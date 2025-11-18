사우디 지방자치주택부 장관 후원 하에 '선진 모기지 금융 플랫폼' 설립 협약

REDF, SRC LCM 파트너스 간 협약

런던, 2025년 11월 19일 /PRNewswire/ -- 부동산 개발 기금(Real Estate Development Fund•REDF)과 사우디 부동산 재융자 회사(Saudi Real Estate Refinance Company•SRC)가 LCM 파트너스(LCM Partners)와 3자 간 파트너십을 체결했다. 이번 파트너십은 마제드 빈 압둘라 알 호가일(Majed bin Abdullah Al-Hogail) 사우디아라비아 지방자치주택부(Municipal and Rural Affairs and Housing) 장관 겸 REDF 이사회 의장의 후원 및 참석 하에 성사됐다.

LCM 파트너스는 유럽의 대표적인 사모 신용 투자사 중 하나이자 브룩필드 자산운용(Brookfield Asset Management)의 계열사다. LCM은 자회사인 BCM 글로벌을 통해 사우디 내에서 세계적 수준의 다목적 자산•서비스 관리 플랫폼을 구축하기 위한 파트너십에 참여하며 독립적인 모기지 서비스를 제공할 예정이다.

본 협약은 엔지니어 로아이 알나헤드(Loaye Al-Nahedh) REDF CEO, 마지드 빈 파드 알압둘자바르(Majid bin Fahd Al-Abduljabbar) SRC CEO, 폴 버델(Paul Burdell) LCM 파트너스 CEO가 서명했다.

이번 파트너십은 첨단 데이터 기반 운영 솔루션을 개발하고, 글로벌 수준의 자산 및 금융 운영 관리 모델을 구현함으로써 사우디 주택 금융 생태계를 강화하기 위한 노력의 일환으로 추진됐다. 이는 또한 사우디 각 가구가 적절한 주택을 소유할 수 있게 돕고, 주택 금융 부문의 지속 가능성을 도모할 수 있도록 '사우디 비전 2030(Saudi Vision 2030)'과 주택 프로그램(Housing Program)의 목표를 지원한다.

이러한 전략적 이니셔티브에 따라 LCM 파트너스는 신주 발행을 통해 국가 금융 서비스 지원 회사(National Support Company for Finance Services)의 주주가 될 예정이다.

마제드 빈 압둘라 알 호가일 장관은 "이번 파트너십은 주택금융 생태계 발전의 새로운 단계를 상징하며, 공공과 민간 부문의 효과적 통합을 보여준다"면서 "이는 사우디 시장의 국제 투자자 유인력을 부각시키고 사우디 경제의 강건함과 회복력에 대한 신뢰를 확인시켜 준다"고 말했다.

로아이 알나헤드 REDF CEO는 "이번 파트너십은 국가 경제 성장과 부동산 부문 혁신을 지원하는 전략적 협력을 통해 금융 지속가능성을 촉진하고 주택 소유 옵션을 확대하려고 기금이 벌여온 노력의 연장선상에 있다"면서 "본 협약은 자산 관리 효율성과 수혜자 서비스 품질 향상에 기여할 것"이라며 기대감을 드러냈다.

마지드 빈 파드 알압둘자바르 SRC CEO는 "본 협약은 사우디 부동산 시장 내 지원 금융 상품 개발과 금융 서비스 품질 향상을 위한 중요한 진전"이라며 "이번 파트너십은 통합적이고 지속가능한 금융 생태계 구축에 또 하나의 초석을 더하게 될 것"이라고 강조했다.

브루스 플랫(Bruce Flatt) 브룩필드 CEO는 "LCM 파트너스와 오랜 기간 협력하며 그들이 신규 시장에 최고 수준의 신용 및 서비스 역량을 지속적으로 제공하는 성과를 거둔 걸 자랑스럽게 생각한다"면서 "사우디는 세계에서 가장 역동적이고 미래 지향적인 경제국가 중 하나라는 점에서 이번 파트너십은 브룩필드가 이 지역 부동산 및 금융 인프라에 장기적으로 투자하겠다는 약속과 잘 부합한다"고 말했다.

폴 버델 LCM 파트너스 CEO는 사우디와 협력을 강화하게 된 데 기쁨을 표하며 이렇게 말했다. "7년 전 첫 협력 이후 우리는 신뢰와 지속성, 공동의 목표를 바탕으로 사우디와 협력 관계를 쌓아왔다. 오늘 발표로 주택 및 신용 시장의 다음 성장 단계를 지원할 세계적 수준의 서비스 플랫폼 구축이라는 새로운 장이 열렸다. 사우디에 대한 장기적 관심은 이곳 금융 및 부동산 부문의 성장에 대한 우리의 확신을 보여준다."

LCM 파트너스 소개

LCM 파트너스는 2018년부터 브룩필드의 계열사로 활동하고 있다. 1999년부터 신용 분야에 투자해 왔으며, 팀은 자산 운용, 투자은행, 전략 컨설팅, M&A, 비즈니스 인텔리전스 등 다양한 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있다. 유럽 소비자 및 중소기업 신용 분야의 선구자로서, 핵심 경영진은 22년 이상 함께 경영을 이어오고 있다.

브룩필드 소개

브룩필드 자산운용(NYSE: BAM, TSX: BAM)은 뉴욕에 본사를 둔 글로벌 선도적 대체자산 운용사로, 인프라, 재생에너지 및 에너지 전환, 사모펀드, 부동산, 신용 분야에서 1조 달러 이상의 자산을 운용하고 있다. 글로벌 경제의 핵심을 이루는 실물 자산 및 필수 서비스 사업에 중점을 두고, 장기적 관점에서 고객 자금을 운용한다. 브룩필드는 전 세계 투자자(공공 및 민간 연금 기금, 기부금 및 재단, 국부펀드, 금융 기관, 보험사, 개인 자산 투자자 등)에게 다양한 대체 투자 상품을 제공한다. 자산 소유 및 운영 경험을 바탕으로 가치를 창출하며, 경제 사이클 전반에 걸쳐 고객에게 안정적이고 강력한 수익을 제공한다. 자세한 내용은 웹사이트 www.brookfield.com에서 참조할 수 있다.

