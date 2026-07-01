Skyhawk Therapeutics publie les résultats à douze mois des sous-composantes de la cUHDRS issus de son essai clinique de phase 1/2 de SKY-0515 dans le traitement de la maladie de Huntington

Les données à douze mois, présentées lors du congrès de l'Académie européenne de neurologie, montrent des tendances favorables et cohérentes chez les participants sous SKY-0515 pour toutes les sous-composantes de la cUHDRS, notamment la capacité fonctionnelle totale (TFC), le score moteur total (TMS), le test de substitution de symboles à des chiffres (SDMT) et le test de lecture de mots de Stroop (SWRT).

À douze mois, les participants sous SKY-0515 présentaient une évolution moyenne favorable par rapport au score TFC de référence (+0,07), alors que les analyses pondérées par le score de propension, qui s'appuient sur les données d'évolution naturelle de l'étude Enroll-HD, laissaient entrevoir une aggravation de -0,87 point.

À douze mois, les participants sous SKY-0515 présentaient une évolution moyenne favorable par rapport au score TMS de référence (-2,00), alors que les analyses pondérées par le score de propension, qui s'appuient sur les données d'évolution naturelle de l'étude Enroll-HD, laissaient entrevoir une aggravation de 2,21 points.

À douze mois, les participants sous SKY-0515 présentaient une stabilisation favorable de l'évolution moyenne par rapport au score SDMT de référence (-0,19), alors que les analyses pondérées par le score de propension, qui s'appuient sur les données d'évolution naturelle de l'étude Enroll-HD, laissaient entrevoir une aggravation de -1,78 point.

À douze mois, les participants sous SKY-0515 présentaient une évolution moyenne favorable par rapport au score SWRT de référence (+3,44), alors que les analyses pondérées par le score de propension, qui s'appuient sur les données d'évolution naturelle de l'étude Enroll-HD, laissaient entrevoir une aggravation de -3,13 points.

Skyhawk a également publié aujourd'hui les données intermédiaires de l'enquête sur l'évolution de la maladie selon les impressions globales des cliniciens et des patients (CGI et PGI), évaluées par les cliniciens ou leurs participants sur une période de douze mois. Chez les participants atteints de la maladie de Huntington pour lesquels on s'attendait à une aggravation considérable de la maladie sur une période de plus de douze mois, aucun clinicien ni aucun participant n'a constaté d'aggravation à douze mois, et 65 % des participants ainsi que 50 % des cliniciens ont estimé qu'il y avait eu une amélioration.

Le traitement par SKY-0515 a entraîné en fonction de la dose des réductions de la protéine huntingtine mutante (mHTT) dans le sang allant jusqu'à 69 %, ainsi que des réductions de l'ARNm de la protéine PMS1 allant jusqu'à 26 %. La protéine huntingtine mutante est la principale protéine responsable de la maladie de Huntington, tandis que la protéine PMS1 est un facteur clé de l'expansion somatique des répétitions CAG associée à la progression de la maladie.

« Nous sommes ravis de partager ces données prometteuses issues de nos évaluations cUHDRS, notamment les données TFC et TMS relatives aux capacités fonctionnelles et motrices, ainsi que les résultats des tests cognitifs SDMT et SWRT », a déclaré Sergey Paushkin, directeur de la R&D chez Skyhawk Therapeutics.

« Et nous sommes ravis de constater que les participants et leurs cliniciens, pour qui la maladie de Huntington devrait entraîner une aggravation considérable de l'état de santé, ne constatent aucune aggravation au bout de douze mois — et que 65 % des participants et 50 % des cliniciens ont estimé qu'il y avait eu une amélioration. Cela nous conforte encore davantage dans l'idée prometteuse que l'effet significatif et constant du SKY-0515 sur les biomarqueurs clés que sont la mHTT et le PMS1 pourrait offrir aux patients atteints de la maladie de Huntington le type de traitement qu'ils méritent depuis longtemps, sous la forme d'un comprimé quotidien facile à prendre. »

SKY-0515 a démontré une excellente exposition du système nerveux central et s'est avéré généralement sûr et bien toléré à tous les niveaux de dose étudiés. Le programme SKY-0515 de Skyhawk compte plus de 175 participants répartis dans cinq pays.

La maladie de Huntington est un trouble neurodégénératif rare, héréditaire et dont l'issue est fatale, qui touche plus de 40 000 patients symptomatiques aux États-Unis et des centaines de milliers dans le monde entier. Il n'existe actuellement aucun traitement approuvé capable de ralentir ou d'arrêter la progression de la maladie.

SKY-0515 est une petite molécule expérimentale administrée par voie orale, mise au point à l'aide de la plateforme exclusive de la société, SKYSTAR®, pour modifier l'épissage des ARN. SKY-0515 est conçu pour réduire les protéines mHTT et PMS1.

La plateforme SKYSTAR de Skyhawk a déjà donné naissance à plusieurs traitements innovants supplémentaires ciblant des maladies neurologiques rares pour lesquelles il n'existe aucun traitement modificateur de la maladie approuvé. La société prévoit de lancer d'autres programmes de développement clinique d'ici fin 2027.

À propos du programme clinique de phase 1/2 du SKY-0515

L'essai clinique de phase 1/2 du SKY-0515 est une première étude chez l'homme visant à évaluer la sécurité, la tolérance, la pharmacocinétique, et la pharmacodynamique du SKY-0515 chez des volontaires sains et des participants atteints de la maladie de Huntington (MH) à un stade précoce, ainsi qu'à évaluer des biomarqueurs, notamment la protéine HTT mutante et l'ARNm de PMS1, et des critères d'efficacité, notamment la cUHDRS et ses sous-composantes que sont la capacité fonctionnelle totale (TFC), le score moteur total (TMS), le test de substitution de symboles à des chiffres (SDMT) et le test de lecture de mots de Stroop (SWRT).

L'essai de phase 1/2 se compose de trois parties. Les parties A et B ont évalué SKY-0515 chez des volontaires en bonne santé. La partie C est une étude randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo et en groupes parallèles, qui évalue deux niveaux de dose de SKY-0515 chez des patients atteints de maladie de Huntington à un stade précoce (MH de stade 1, de stade 2 ou de stade 3 léger selon le système de classification intégré) sur une période de 84 jours, prolongée de douze mois en aveugle, pendant lesquels tous les participants reçoivent un traitement actif à une dose faible ou élevée.

Le recrutement pour l'étude de phases 1/2 est terminé.

À propos du programme pivot de phases 2/3 FALCON-HD (004-ANZ and 004-WW) de SKY-0515

Le programme pivot FALCON-HD de SKY-0515 (NCT06873334 et NCT07378644) est une étude randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, évaluant la pharmacodynamique, l'efficacité et l'innocuité de SKY-0515 en fonction du dosage.

L'étude FALCON-HD 004-ANZ, pour laquelle le recrutement est terminé, a recruté 144 participants atteints de maladie de Huntington de stade 2 et de stade 3 précoce en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'étude FALCON-HD 004-WW prévoit de recruter jusqu'à 400 participants supplémentaires atteints de maladie de Huntington de stade 2 et de stade 3 précoce sur plus de 40 sites à travers le monde et traite déjà des patients sur plusieurs de ces sites.

Des informations complémentaires sur le programme FALCON-HD, notamment les sites participants et les critères d'admissibilité, sont disponibles sur ClinicalTrials.gov et www.FALCON-HD.com.

À propos de Skyhawk Therapeutics

Skyhawk Therapeutics est une société de biotechnologie au stade clinique qui s'appuie sur sa plateforme exclusive SKYSTAR® afin de découvrir et de mettre au point des thérapies de modulation d'ARN à base de petites molécules pour traiter les maladies parmi les plus graves au monde, jusque-là incurables. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.skyhawktx.com.

Contact Skyhawk

Maura McCarthy

Directrice du développement de l'entreprise

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