SODA V, un outil piloté par l'IA, va bouleverser le marché de l'automobile et réduire de 90 % les délais et les coûts de développement des voitures

LONDRES, 28 août 2024 /PRNewswire/ -- SODA.Auto, une entreprise de technologie automobile basée au Royaume-Uni, lance son produit phare - SODA V, le premier outil au monde qui couvre tous les besoins des ingénieurs automobiles, de l'idée à la certification, pour créer des véhicules conçus autour du logiciel. Le développement de l'outil SODA V a duré un an et demi et coûté 6 millions de dollars.

SODA V, AI-Driven Tool, Set to Disrupt the Auto Market and Cut Car Development Time and Costs by 90%

Servant de plateforme unifiée pour l'architecture logicielle, électronique et électrique, il exploite les capacités des technologies Digital Twin et de l'IA, réduisant considérablement le temps consacré à chaque tâche habituelle. Par exemple, le codage d'essai qui prenait auparavant 3 jours peut maintenant être réalisé en seulement 15 minutes.

« Tesla a toujours agi dans le cadre du paradigme de véhicule conçu autour du logiciel, en favorisant de nouvelles approches et de nouveaux outils à usage interne uniquement. SODA.Auto a adopté cette stratégie, mais l'a élargie au profit d'un public plus large », a ajouté Florian Rohde, ex-Tesla, associé directeur chez iProcess LLC, USA.

Avec SODA V, les constructeurs automobiles peuvent construire de nouveaux véhicules conçus autour du logiciel en moins d'un an, soit une partie du délai traditionnel de 5 ans, avec un budget de 600 000 dollars, alors que la norme industrielle est de 40 millions de dollars. Cela se traduit par un plus grand nombre d'unités sur le marché, des prix plus bas pour les utilisateurs finaux et des voitures plus avancées sur le plan technologique, avec de meilleures expériences pour l'utilisateur.

« L'industrie automobile fait l'objet d'une transformation radicale, motivée par la nécessité d'accélérer les cycles d'innovation. Avec SODA.Auto, les entreprises peuvent développer, tester et intégrer de nouvelles fonctionnalités automobiles en seulement 7 jours », a déclaré Matas Simonavicius, ancien directeur technique de CHARGE CARS.

SODA V, contrairement aux solutions proposées par les autres acteurs du secteur, couvre exclusivement l'ensemble du cycle de développement des véhicules, depuis l'idée et les exigences jusqu'à la validation et la certification, remplaçant au moins 15 outils coûteux fréquemment utilisés et rationalisant l'ensemble du processus dans une interface unique.

En l'espace d'un an, SODA.Auto entend doubler sa clientèle d'entreprises automobiles sur les marchés occidentaux, en prévoyant qu'elles développent plus de 150 000 véhicules conçus autour du logiciel. « L'entreprise prévoit de favoriser le développement de l'industrie des véhicules conçus autour du logiciel et d'atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars d'ici 2027 », a déclaré Sergey Malygin, PDG de SODA.Auto.

« Le statu quo précédent, qui consistait à créer des véhicules, ne fonctionne plus. Nous avons besoin d'outils innovants pour aider les constructeurs automobiles (et les fournisseurs) à relever rapidement le défi de créer un produit comparable aux produits technologiques haut de gamme et au coût des voitures chinoises », a déclaré Glenn Saint, The Society of Motor Manufacturers & Traders (SMMT) UK, directeur commercial d'Equipmake.

SODA V est également applicable aux secteurs aérospatial, ferroviaire et maritime, ainsi qu'à plusieurs autres domaines. « SODA.Auto continue d'apporter son innovation et ses technologies de pointe en infusant l'IA dans les jumeaux numériques avec leurs dernières solutions GEN AI multi-agents », a déclaré Dan Isaacs, directeur technique et directeur général de Digital Twin Consortium. Cette initiative présente des applications pratiques de ces technologies, validées par le consortium Digital Twin, dont la NASA.

A propos de

SODA.Auto, entreprise automobile britannique fondée en 2023, s'enorgueillit d'une équipe de 60 développeurs et gestionnaires expérimentés, dont beaucoup viennent d'Arrival. Basée à Londres, l'entreprise a obtenu 6 millions de dollars d'investissements en 2023. En se concentrant sur l'accélération du développement de véhicules conçus autour du logiciel, SODA.Auto vise à démocratiser l'ingénierie automobile avancée et à favoriser une nouvelle ère d'innovation en matière de mobilité. Pour en savoir plus : https://soda.auto.

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/2490830/SODA_Auto.mp4

Contact presse :

[email protected]