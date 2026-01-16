SNOOP DOGG SE ASOCIA CON TRIVELTA PARA LANZAR EL CASINO GRATUITO DOGG HOUSE CASINO

- El innovador casino en línea con tecnología TRIVELTA ofrece una experiencia de juego en línea inmersiva con pistas musicales originales de Snoop -

BOSTON, 16 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- TRIVELTA, proveedor mundial de tecnología de juegos en línea, anunció hoy el lanzamiento en EE. UU. de Dogg House Casino, un casino en línea gratuito desarrollado en colaboración con el ícono cultural mundial, Snoop Dogg.

Dogg House Casino es la primera experiencia de casino dirigida por un artista que reúne juegos en línea, música y cultura. Creado según la visión creativa de Snoop Dogg, incorpora su inconfundible estilo y sonido en un entorno de casino totalmente inmersivo, que combina un juego premium, música original y un diseño icónico.

"Por primera vez, los jugadores pueden entrar en un casino diseñado exactamente como yo quería", comentó Snoop Dogg. "La música, el ambiente, los juegos. Quería algo innovador, inmersivo y divertido, y Trivelta trabajó con Deathrow Games para ayudarme a darle vida".

A diferencia de los casinos en línea tradicionales, Dogg House Casino cuenta con un entorno de audio exclusivo y pionero en la industria masterizado por Snoop Dogg. Toda la música y los ritmos originales ofrecen un paisaje sonoro diferente a todo lo que hay actualmente en los juegos en línea. La experiencia visual es igualmente distintiva, al contar con gráficos personalizados inspirados en la estética de la costa oeste de Snoop y divertidas reinvenciones de juegos clásicos.

Impulsado por el motor de juegos en línea nativo para dispositivos móviles de TRIVELTA, Dogg House Casino ofrece una animación fluida, un juego rápido y un audio inigualable en todos los puntos de contacto. La plataforma muestra la flexibilidad y la escalabilidad de la tecnología de TRIVELTA, lo que permite una experiencia de marca completa que refleja la visión creativa de Snoop Dogg en todos los niveles.

"Es raro trabajar con un artista que está tan profundamente involucrado en el producto", comentó Carson Hubbard, director ejecutivo de TRIVELTA. "Snoop dio forma a la apariencia, el sonido y el estilo de Dogg House Casino para crear algo que combina los juegos en línea, la música y la cultura".

Las características claves incluyen:

Audio exclusivo de Snoop Dogg : música y letras originales disponibles a través de Snoop Dogg Radio, que tendrá nuevos lanzamientos planificados con regularidad. Acceda a pistas individuales y configure la música de fondo que desee.

: música y letras originales disponibles a través de Snoop Dogg Radio, que tendrá nuevos lanzamientos planificados con regularidad. Acceda a pistas individuales y configure la música de fondo que desee. Snoop Blackjack : disfrute de la mejor experiencia de Blackjack con Snoop Dogg como crupier, con su canción exclusiva, Snoop Dogg Blackjack.

: disfrute de la mejor experiencia de Blackjack con Snoop Dogg como crupier, con su canción exclusiva, Snoop Dogg Blackjack. Snoop Crazy Dogg Cross : guíe a Snoop mientras conduce su Impala del 64 por una concurrida autopista de Los Ángeles en este clásico juego con estilo arcade.

: guíe a Snoop mientras conduce su Impala del 64 por una concurrida autopista de Los Ángeles en este clásico juego con estilo arcade. Snoop Dogg Poker : juegue con amigos utilizando la plataforma de póquer listo para jugar de Trivelta, únase a mesas públicas para tener la oportunidad de enfrentarse al propio Snoop Dogg u organice juegos privados solo para su equipo.

: juegue con amigos utilizando la plataforma de póquer listo para jugar de Trivelta, únase a mesas públicas para tener la oportunidad de enfrentarse al propio Snoop Dogg u organice juegos privados solo para su equipo. Amplia biblioteca de juegos : una sólida biblioteca de más de 500 juegos en múltiples categorías, como tragamonedas clásicas, juegos de choque, juegos de mesa RNG y experiencias de crupier en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana, como Blackjack, ruleta, Baccarat y Craps.

: una sólida biblioteca de más de 500 juegos en múltiples categorías, como tragamonedas clásicas, juegos de choque, juegos de mesa RNG y experiencias de crupier en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana, como Blackjack, ruleta, Baccarat y Craps. Promoción de lanzamiento: los nuevos jugadores reciben un bono adicional del 50 % en su primera compra, hasta 100 dólares. Todos los usuarios recibirán 1 Dogg en efectivo al día y 1.000 monedas Dogg al día, por lo que no es necesario realizar ninguna compra para jugar.

Disponibilidad y juego responsable

Dogg House Casino está disponible en su sitio web en www.play.dogghousecasino.com y en Apple App Store y Google Play Store. La plataforma ofrece atención al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana y canje de premios.

Dogg House Casino opera su modelo de juego gratuito en los 50 estados de EE. UU. y está comprometido con el juego responsable y la responsabilidad fiscal. El casino no ofrece sus juegos de sorteo en California, Connecticut, Idaho, Luisiana, Maryland, Michigan, Montana, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York o Tennessee.

Acerca de TRIVELTA

TRIVELTA es una empresa de tecnología mundial que ofrece soluciones premium, móviles, sociales y juegos en línea a operadores de todo el mundo. Su motor altamente personalizable admite implementaciones de casino a gran escala, póquer independiente, agregación de juegos, apuestas deportivas, PAM e integraciones de terceros sin problemas.

Con sede en Boston, Massachusetts, y oficinas en Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, TRIVELTA permite la entrada al mercado de una forma rápida, escalable y conforme a las leyes para los operadores de los juegos en línea. Obtenga más información en Trivelta.com.

TRIVELTA. Satisfacer las especificaciones y necesidades exactas de cualquier operador y crear experiencias enriquecedoras para los fanáticos de los deportes, jugadores y apostadores.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2862890/Dogg_House_Casino__Mid.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2862891/DHC_App_Lobby.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2862892/DHC_App_Games.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2862893/DHC_App_Snoop_Radio.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2862894/trivelta_logo_black_Logo.jpg

FUENTE Trivelta LLC