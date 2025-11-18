Sob o patrocínio do Ministro dos Assuntos Municipais e Rurais e da Habitação: acordo para o estabelecimento de uma plataforma avançada de financiamento hipotecário

Uma parceria que inclui: REDF, SRC, LCM Partners

LONDRES, 18 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Sob o patrocínio e presença de Sua Excelência Sr. Majed bin Abdullah Al-Hogail, ministro dos Assuntos Municipais e Rurais e da Habitação e presidente do Conselho do Fundo de Desenvolvimento Imobiliário, o Fundo de Desenvolvimento Imobiliário (REDF) e da Saudi Real Estate Refinance Company (SRC), anunciou a assinatura de uma parceria tripartite com a LCM Partners.

A LCM Partners é uma das principais empresas de investimento em crédito privado da Europa e membro da Brookfield. Através de sua afiliada, a BCM Global, a empresa fornecerá serviços independentes de administração de hipotecas, criando uma parceria que visa estabelecer uma plataforma multifuncional de classe mundial para gerenciamento de ativos e serviços no Reino da Arábia Saudita.

O acordo foi assinado pelo Eng. Loaye Al-Nahedh, CEO da REDF; Sr. Majid bin Fahd Al-Abduljabbar, CEO da SRC; e Sr. Paul Burdell, CEO da LCM Partners.

Esta parceria insere-se no âmbito do fortalecimento do ecossistema de financiamento imobiliário da Arábia Saudita, através do desenvolvimento de soluções operacionais avançadas e baseadas em dados, e da implementação de um modelo global para o gerenciamento de ativos e operações financeiras. Apoia ainda os objetivos da Visão Saudita 2030 e do Programa Habitacional, que visam permitir que as famílias sauditas adquiram casas adequadas e garantir a sustentabilidade do setor de financiamento imobiliário.

Sob essa iniciativa estratégica, a LCM Partners se tornará acionista da National Support Company for Finance Services por meio da emissão de novas ações.

Sua Excelência, o Sr. Majed bin Abdullah Al-Hogail, afirmou: "Esta parceria representa uma nova fase no desenvolvimento do ecossistema de financiamento imobiliário e reflete uma integração eficaz entre os setores público e privado. Ele observou que isso destaca a atratividade do mercado saudita para investidores internacionais e confirma a confiança na força e resiliência da economia saudita."

Eng. Loaye Al-Nahedh, CEO da REDF, declarou: "Esta parceria amplia os esforços do Fundo para promover a sustentabilidade financeira e expandir as opções de aquisição de imóveis por meio de colaborações estratégicas que apoiam o crescimento econômico nacional e a inovação no setor imobiliário. O acordo ajudará a melhorar a eficiência do gerenciamento de ativos e a qualidade dos serviços prestados aos beneficiários."

Majid Al-Abduljabbar, CEO da SRC, destacou: "O acordo é um passo importante para o desenvolvimento de produtos de financiamento favoráveis e para a melhoria da qualidade dos serviços de financiamento no mercado imobiliário saudita. Esta parceria representa mais um pilar na construção de um ecossistema de financiamento integrado e sustentável."

Bruce Flatt, CEO da Brookfield Asset Management, comentou: "Estamos orgulhosos de nossa longa parceria com a LCM Partners e de seu sucesso contínuo em levar as melhores capacidades de crédito e serviços a novos mercados. O Reino da Arábia Saudita é uma das economias mais dinâmicas e visionárias do mundo, e essa iniciativa está bem alinhada com o compromisso da Brookfield de investir no mercado imobiliário e na infraestrutura financeira da região a longo prazo."

Paul Burdell, CEO da LCM Partners, expressou sua satisfação em fortalecer a cooperação com o Reino, afirmando: "Desde nossa primeira colaboração, há sete anos, nossa parceria com o Reino tem sido construída sobre confiança, continuidade e ambição compartilhada. O anúncio de hoje marca um novo capítulo; a criação de uma plataforma de serviços de classe mundial que apoiará a próxima fase de crescimento nos mercados imobiliário e de crédito." Burdell acrescentou que o compromisso de longo prazo da empresa com o Reino reflete sua confiança no crescimento dos setores financeiro e imobiliário da Arábia Saudita.

Sobre a LCM Partners

A LCM Partners é membro da Brookfield desde 2018. A LCM investe em crédito desde 1999 e a experiência da equipe abrange gerenciamento de ativos, banco de investimento, consultoria estratégica, fusões e aquisições e inteligência de negócios. Como pioneira no crédito ao consumidor e às PMEs na Europa, a equipe principal de gerenciamento sênior está em atividade há mais de 22 anos.

Sobre a Brookfield

A Brookfield Asset Management Ltd. (NYSE: BAM, TSX: BAM) é uma gestora global líder em ativos alternativos, com sede em Nova York e mais de US$ 1 trilhão em ativos sob gerenciamento em infraestrutura, energia renovável e transição energética, private equity, imobiliário e crédito. Investimos o capital de nossos clientes a longo prazo, com foco em ativos reais e empresas de serviços essenciais que formam a espinha dorsal da economia global. Oferecemos uma gama de produtos de investimento alternativos para investidores em todo o mundo — incluindo planos de pensão públicos e privados, fundos patrimoniais e fundações, fundos soberanos, instituições financeiras, seguradoras e investidores de alta renda. Aproveitamos a tradição da Brookfield como proprietária e operadora para investir com foco em valor e gerar retornos sólidos para nossos clientes, em todos os ciclos econômicos. Para mais informações, visite nosso site em www.brookfield.com.

Relações com a mídia da LCM Partners:

Alison Swonnell

[email protected]

https://lcmpartners.eu/

Relações com a mídia da Brookfield:

Rachel Wood

[email protected]

FONTE LCM Partners