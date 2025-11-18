Sous le patronage du ministre des affaires municipales et rurales et du logement : accord pour la mise en place d'une plateforme de financement hypothécaire avancée

Un partenariat comprenant REDF, SRC LCM Partners

LONDRES, 18 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Sous le patronage et en présence de Son Excellence M. Majed bin Abdullah Al-Hogail, ministre des Affaires municipales et rurales et du Logement et président du conseil d'administration du Fonds de développement immobilier, le Real Estate Development Fund, the Real Estate Development Fund (REDF) et le Saudi Real Estate Refinance Company (SRC) ont annoncé la signature d'un partenariat tripartite avec LCM Partners.

LCM Partners est l'une des principales sociétés d'investissement en crédit privé d'Europe et un membre de Brookfield. Par l'intermédiaire de sa filiale BCM Global, LCM fournira des services hypothécaires indépendants en vue de créer un partenariat pour établir une plateforme polyvalente de classe mondiale de gestion des actifs et des services dans le Royaume d'Arabie saoudite.

L'accord a été signé par M. Loaye Al-Nahedh, PDG de REDF ; M. Majid bin Fahd Al-Abduljabbar, PDG de SRC ; et M. Paul Burdell, PDG de LCM Partners.

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'écosystème saoudien du financement du logement à travers le développement de solutions opérationnelles avancées et basées sur les données ainsi que la mise en œuvre d'un modèle global de gestion des actifs et des opérations financières. Le partenariat soutient en outre les objectifs de Saudi Vision 2030 et du programme de logement visant à permettre aux familles saoudiennes de posséder des logements convenables et à assurer la durabilité du secteur du financement du logement.

Dans le cadre de cette initiative stratégique, LCM Partners deviendra actionnaire de la National Support Company for Finance Services par l'émission de nouvelles actions.

Son Excellence M. Majed bin Abdullah Al-Hogail, a déclaré : « Ce partenariat représente une nouvelle phase du développement de l'écosystème du financement du logement et reflète une intégration efficace entre les secteurs public et privé. Le partenariat met en évidence l'attrait du marché saoudien pour les investisseurs internationaux et confirme la confiance dans la force et la résilience de l'économie saoudienne. »

Loaye Al-Nahedh, PDG du REDF, a déclaré : « Ce partenariat s'inscrit dans le prolongement des efforts déployés par le Fonds pour promouvoir la viabilité financière et élargir les possibilités d'accession à la propriété grâce à des collaborations stratégiques soutenant la croissance économique nationale et l'innovation dans le secteur de l'immobilier. L'accord contribuera à améliorer l'efficacité de la gestion des actifs et la qualité des services fournis aux bénéficiaires. »

Majid Al-Abduljabbar, PDG du SRC, a souligné : « Cet accord constitue une étape importante dans le développement de produits de financement complémentaires et dans l'amélioration de la qualité des services de financement sur le marché immobilier saoudien. Ce partenariat est une nouvelle pierre à l'édifice d'un écosystème financier intégré et durable. »

Bruce Flatt, PDG de Brookfield Asset Management, a ajouté : « Nous sommes fiers de notre partenariat de longue date avec LCM Partners et de son succès continu dans la mise en place de capacités de crédit et de service de premier ordre sur de nouveaux marchés. Le Royaume d'Arabie saoudite est l'une des économies les plus dynamiques et les plus tournées vers l'avenir au monde et cette initiative correspond bien à l'engagement de Brookfield d'investir à long terme dans l'immobilier et l'infrastructure financière de la région. »

Paul Burdell, PDG de LCM Partners, s'est réjoui du renforcement de la coopération avec le Royaume : « Depuis notre première collaboration il y a sept ans, notre partenariat avec le Royaume s'est construit sur la confiance, la continuité et l'ambition partagée. L'annonce d'aujourd'hui marque un nouveau chapitre : la création d'une plateforme de services de classe mondiale qui soutiendra la prochaine phase de croissance des marchés de l'immobilier et du crédit. » M. Burdell a ajouté que l'engagement à long terme de la société dans le Royaume reflète sa confiance dans la croissance des secteurs financier et immobilier de l'Arabie saoudite.

À propos de LCM Partners

LCM Partners est membre de Brookfield depuis 2018. LCM investit dans le crédit depuis 1999 et l'expérience de l'équipe s'étend à la gestion d'actifs, à la banque d'investissement, au conseil stratégique, aux fusions et acquisitions et à l'intelligence économique. Pionnière du crédit à la consommation et aux PME en Europe, l'équipe de direction est en place depuis plus de 22 ans.

À propos de Brookfield

Brookfield Asset Management Ltd. (NYSE : BAM, TSX, BAM) est un gestionnaire d'actifs alternatifs mondial de premier plan, dont le siège est à New York, qui gère plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs dans les domaines de l'infrastructure, de l'énergie renouvelable et de la transition, du capital-investissement, de l'immobilier et du crédit. Nous investissons le capital de nos clients à long terme en nous concentrant sur les actifs réels et les entreprises de services essentiels qui constituent l'épine dorsale de l'économie mondiale. Nous proposons une gamme de produits d'investissement alternatifs à des investisseurs du monde entier, notamment des régimes de retraite publics et privés, des fonds de dotation et des fondations, des fonds souverains, des institutions financières, des compagnies d'assurance et des investisseurs privés. Nous nous appuyons sur l'héritage de Brookfield en tant que propriétaire et exploitant pour investir en vue de créer de la valeur et générer des rendements élevés pour nos clients, quels que soient les cycles économiques. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse suivante : www.brookfield.com.

