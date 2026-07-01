Skyhawk Therapeutics publica los resultados del subcomponente de la cUHDRS a los doce meses de su ensayo clínico de fase 1/2 con SKY-0515 para la enfermedad de Huntington

Los datos correspondientes a doce meses, presentados en la Academia Europea de Neurología, muestran tendencias favorables y consistentes para los participantes que recibieron SKY-0515 en todos los subcomponentes de la cUHDRS, incluidas la Capacidad Funcional Total (TFC), el Puntaje Motor Total (TMS), la Prueba de Modalidades de Símbolos y Dígitos (SDMT) y la Prueba de Lectura de Palabras de Stroop (SWRT).

A los doce meses, los participantes que recibieron SKY-0515 mostraron un cambio medio favorable de +0,07 respecto al puntaje inicial de la TFC, en comparación con un empeoramiento esperado de -0,87 puntos observado en los análisis ponderados por el puntaje de propensión que utilizan los conjuntos de datos de historia natural de Enroll-HD.

A los doce meses, los participantes que recibieron SKY-0515 mostraron un cambio medio favorable de -2,00 respecto al puntaje inicial del TMS, en comparación con un empeoramiento esperado de 2,21 puntos observado en los análisis ponderados por el puntaje de propensión que utilizan los conjuntos de datos de historia natural de Enroll-HD.

A los doce meses, los participantes que recibieron SKY-0515 mostraron una estabilización favorable del cambio medio de -0,19 respecto al puntaje inicial de la SDMT, en comparación con un empeoramiento esperado de -1,78 puntos observado en los análisis ponderados por el puntaje de propensión que utilizan los conjuntos de datos de historia natural de Enroll-HD.

A los doce meses, los participantes que recibieron SKY-0515 mostraron un cambio medio favorable de +3,44 respecto al puntaje inicial de la SWRT, en comparación con un empeoramiento esperado de -3,13 puntos observado en los análisis ponderados por el puntaje de propensión que utilizan los conjuntos de datos de historia natural de Enroll-HD.

Skyhawk también publicó hoy los datos provisionales de la encuesta sobre la mejora de la enfermedad según la Impresión General del Médico y del Paciente (CGI y PGI), evaluada por los médicos o los participantes durante doce meses. En el caso de los participantes con enfermedad de Huntington (HD) en los que se esperaba un empeoramiento considerable de la enfermedad durante más de doce meses, ni los médicos ni los participantes evaluaron ningún empeoramiento a los doce meses, y el 65 % de los participantes y el 50 % de los médicos consideraron que se había producido una mejora.

El tratamiento con SKY-0515 produjo reducciones dependientes de la dosis de la proteína huntingtina mutante (mHTT) en sangre, de hasta el 69 %, así como reducciones en el ARNm de PMS1 de hasta el 26 %. La huntingtina mutante es la principal proteína responsable de la patología de la HD, mientras que PMS1 es un factor clave en la expansión de la repetición CAG somática asociada a la progresión de la enfermedad.

"Nos complace compartir estos emocionantes datos de los subcomponentes de nuestras evaluaciones cUHDRS, que incluyen los datos de TFC y TMS sobre la capacidad funcional y motora, así como los datos de las pruebas cognitivas SDMT y SWRT", declaró Sergey Paushkin, director de Investigación y Desarrollo (I+D) de Skyhawk Therapeutics.

"Y nos entusiasma el hecho de que los participantes y sus médicos, para quienes se esperaba que la enfermedad de Huntington provocara un empeoramiento considerable, no observen ningún empeoramiento a los doce meses, y que el 65 % de los participantes y el 50 % de los médicos hayan evaluado que ha habido una mejora. Esto nos confirma aún más la emocionante posibilidad de que el efecto convincente y constante de SKY-0515 sobre los biomarcadores críticos mHTT y PMS1 pueda ofrecer a los pacientes con la enfermedad de Huntington un tipo de terapia que desde hace tiempo se merecen, en forma de una cómoda pastilla diaria".

El SKY-0515 ha demostrado una excelente exposición en el sistema nervioso central y, en general, ha sido seguro y bien tolerado en todos los niveles de dosis estudiados. Hay más de 175 participantes inscritos en el programa SKY-0515 de Skyhawk, en cinco países.

La enfermedad de Huntington es un trastorno neurodegenerativo poco común, hereditario y, en última instancia, mortal que afecta a más de 40.000 personas con síntomas en los Estados Unidos, y a cientos de miles más en todo el mundo. En la actualidad, no existen terapias aprobadas que hayan demostrado poder ralentizar o detener la progresión de la enfermedad.

El SKY-0515 es un modificador del empalme del ARN de molécula pequeña, en fase de investigación y de administración oral, desarrollado mediante la plataforma patentada SKYSTAR® de la empresa. El SKY-0515 está diseñado para reducir tanto la proteína mHTT como la PMS1.

La plataforma SKYSTAR de Skyhawk ya ha generado varias terapias novedosas adicionales dirigidas a enfermedades neurológicas poco comunes para las que no existe ningún tratamiento aprobado capaz de modificar la evolución de la enfermedad. La empresa tiene previsto iniciar el desarrollo clínico de programas adicionales para finales de 2027.

Acerca del programa clínico de fase 1/2 de SKY-0515

El ensayo clínico de fase 1/2 de SKY-0515 es un estudio de primera administración en humanos diseñado para evaluar la seguridad, la tolerabilidad, la farmacocinética y la farmacodinámica de SKY-0515 en voluntarios sanos y en participantes con enfermedad de Huntington (HD) en etapa temprana, así como para evaluar biomarcadores, entre los que se incluyen la proteína HTT mutante y el ARNm de PMS1, y los criterios de valoración de eficacia, como la escala cUHDRS y sus subcomponentes: Capacidad Funcional Total (TFC), Puntaje Motor Total (TMS), Prueba de Modalidades de Símbolos y Dígitos (SDMT) y Prueba de Lectura de Palabras de Stroop (SWRT).

El ensayo de fase 1/2 consta de tres partes. Las partes A y B evaluaron SKY-0515 en voluntarios sanos. La Parte C es un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado por placebo y de grupos paralelos que evalúa dos niveles de dosis de SKY-0515 en personas que viven con la enfermedad de Huntington en etapa temprana (etapa 1, etapa 2 o etapa 3 leve según la HD-ISS) durante 84 días, seguido de un período de extensión a ciego de doce meses, en el que todos los participantes reciben tratamiento activo, ya sea en una dosis baja o alta.

La inscripción en el estudio de fase 1/2 finalizó.

Acerca del programa pivotal FALCON-HD (004-ANZ y 004-WW) de fase 2/3 de SKY-0515

El programa pivotal FALCON-HD de SKY-0515 (NCT06873334 y NCT07378644) es un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de determinación de dosis que evalúa la farmacodinámica, la eficacia y la seguridad de SKY-0515.

En FALCON-HD 004-ANZ, se inscribió a 144 participantes con HD en etapa 2 y en etapa 3 temprana en centros de Australia y Nueva Zelanda, y la inscripción ha finalizado. En FALCON-HD 004-WW, se prevé inscribir hasta 400 participantes adicionales con HD en etapa 2 y etapa 3 temprana en más de 40 centros de todo el mundo, y ya se está tratando activamente a pacientes en varios de ellos.

Se puede encontrar información adicional sobre FALCON-HD, incluidos los centros participantes y los criterios de elegibilidad, en ClinicalTrials.gov y www.FALCON-HD.com.

Acerca de Skyhawk Therapeutics

Skyhawk Therapeutics es una empresa de biotecnología en fase clínica que utiliza su plataforma patentada, SKYSTAR®, para descubrir y desarrollar terapias moduladoras de ARN de moléculas pequeñas para las enfermedades más difíciles de tratar del mundo. Para obtener más información, visite www.skyhawktx.com.

Contacto Skyhawk

Maura McCarthy

directora de Desarrollo Corporativo

[email protected]

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FUENTE Skyhawk Therapeutics