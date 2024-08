SODA V, ferramenta baseada em IA, pronta para romper com o mercado automotivo e reduzir o tempo e os custos de desenvolvimento de veículos em 90%

LONDRES, 29 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A SODA.Auto, uma empresa de tecnologia automotiva sediada no Reino Unido, lança seu principal produto – a SODA V, a primeira ferramenta do mundo que cobre todas as necessidades dos engenheiros automotivos, desde a ideia até a certificação para criar veículos definidos por software. A ferramenta SODA V levou 1,5 anos e US$ 6 milhões para ser desenvolvida.

SODA V, AI-Driven Tool, Set to Disrupt the Auto Market and Cut Car Development Time and Costs by 90%

Servindo como uma plataforma unificada para Software, Eletrônica e Arquitetura Elétrica, ela aproveita os recursos das tecnologias Digital Twin e IA, reduzindo significativamente o tempo consumido por cada tarefa rotineira. Por exemplo, a codificação de teste que anteriormente levava 3 dias agora pode ser revisada em apenas 15 minutos.

"A Tesla operou consistentemente dentro do paradigma SDV, inovando com novas abordagens e ferramentas apenas para uso interno. A SODA.Auto adotou essa estratégia, mas a expandiu para atender a um público mais amplo", acrescentou Florian Rohde, ex-Tesla, sócio-gerente da iProcess LLC, EUA.

Com a SODA V, as montadoras podem construir novos SDVs em menos de 1 ano, uma fração do cronograma tradicional de 5 anos, com um orçamento de US$ 600.000 em comparação com o padrão da indústria de US$ 40 milhões. Isso levará a mais unidades no mercado, preços mais baixos para os usuários finais e automóveis cada vez mais avançados tecnologicamente, proporcionando melhores experiências aos usuários.

"A indústria automotiva está passando por uma transformação radical, impulsionada pela necessidade de ciclos de inovação mais rápidos. As empresas podem desenvolver, testar e integrar novos recursos de veículos em apenas 7 dias com a SODA.Auto," disse Matas Simonavicius, ex-CTO da CHARGE CARS.

A SODA V, ao contrário de todas as soluções de outros participantes do setor, cobre exclusivamente todo o ciclo de desenvolvimento de veículos, desde a ideia e os requisitos até a validação e certificação, substituindo pelo menos 15 ferramentas caras comumente usadas e agilizando todo o processo em uma única interface.

Em apenas um ano, a SODA.Auto pretende dobrar sua base de clientes de empresas automotivas nos mercados ocidentais, esperando que elas desenvolvam mais de 150.000 veículos definidos por software. "A empresa espera promover o desenvolvimento da indústria de veículos definidos por software e atingir US$ 100 milhões em receita até 2027", afirmou Sergey Malygin, CEO da SODA.Auto.

"O status quo anterior de criação de veículos não funciona mais. Precisamos de ferramentas inovadoras para ajudar as montadoras (e fornecedores) a superar rapidamente o desafio de criar um produto comparável aos produtos de alta tecnologia e ao custo dos carros chineses", afirmou Glenn Saint, The Society of Motor Manufacturers & Traders (SMMT) UK, diretor comercial da Equipmake.

A SODA V também atende aos setores aeroespacial, ferroviário e marítimo, e várias outras áreas. "A SODA.Auto continua a trazer suas inovações e tecnologias de ponta para a vanguarda através da infusão de IA em Digital Twins com suas mais recentes soluções de IA Generativa Multiagentes", afirmou Dan Isaacs, CTO e GM do Digital Twin Consortium. Esta iniciativa apresenta aplicações práticas dessas tecnologias, validadas pelo Digital Twin Consortium, incluindo a NASA.

A SODA.Auto, uma empresa automotiva sediada no Reino Unido fundada em 2023, possui uma equipe de 60 desenvolvedores e gerentes experientes, muitos provenientes da Arrival. Com sede em Londres, a empresa garantiu US$ 6 milhões em investimentos em 2023. Com foco em acelerar o desenvolvimento de veículos definidos por software, a SODA.Auto tem como objetivo democratizar a engenharia automotiva avançada e promover uma nova era de inovação em mobilidade. Saiba mais em https://soda.auto.

