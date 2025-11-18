Bajo el patrocinio del ministro de Asuntos Municipales y Rurales y Vivienda: acuerdo para establecer una plataforma avanzada de financiación hipotecaria

Una alianza que incluye: REDF, SRC, LCM Partners

LONDRES, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Bajo el patrocinio y la presencia de su excelencia el Sr. Majed bin Abdullah Al-Hogail, ministro de Asuntos Municipales y Rurales y Vivienda y presidente del Consejo de Administración del Fondo de Desarrollo Inmobiliario, el Fondo de Desarrollo Inmobiliario (REDF, por sus siglas en inglés) y la Saudi Real Estate Refinance Company (SRC) anunciaron la firma de un acuerdo de colaboración tripartito con LCM Partners.

LCM Partners es una de las principales empresas de inversión en crédito privado de Europa y un miembro de Brookfield. A través de su filial BCM Global, LCM prestará servicios hipotecarios independientes con el fin de crear una alianza cuyo objetivo es establecer una plataforma multifuncional de primer nivel para la gestión de activos y servicios en el Reino de Arabia Saudí.

El acuerdo fue firmado por el ingeniero Loaye Al-Nahedh, director ejecutivo de REDF; el Sr. Majid bin Fahd Al-Abduljabbar, director ejecutivo de SRC; y el Sr. Paul Burdell, director ejecutivo de LCM Partners.

Esta alianza se enmarca en el fortalecimiento del ecosistema financiero inmobiliario saudí mediante el desarrollo de soluciones operativas avanzadas basadas en datos y la implementación de un modelo mundial para la gestión de activos y operaciones financieras. Además, respalda los objetivos de la Visión 2030 de Arabia Saudí y el programa de vivienda para permitir que las familias saudíes puedan adquirir viviendas adecuadas y garantizar la sostenibilidad del sector de la financiación de la vivienda.

En el marco de esta iniciativa estratégica, LCM Partners se convertirá en accionista de la Compañía Nacional de Apoyo a los Servicios Financieros mediante la emisión de nuevas acciones.

Su excelencia el Sr. Majed bin Abdullah Al-Hogail afirmó: "Esta alianza representa una nueva fase en el desarrollo del ecosistema financiero inmobiliario y refleja la integración efectiva entre los sectores público y privado. Señaló que destaca el atractivo del mercado saudí para los inversores internacionales y confirma la confianza en la fortaleza y la resiliencia de la economía saudí".

El ingeniero Loaye Al-Nahedh, director ejecutivo de REDF declaró: "Esta alianza amplía los esfuerzos del Fondo para promover la sostenibilidad financiera y ampliar las opciones de acceso a la vivienda mediante colaboraciones estratégicas que apoyan el crecimiento económico nacional y la innovación en el sector inmobiliario. El acuerdo contribuirá a mejorar la eficiencia de la gestión de activos y la calidad de los servicios prestados a los beneficiarios".

Majid Al-Abduljabbar, director ejecutivo de SRC, destacó: "El acuerdo supone un paso importante hacia el desarrollo de productos financieros de apoyo y la mejora de la calidad de los servicios financieros en el mercado inmobiliario saudí. Esta alianza supone un nuevo pilar fundamental en la construcción de un ecosistema financiero integrado y sostenible".

Bruce Flatt, director ejecutivo de Brookfield Asset Management, comentó: "Estamos orgullosos de nuestra larga alianza con LCM Partners y de su continuo éxito a la hora de llevar las mejores capacidades crediticias y de servicios a nuevos mercados. El Reino de Arabia Saudí es una de las economías más dinámicas y con mayor visión de futuro del mundo, y esta iniciativa encaja a la perfección con el compromiso de Brookfield de invertir a largo plazo en el sector inmobiliario y las infraestructuras financieras de la región".

Paul Burdell, director ejecutivo de LCM Partners, expresó su satisfacción por el fortalecimiento de la cooperación con el Reino y afirmó: "Desde nuestra primera colaboración hace siete años, nuestra alianza con el Reino se ha basado en la confianza, la continuidad y una ambición compartida. El anuncio de hoy marca un nuevo capítulo: la creación de una plataforma de servicios de primer nivel que respaldará la próxima fase de crecimiento en los mercados inmobiliario y crediticio". Burdell añadió que el compromiso a largo plazo de la empresa con el Reino refleja su confianza en el crecimiento de los sectores financiero e inmobiliario de Arabia Saudí.

Acerca de LCM Partners

LCM Partners es miembro de Brookfield desde 2018. LCM lleva invirtiendo en crédito desde 1999 y la experiencia de su equipo abarca la gestión de activos, la banca de inversión, la consultoría estratégica, las fusiones y adquisiciones y la inteligencia empresarial. Como pioneros del crédito al consumo y a las pymes en Europa, el equipo directivo principal lleva más de 22 años en sus puestos.

Acerca de Brookfield

Brookfield Asset Management Ltd. (NYSE: BAM, TSX: BAM) es una gestora de activos alternativos líder a nivel mundial, con sede en Nueva York, que gestiona más de un billón de dólares en activos en los sectores de infraestructuras, energías renovables y transición, capital de riesgo, inmobiliario y crédito. Invertimos el capital de nuestros clientes a largo plazo, centrándonos en activos reales y negocios de servicios esenciales que constituyen la columna vertebral de la economía mundial. Ofrecemos una gama de productos de inversión alternativos a inversores de todo el mundo, incluidos planes de pensiones públicos y privados, fondos de dotación y fundaciones, fondos soberanos, instituciones financieras, compañías de seguros e inversores privados. Nos basamos en la trayectoria de Brookfield como propietario y operador para invertir en valor y generar rendimientos sólidos para nuestros clientes, independientemente de los ciclos económicos. Para más información, visite nuestro sitio web www.brookfield.com.

