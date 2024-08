SODA V, herramienta impulsada por IA, configurada para desestabilizar el mercado automotriz y reducir el tiempo y los costos de desarrollo de automóviles en un 90 %

LONDRES, 29 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- SODA.Auto, una empresa de tecnología automotriz con sede en el Reino Unido, lanza su producto estrella: SODA V, la primera herramienta del mundo que cubre todas las necesidades de los ingenieros automotrices, desde la idea hasta la certificación para crear vehículos definidos por software. La herramienta SODA V tardó 1,5 años y costó 6 millones de dólares para desarrollarse.

SODA V, AI-Driven Tool, Set to Disrupt the Auto Market and Cut Car Development Time and Costs by 90%

Funciona como plataforma unificada de software, electrónica y arquitectura eléctrica, y aprovecha las capacidades de las tecnologías Digital Twin y de la IA, reduciendo significativamente el tiempo dedicado a cada tarea rutinaria. Por ejemplo, la codificación de prueba que antes tardaba 3 días ahora se puede revisar en tan solo 15 minutos.

"Tesla ha operado de forma constante dentro del paradigma SDV, innovando con nuevos enfoques y herramientas para uso interno únicamente. SODA.Auto, adoptó esta estrategia, pero la amplió para atender a un público más amplio", agregó Florian Rohde, que trabajó anteriormente en Tesla, y es socio director actual de iProcess LLC, en EE. UU.

Con SODA V, los fabricantes de automóviles pueden construir nuevos SDV en menos de 1 año, una fracción del tiempo tradicional de 5 años, con un presupuesto de 600.000 dólares en comparación con el estándar de la industria de 40 millones de dólares. El resultado serán más unidades en el mercado, precios más bajos para los usuarios finales y automóviles cada vez más avanzados tecnológicamente con mejores experiencias para el usuario.

"La industria del automóvil está experimentando una transformación radical, impulsada por la necesidad de ciclos de innovación más rápidos. Las empresas pueden desarrollar, poner a prueba e integrar nuevas características en los vehículos en tan solo 7 días con SODA.Auto", dijo Matas Simonavicius, ex director de tecnología en CHARGE CARS.

SODA V, a diferencia de las soluciones de los demás participantes de la industria, cubre exclusivamente todo el ciclo de desarrollo del vehículo, desde la idea y los requisitos hasta la validación y certificación, reemplazando al menos 15 herramientas costosas de uso común y agilizando todo el proceso en una sola interfaz.

En solo un año, SODA.Auto, tiene como objetivo duplicar su base de clientes de las empresas automotrices en los mercados occidentales, esperando que desarrollen más de 150.000 vehículos definidos por software. "La empresa prevé fomentar el desarrollo de la industria de vehículos definidos por software y alcanzar 100 millones de dólares de ingresos para 2027", declaró Sergey Malygin, director general de SODA.Auto.

"El orden establecido anterior de crear vehículos ya no funciona. Necesitamos herramientas innovadoras que ayuden a los fabricantes de automóviles (y proveedores) a superar rápidamente el desafío de crear un producto comparable a los productos de tecnología de alta gama y al costo de los automóviles chinos", declaró Glenn Saint, The Society of Motor Manufacturers & Traders (SMMT) UK, director comercial de Equipmake.

SODA V también se aplica a los sectores aeroespacial, ferroviario y marino, y a otras áreas. "SODA.Auto, continúa llevando su innovación y tecnologías de vanguardia a la primera línea a través de la inyección de la IA en Digital Twins con sus últimas soluciones de IA Multi-agentic GEN", declaró Dan Isaacs, director de tecnología y gerente general de Digital Twin Consortium. Esta iniciativa muestra las aplicaciones prácticas de estas tecnologías, validadas por el Digital Twin Consortium, incluida la NASA.

SODA.Auto, una empresa automotriz con sede en el Reino Unido fundada en 2023, cuenta con un equipo de 60 desarrolladores y gerentes experimentados, muchos de ellos provenientes de Arrival. Con sede en Londres, la empresa afianzó 6 millones de dólares en inversiones en 2023. Con el enfoque de acelerar el desarrollo de vehículos definidos por software, SODA.Auto, tiene como objetivo democratizar la ingeniería automotriz avanzada y fomentar una nueva era de innovación en circulación. Para obtener más información, visite https://soda.auto.

Video: https://mma.prnewswire.com/media/2490830/SODA_Auto.mp4

