SNOOP DOGG FAZ PARCERIA COM A TRIVELTA PARA LANÇAR O DOGG HOUSE CASINO, GRATUITO PARA JOGAR

BOSTON, 16 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A TRIVELTA, fornecedora global de tecnologia para iGaming, anunciou hoje o lançamento nos Estados Unidos do Dogg House Casino, um cassino on-line gratuito desenvolvido em parceria com o ícone cultural global Snoop Dogg.

O Dogg House Casino é uma experiência de cassino inédita, liderada por um artista, que reúne iGaming, música e cultura. Construído a partir da visão criativa de Snoop Dogg, o cassino incorpora seu estilo e som inconfundíveis em um ambiente totalmente imersivo, combinando jogabilidade premium, música original e design icônico.

"Pela primeira vez, os jogadores podem entrar em um cassino construído exatamente do jeito que eu queria", disse Snoop Dogg. "A música, a vibe, os jogos. Eu queria algo inovador, imersivo e divertido, e a Trivelta trabalhou com a Deathrow Games para me ajudar a tornar isso realidade."

Ao contrário dos cassinos on-line tradicionais, o Dogg House Casino apresenta um ambiente de áudio exclusivo e inédito no setor, masterizado por Snoop Dogg. Toda a música e as batidas originais criam uma paisagem sonora diferente de tudo o que existe atualmente no iGaming. A experiência visual é igualmente marcante, com gráficos personalizados inspirados na estética da Costa Oeste de Snoop e releituras lúdicas de jogos clássicos.

Com a tecnologia da engine de iGaming mobile-native da TRIVELTA, o Dogg House Casino oferece animações fluidas, jogabilidade rápida e áudio incomparável em todos os pontos de contato. A plataforma demonstra a flexibilidade e a escalabilidade da tecnologia da TRIVELTA, permitindo uma experiência totalmente personalizada que reflete a visão criativa de Snoop Dogg em todos os níveis.

"É raro trabalhar com um artista tão profundamente envolvido no produto", disse Carson Hubbard, CEO da TRIVELTA. "Snoop moldou o visual, o som e a experiência do Dogg House Casino para criar algo que fica na interseção entre iGaming, música e cultura."

Os principais recursos incluem:

Áudio exclusivo de Snoop Dogg – Música e letras originais disponíveis pela Snoop Dogg Radio, com novos lançamentos planejados regularmente. Acesse faixas individuais e defina a música de fundo desejada.

– Música e letras originais disponíveis pela Snoop Dogg Radio, com novos lançamentos planejados regularmente. Acesse faixas individuais e defina a música de fundo desejada. Snoop Blackjack – Aproveite a experiência definitiva de blackjack com Snoop Dogg como seu dealer, com a música exclusiva "Snoop Dogg Blackjack".

– Aproveite a experiência definitiva de blackjack com Snoop Dogg como seu dealer, com a música exclusiva "Snoop Dogg Blackjack". Snoop Crazy Dogg Cross – Guie Snoop enquanto ele dirige seu Impala '64 por uma movimentada rodovia de Los Angeles neste clássico em estilo arcade.

– Guie Snoop enquanto ele dirige seu Impala '64 por uma movimentada rodovia de Los Angeles neste clássico em estilo arcade. Snoop Dogg Poker – Jogue com amigos usando a plataforma de pôquer plug-and-play da Trivelta, participe de mesas públicas para ter a chance de enfrentar o próprio Snoop Dogg ou crie jogos privados só para a sua galera.

– Jogue com amigos usando a plataforma de pôquer plug-and-play da Trivelta, participe de mesas públicas para ter a chance de enfrentar o próprio Snoop Dogg ou crie jogos privados só para a sua galera. Extensa biblioteca de jogos – Um catálogo robusto com mais de 500 jogos em várias categorias, incluindo slots clássicos, jogos crash, jogos de mesa RNG e experiências com dealers ao vivo 24/7, como Blackjack, Roleta, Baccarat e Craps.

– Um catálogo robusto com mais de 500 jogos em várias categorias, incluindo slots clássicos, jogos crash, jogos de mesa RNG e experiências com dealers ao vivo 24/7, como Blackjack, Roleta, Baccarat e Craps. Promoção de lançamento – Novos jogadores recebem um bônus adicional de 50% na primeira compra, até US$ 100. Todos os usuários receberão 1 Dogg Cash diário e 1.000 Dogg Coins diários; portanto, nunca é necessário fazer uma compra para jogar.

Disponibilidade e jogo responsável

O Dogg House Casino está disponível em seu site, www.play.dogghousecasino.com, e na Apple App Store e Google Play Store. A plataforma oferece suporte ao cliente 24/7 e resgate instantâneo de prêmios.

O Dogg House Casino opera no modelo gratuito em todos os 50 estados dos EUA e é comprometido com o jogo responsável e a responsabilidade financeira. O cassino não oferece seus jogos de sorteio (sweepstakes) na Califórnia, Connecticut, Idaho, Louisiana, Maryland, Michigan, Montana, Nevada, Nova Jersey, Nova York ou Tennessee.

Sobre a TRIVELTA

A TRIVELTA é uma empresa global de tecnologia que oferece soluções premium de iGaming social, mobile-first, para operadoras em todo o mundo. Seu motor altamente personalizável oferece suporte a implantações completas de cassino, pôquer independente, agregação de jogos, sportsbook, PAM e integrações perfeitas com terceiros.

Com sede em Boston, Massachusetts, e escritórios nos EUA, Europa, Ásia e América Latina, a TRIVELTA viabiliza a entrada rápida, escalável e em conformidade regulatória no mercado para operadoras de iGaming. Saiba mais em Trivelta.com.

TRIVELTA. Atendendo exatamente às especificações e necessidades de qualquer operadora e criando experiências incríveis para fãs de esportes, gamers e apostadores.

