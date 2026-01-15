Snoop Dogg se asocia con Trivelta para lanzar Dogg House Casino gratuito

- El innovador casino en línea TRIVELTA ofrece una experiencia de juego en línea inmersiva basada en música con bandas sonoras originales de Snoop -

BOSTON, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- TRIVELTA, un proveedor global de tecnología de iGaming, anunció hoy el lanzamiento en EE.UU. de Dogg House Casino, un casino en línea gratuito desarrollado en colaboración con el icono cultural mundial, Snoop Dogg.

Dogg House Casino es una experiencia de casino única en su tipo, dirigida por artistas, que fusiona iGaming, música y cultura. Creado según la visión creativa de Snoop Dogg, incorpora su estilo y sonido inconfundibles a un entorno de casino totalmente inmersivo, combinando una jugabilidad premium, música original y un diseño icónico.

"Por primera vez, los jugadores pueden entrar a un casino construido exactamente como yo lo quería", dijo Snoop Dogg. "La música, el ambiente, los juegos. Quería algo innovador, inmersivo y divertido, y Trivelta colaboró con Deathrow Games para ayudarme a hacerlo realidad".

A diferencia de los casinos online tradicionales, Dogg House Casino ofrece un entorno de audio exclusivo, pionero en la industria, masterizado por Snoop Dogg. Toda la música y los ritmos originales crean un paisaje sonoro sin igual en el mundo del iGaming. La experiencia visual es igualmente distintiva, con gráficos personalizados inspirados en la estética de la Costa Oeste de Snoop y divertidas reinterpretaciones de juegos clásicos.

Impulsado por el motor de iGaming nativo para móviles de TRIVELTA, Dogg House Casino ofrece animaciones fluidas, una jugabilidad rápida y un audio inigualable en cada punto de contacto. La plataforma demuestra la flexibilidad y escalabilidad de la tecnología de TRIVELTA, lo que permite una experiencia totalmente personalizada que refleja la visión creativa de Snoop Dogg en todos los niveles.

"Es raro trabajar con un artista tan involucrado en el producto", dijo Carson Hubbard, consejero delegado de TRIVELTA. "Snoop moldeó la apariencia, el sonido y la atmósfera de Dogg House Casino para crear algo que se encuentra en la intersección del iGaming, la música y la cultura".

Características principales:

Audio exclusivo de Snoop Dogg: Música y letras originales disponibles en Snoop Dogg Radio, con nuevos lanzamientos programados regularmente. Acceda a las pistas individuales y configure la música de fondo que desee .

Snoop Blackjack: Disfrute de la mejor experiencia de blackjack con Snoop Dogg como crupier, con su canción exclusiva, Snoop Dogg Blackjack.

Snoop Crazy Dogg Cross: Guíe a Snoop mientras conduce su Impala del 64 por una transitada autopista de Los Ángeles en este clásico estilo arcade.

Snoop Dogg Poker: Juegue con sus amigos usando la plataforma de póker lista para usar de Trivelta, únase a mesas públicas para enfrentarte al mismísimo Snoop Dogg u organice partidas privadas solo para su equipo.

Amplia biblioteca de juegos: Una robusta biblioteca de más de 500 juegos en múltiples categorías, incluyendo tragaperras clásicas, juegos de choque, juegos de mesa con RNG y experiencias con crupier en vivo 24/7, como Blackjack, Ruleta, Baccarat y Craps.

Promoción de lanzamiento: Los nuevos jugadores reciben un bono adicional del 50% en su primera compra, hasta 100 dólares. Todos los usuarios recibirán 1 Dogg Cash y 1.000 Dogg Coins al día, así que no es necesario comprar nada para jugar.

Disponibilidad y juego responsable

Dogg House Casino está disponible en su sitio web en www.play.dogghousecasino.com y en la App Store de Apple y la Play Store de Google. La plataforma ofrece atención al cliente 24/7 y canje de premios instantáneo.

Dogg House Casino opera su modelo de juego gratuito en los 50 estados de EE.UU. y está comprometido con el juego responsable y la rendición de cuentas. El casino no ofrece sus juegos de sorteo en California, Connecticut, Idaho, Luisiana, Maryland, Michigan, Montana, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York ni Tennessee.

Acerca de TRIVELTA

TRIVELTA es una empresa tecnológica global que ofrece soluciones premium de iGaming social, prioritarias para dispositivos móviles, a operadores de todo el mundo. Su motor altamente personalizable admite implementaciones completas de casinos, póker independiente, agregación de juegos, apuestas deportivas, PAM e integraciones fluidas con terceros.

Con sede en Boston, Massachusetts, y oficinas en EE.UU., Europa, Asia y Latinoamérica, TRIVELTA permite a los operadores de iGaming acceder al mercado de forma rápida, escalable y conforme a las normativas. Más información en Trivelta.com.

TRIVELTA. Cumpliendo con las especificaciones y necesidades de cualquier operador, creamos experiencias enriquecedoras para aficionados al deporte, jugadores y apostadores.

