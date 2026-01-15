SNOOP DOGG S'ASSOCIE AVEC TRIVELTA POUR LANCER LE FREE-TO-PLAY DOGG HOUSE CASINO

- Le casino en ligne révolutionnaire TRIVELTA offre une expérience de jeu immersive et musicale, avec des bandes originales de Snoop -

BOSTON, 15 janvier 2026 /PRNewswire/ -- TRIVELTA, fournisseur international de technologie iGaming, a annoncé aujourd'hui le lancement aux États-Unis de Dogg House Casino, un casino en ligne gratuit et free-to-play développé en partenariat avec l'icône culturelle mondiale Snoop Dogg.

Dogg House Casino est une expérience de casino inédite, dirigée par un artiste, qui réunit iGaming, musique et culture. Conçu selon la vision créative de Snoop Dogg, il apporte son style et son incomparables dans un environnement de casino totalement immersif, combinant un gameplay de qualité, une musique originale et un design emblématique.

« Pour la première fois, les joueurs pourront entrer dans un casino construit exactement comme je le souhaitais », a déclaré Snoop Dogg. « La musique, l'ambiance, les jeux. Je voulais quelque chose d'innovant, d'immersif et d'amusant, et Trivelta a travaillé avec Deathrow Games pour m'aider à donner vie à ce projet. »

Contrairement aux casinos en ligne traditionnels, Dogg House Casino dispose d'un environnement audio exclusif maîtrisé par Snoop Dogg, une première dans l'industrie. La musique et les rythmes originaux offrent un paysage sonore unique en son genre dans le secteur des jeux d'argent. L'expérience visuelle est tout aussi distinctive, avec des graphismes personnalisés inspirés de l'esthétique West Coast de Snoop et des réimaginations ludiques de jeux classiques.

Basé sur TRIVELTA, le moteur iGaming natif mobile , Dogg House Casino offre une animation fluide, un gameplay rapide et un son hors pair à chaque point de contact. La plateforme illustre la flexibilité et l'évolutivité de la technologie TRIVELTA, permettant une expérience de marque complète qui reflète la vision créative de Snoop Dogg à tous les niveaux.

« Il est rare de travailler avec un artiste aussi profondément impliqué dans le produit », a déclaré Carson Hubbard, PDG de TRIVELTA. « Snoop a façonné l'aspect, le son et l'ambiance de Dogg House Casino pour créer quelque chose qui se situe à l'intersection de l'iGaming, de la musique et de la culture. »

Principales caractéristiques :

Audio exclusif de Snoop Dogg - Musique et paroles originales disponibles sur Snoop Dogg Radio, avec de nouvelles diffusions prévues régulièrement. Accédez à des pistes individuelles et définissez la musique de fond de votre choix.

- Musique et paroles originales disponibles sur Snoop Dogg Radio, avec de nouvelles diffusions prévues régulièrement. Accédez à des pistes individuelles et définissez la musique de fond de votre choix. Snoop Blackjack - Vivez l'expérience ultime du blackjack avec Snoop Dogg comme croupier, avec sa chanson exclusive, Snoop Dogg Blackjack.

- Vivez l'expérience ultime du blackjack avec Snoop Dogg comme croupier, avec sa chanson exclusive, Snoop Dogg Blackjack. Snoop Crazy Dogg Cross - Guidez Snoop au volant de sa '64 Impala sur une autoroute de Los Angeles très fréquentée dans ce classique du jeu d'arcade.

- Guidez Snoop au volant de sa '64 Impala sur une autoroute de Los Angeles très fréquentée dans ce classique du jeu d'arcade. Snoop Dogg Poker - Jouez avec vos amis en utilisant la plateforme de poker plug-and-play de Trivelta, rejoignez les tables publiques pour avoir une chance d'affronter Snoop Dogg lui-même, ou organisez des parties privées pour votre équipe.

- Jouez avec vos amis en utilisant la plateforme de poker plug-and-play de Trivelta, rejoignez les tables publiques pour avoir une chance d'affronter Snoop Dogg lui-même, ou organisez des parties privées pour votre équipe. Vaste bibliothèque de jeux - une solide bibliothèque de plus de 500 jeux dans de nombreuses catégories, dont les machines à sous classiques, les jeux de hasard, les jeux de table RNG et les expériences de croupiers en direct 24/7 tels que le Blackjack, la Roulette, le Baccarat et le Craps.

- une solide bibliothèque de plus de 500 jeux dans de nombreuses catégories, dont les machines à sous classiques, les jeux de hasard, les jeux de table RNG et les expériences de croupiers en direct 24/7 tels que le Blackjack, la Roulette, le Baccarat et le Craps. Promotion de lancement - Les nouveaux joueurs reçoivent un bonus supplémentaire de 50% sur leur premier achat, jusqu'à 100$. Tous les utilisateurs recevront 1 Dogg Cash par jour et 1 000 Dogg Coins par jour, donc aucun achat n'est nécessaire pour jouer.

Disponibilité et jeu responsable

Dogg House Casino est disponible sur son site Web à l'adresse www.play.dogghousecasino.com et dans l'Apple App Store et le Google Play Store. La plateforme offre une assistance à la clientèle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi qu'une remise de prix instantanée.

Dogg House Casino exploite son modèle de jeu gratuit dans les 50 États américains et s'engage à respecter les principes de jeu responsable et de responsabilité fiscale. Le casino ne propose pas ses jeux de loterie en Californie, dans le Connecticut, en Idaho, en Louisiane, dans le Maryland, au Michigan, au Montana, au Nevada, au New Jersey, à New York ou au Tennessee.

À propos de TRIVELTA

TRIVELTA est une société technologique mondiale qui fournit aux opérateurs du monde entier des solutions iGaming sociales de première qualité, axées sur le mobile. Son moteur extrêmement personnalisable prend en charge les déploiements de casinos à grande échelle, le poker autonome, l'agrégation de jeux, les paris sportifs, le PAM et les intégrations fluides avec des tiers.

TRIVELTA, dont le siège social se trouve à Boston (Massachusetts) et qui possède des bureaux aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine, permet aux opérateurs de jeux en ligne d'entrer sur le marché de manière rapide, évolutive et conforme. Pour en savoir plus : Trivelta.com.

TRIVELTA. Répondre aux spécifications et aux besoins exacts de tout opérateur et créer des expériences enrichissantes pour les amateurs de sport, les joueurs et les parieurs.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2862471/Dogg_House_Casino__Mid.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2862468/DHC_App_Lobby.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2862469/DHC_App_Games.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2862470/DHC_App_Snoop_Radio.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2862467/trivelta_logo_black_Logo.jpg