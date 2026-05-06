A SOFTSWISS e Rubens Barrichello iniciam seu terceiro ano de parceria

A SOFTSWISS, empresa de tecnologia com atuação global que fornece software para o setor de iGaming, comemora dois anos de parceria com Rubens Barrichello, diretor independente na América Latina.

SÃO PAULO, 5 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Ao longo dos últimos dois anos de parceria com Rubens Barrichello, a SOFTSWISS consolidou significativamente sua presença no Brasil. No primeiro trimestre de 2026, em comparação com o primeiro trimestre de 2025, o provedor de tecnologia B2B registrou um crescimento de 65% no total de apostas e de 64% na receita bruta de jogos (GGR).

2 Years of Partnership: SOFTSWISS & Rubens Barrichello

A empresa também ampliou sua presença local, passando de um único representante para uma equipe dedicada ao desenvolvimento de negócios, gestão de contas e marketing. Essa expansão melhora o atendimento ao cliente, garantindo assistência oportuna e a entrega de projetos em toda a região.

Como uma das figuras mais reconhecidas do automobilismo brasileiro, Barrichello desempenha um papel fundamental na aproximação da empresa com o mercado local, apoiando iniciativas educacionais e interagindo com parceiros. Ele também representou a SOFTSWISS em importantes eventos do setor, incluindo a Futurecom 2025 e a BiS SiGMA South America 2026.

"Estou satisfeito com a nossa parceria produtiva. Em nosso terceiro ano, nosso foco é continuar a desenvolver o que já começamos. Estou ansioso para ajudar a equipe a interagir com os parceiros por meio de experiências de corrida – é uma forma de compartilhar algo pessoal e, ao mesmo tempo, construir laços verdadeiros", comentou Rubens Barrichello.

Após várias rodadas de reuniões estratégicas com a alta administração, a empresa definiu os principais objetivos comerciais para 2026. Uma das prioridades é inspirada na experiência multidisciplinar de Rubens Barrichello: oferecer soluções mais rapidamente para acelerar o desenvolvimento de produtos e melhorar a produtividade em todas as funções da empresa.

Ivan Montik, fundador da SOFTSWISS, comentou: "Como fã de corridas há muito tempo, sei que nos negócios, assim como nas pistas, milésimos de segundo podem ser decisivos para o sucesso. A velocidade e a precisão são ainda mais importantes em longas distâncias. É exatamente essa inspiração que Rubens nos transmite no nosso trabalho diário. É essa mentalidade que ajudou a definir nossa posição no setor e continuará a impulsionar nosso avanço."

Esse enfoque já está dando resultados. Em apenas dois meses, a equipe da SOFTSWISS lançou um novo produto B2B. Isso permite que os operadores de iGaming ofereçam apostas em eventos do mundo real por meio de um modelo de odds fixas, atendendo à demanda cada vez maior do público sem sair do seu domínio de negócios habitual.

Sobre a SOFTSWISS

A SOFTSWISS é uma empresa internacional de tecnologia com mais de 15 anos de experiência no desenvolvimento de soluções inovadoras para o setor de iGaming. A SOFTSWISS oferece um software completo para a gestão de projetos de iGaming.

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FONTE SOFTSWISS