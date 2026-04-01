SOFTSWISS lança a segunda coleção Barrichello × Sparco: movidos pela ambição

SÃO PAULO, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A SOFTSWISS, fornecedora global de tecnologia de iGaming, lançou uma coleção limitada em colaboração com a lenda do automobilismo Rubens Barrichello e a marca de corridas Sparco. Seguindo o sucesso de sua primeira coleção, os parceiros retornam com esta edição, inspirados no conceito Movidos pela Ambição.

A apresentação da coleção ocorrerá na BiS SiGMA South America 2026, representando uma etapa significativa dessa parceria no coração do mercado latino-americano.

SOFTSWISS, Rubens Barrichello and Sparco collaboration

A carreira de piloto de Barrichello, a tradição da Sparco no automobilismo e a tecnologia da SOFTSWISS foram moldadas por ambientes em que a confiabilidade é fundamental e o desempenho é comprovado sob pressão. A segunda edição da coleção concretiza isso.

Projetada pelo designer brasileiro de roupas esportivas Denis Romanello, a coleção emprega tecidos técnicos e geometrias afiadas para evocar o traço visual de um carro em movimento, equilibrando o conforto tátil com a resiliência necessária na pista. No centro da linguagem visual está a Velocity Bar, um elemento gráfico característico desenvolvido especificamente para esta colaboração.

Rubens Barrichello, diretor não executivo na América Latina da SOFTSWISS, comentou: "Quando eu competia nas melhores pistas do mundo vestindo roupas da Sparco, nunca imaginei que um dia criaria minha própria coleção com eles. Naquela época, eu estava focado apenas na vitória, avançando um passo de cada vez. Hoje, esta parceria com a SOFTSWISS e a Sparco é especialmente significativa, simbolizando nossa jornada em comum – um compromisso de permanecer fiel ao seu caminho, respeitando o trabalho árduo e construindo algo consistente, confiável e digno de confiança. Assim como no automobilismo, o sucesso vem da dedicação, precisão e parceiros que compartilham os mesmos valores"

Diego Lamura, Marketing Corporativo e Comunicação, Automobilismo e Parcerias na Sparco: "Na Sparco, o desempenho sempre foi mais do que apenas velocidade – trata-se de engenharia, confiança e parcerias duradouras. Trabalhar com Rubens faz parte da nossa história na pista, e evoluir essa relação para uma segunda coleção junto com a SOFTSWISS reflete a progressão natural desse legado. Não é simplesmente uma coleção de estilo de vida; é uma colaboração enraizada em padrões compartilhados e no impulso de continuar avançando."

Sobre a SOFTSWISS

A SOFTSWISS é uma empresa internacional de tecnologia com mais de 15 anos de experiência no desenvolvimento de soluções inovadoras para o setor de iGaming. A equipe de especialistas, com sede em Malta, Polônia e Geórgia, tem mais de 2.000 funcionários.

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FONTE SOFTSWISS