SOFTSWISS vence o Global Tech Award por Inovação em CyberTech com Pipeguard

GŻIRA, Malta, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A SOFTSWISS, fornecedora de software de iGaming, venceu o Global Tech Award 2026 na categoria de Tecnologia em Segurança Cibernética. O prêmio reconhece o Pipeguard, uma plataforma de segurança personalizada incorporada diretamente ao processo de desenvolvimento de software. O Global Tech Awards celebra a excelência tecnológica em todos os setores no mundo todo, tornando este um marco significativo para a SOFTSWISS no cenário global de tecnologia.

SOFTSWISS Wins Best Cyber Security Technology

A SOFTSWISS desenvolveu o Pipeguard para resolver um problema comum do setor. À medida que as velocidades de desenvolvimento aumentam, as ferramentas de segurança padrão criam muitos alertas de baixo valor. Os engenheiros gastam tempo perseguindo alarmes falsos em vez de corrigir riscos reais. A solução automatiza o processo, lidando com mais de 2.000 digitalizações diariamente em mais de 200 repositórios de produção em várias linhas de produtos. Isso permite a resolução de mais de 90% dos problemas críticos dentro dos prazos acordados.

O Pipeguard é um sistema interno projetado para proteger o software antes de entrar em operação. Ele funciona diretamente dentro do processo de desenvolvimento, identificando e bloqueando códigos inseguros, componentes de software vulneráveis, credenciais expostas e problemas de infraestrutura e configuração antes que eles atinjam a produção.

Uma das principais inovações da Pipeguard é a Risk Context Score, um método proprietário que classifica as descobertas com base no risco real dos negócios. Essa abordagem reduziu os alertas de segurança irrelevantes em 95%, permitindo que os engenheiros se concentrassem em ameaças genuínas. Novos projetos geralmente podem ser conectados à plataforma em poucas horas.

A plataforma suporta um ecossistema de tecnologia utilizado por mais de 1.400 marcas de iGaming em vários mercados regulamentados. Também ajuda a SOFTSWISS a atender aos requisitos de conformidade e às auditorias dos reguladores em vários mercados regulamentados, incluindo Brasil, África do Sul, Estônia e México, entre outros.

Evgeny Zaretskov, diretor de segurança do grupo da SOFTSWISS, comenta: "No iGaming, onde a velocidade de lançamento é alta e a confiança é crítica, os controles de segurança precisam trabalhar dentro da entrega, não ao lado dela. O Pipeguard ajuda a impedir que vulnerabilidades exploráveis atinjam a produção em todo o ecossistema de produtos SOFTSWISS. Este prêmio é um reconhecimento da nossa contribuição para os padrões globais de tecnologia em segurança cibernética."

Sobre a SOFTSWISS

A SOFTSWISS é uma empresa global de tecnologia que fornece soluções de software premiadas para iGaming desde 2009. Apoiada por uma equipe de mais de 2.000 especialistas, a SOFTSWISS atende a mais de 1.000 marcas globais.

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FONTE SOFTSWISS