapeutics.

"E estamos entusiasmados com o fato de que os participantes e seus médicos, para os quais se esperava que a doença de Huntington causasse um agravamento considerável da condição, não observaram nenhum agravamento aos doze meses — e 65% dos participantes e 50% dos médicos avaliaram que houve melhora. Isso nos confirma ainda mais a empolgante possibilidade de que o efeito convincente e consistente do SKY-0515 sobre os biomarcadores críticos mHTT e PMS1 possa oferecer aos pacientes com doença de Huntington um tipo de terapia que eles há muito merecem, na forma de um comprimido diário de fácil uso."

O SKY-0515 demonstrou excelente exposição ao sistema nervoso central e tem sido geralmente seguro e bem tolerado em todos os níveis de dose estudados. Há mais de 175 participantes inscritos no programa SKY-0515 da Skyhawk, em cinco países.

A doença de Huntington é uma doença neurodegenerativa rara, hereditária e, em última análise, fatal que afeta mais de 40.000 indivíduos sintomáticos nos Estados Unidos, com centenas de milhares mais impactados em todo o mundo. Atualmente, não há terapias aprovadas que demonstrem retardar ou interromper a progressão da doença.

O SKY-0515 é um modificador de splicing de RNA de molécula pequena administrado oralmente, desenvolvido por meio da plataforma SKYSTAR ® proprietária da empresa. O SKY-0515 foi projetado para reduzir as proteínas mHTT e PMS1.

A plataforma SKYSTAR da Skyhawk já gerou uma série de outras terapias novas direcionadas a doenças neurológicas raras sem tratamento modificador de doença aprovado. A empresa planeja levar mais programas para o desenvolvimento clínico até o final de 2027.

Sobre o Programa Clínico de Fase 1/2 do SKY-0515

O ensaio clínico de Fase 1/2 do SKY-0515 é o primeiro estudo em humanos destinado a avaliar a segurança, a tolerabilidade, a farmacocinética e a farmacodinâmica do SKY-0515 em voluntários saudáveis e participantes com doença de Huntington (DH) em estágio inicial, bem como a avaliar biomarcadores, incluindo a proteína HTT mutante e o mRNA de PMS1, e desfechos de eficácia, incluindo o cUHDRS e seus subcomponentes: Capacidade Funcional Total (TFC), Pontuação Motora Total (TMS), Teste de Modalidades de Símbolos e Dígitos (SDMT) e Teste de Leitura de Palavras de Stroop (SWRT).

O ensaio de Fase 1/2 consiste em três partes. As partes A e B avaliaram o SKY-0515 em Voluntários Saudáveis. A Parte C é um estudo randomizado, duplo-cego, controlado por placebo e de grupos paralelos que avalia dois níveis de dosagem do SKY-0515 em pessoas que vivem com a doença de Huntington em estágio inicial (HD-ISS Estágio 1, Estágio 2 ou Estágio 3 leve) ao longo de 84 dias, seguido por um período de extensão cego de doze meses, durante o qual todos os participantes recebem tratamento ativo em dose baixa ou alta.

A inscrição no estudo de Fase 1/2 está concluída.

Sobre o programa pivotal FALCON-HD (004-ANZ e 004-WW) de Fase 2/3 do SKY-0515

O programa pivotal do SKY-0515 FALCON-HD (NCT06873334 e NCT07378644) é um estudo randomizado, duplo-cego, controlado por placebo e de determinação da faixa de dosagem, que avalia a farmacodinâmica, a eficácia e a segurança do SKY-0515.

O FALCON-HD 004-ANZ inscreveu 144 participantes com HD no Estágio 2 e no Estágio 3 inicial em todos os locais da Austrália e Nova Zelândia, e a inscrição foi concluída. O FALCON-HD 004-WW planeja inscrever até 400 participantes adicionais com HD no Estágio 2 e no Estágio 3 inicial em mais de 40 locais em todo o mundo e já está tratando ativamente pacientes em vários desses locais.

Mais informações sobre o FALCON-HD, incluindo locais participantes e critérios de elegibilidade, estão disponíveis em ClinicalTrials.gov e www.FALCON-HD.com.

Sobre a Skyhawk Therapeutics

A Skyhawk Therapeutics é uma empresa de biotecnologia em estágio clínico que aproveita sua plataforma proprietária SKYSTAR® para descobrir e desenvolver terapias moduladoras de RNA de pequenas moléculas para as doenças mais intratáveis do mundo. Para obter mais informações, acesse www.skyhawktx.com.

Contato da Skyhawk

Maura McCarthy

Chefe de Desenvolvimento Corporativo

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FONTE Skyhawk Therapeutics