SOFTSWISS presenta la segunda cápsula Barrichello × Sparco: impulsada por la ambición

SÃO PAULO, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- SOFTSWISS, proveedor global de tecnología de iGaming, lanzó una cápsula de edición limitada en colaboración con la leyenda del automovilismo Rubens Barrichello y la marca de carreras Sparco. Tras el éxito de su primera cápsula, los socios regresan con esta edición, inspirados en el concepto Driven by Ambition.

La presentación de la colección tendrá lugar en BiS SiGMA South America 2026, marcando un hito importante para la asociación en el corazón del mercado latinoamericano.

SOFTSWISS, Rubens Barrichello and Sparco collaboration

La trayectoria de Barrichello en el automovilismo, el legado de Sparco en el automovilismo y la tecnología de SOFTSWISS se han forjado en entornos donde la fiabilidad es fundamental y el rendimiento se demuestra bajo presión. La segunda edición de la cápsula plasma ese concepto en su diseño.

Diseñada por Denis Romanello, diseñador brasileño de ropa deportiva, la colección emplea tejidos técnicos y geometrías definidas para evocar la estela visual de un automóvil en movimiento, equilibrando la comodidad táctil con la resistencia requerida en la pista. En el centro del lenguaje visual se encuentra la Velocity Bar, un elemento gráfico distintivo desarrollado específicamente para esta colaboración.

Rubens Barrichello, director no ejecutivo para América Latina en SOFTSWISS, comentó: "Cuando corría en los mejores circuitos del mundo vistiendo Sparco, nunca imaginé crear mi propia colección con ellos. En aquel entonces, estaba enfocado únicamente en la victoria, avanzando un paso a la vez. Hoy en día, esta cápsula con SOFTSWISS y Sparco es especialmente significativa, ya que simboliza nuestro viaje compartido: el compromiso de mantenernos fieles a nuestro camino, respetar el esfuerzo y construir algo sólido, confiable y digno de confianza. Al igual que en el automovilismo, el éxito proviene de la dedicación, la precisión y los socios que comparten los mismos valores".

Diego Lamura, Marketing Corporativo y Comunicación, Automovilismo y Alianzas en Sparco: "En Sparco, el rendimiento siempre ha sido mucho más que velocidad: se trata de ingeniería, confianza y asociaciones a largo plazo. Trabajar con Rubens forma parte de nuestra historia en los circuitos, y convertir esa relación en una segunda colección cápsula junto con SOFTSWISS refleja la progresión natural de ese legado. No es simplemente una colección de estilo de vida; es una colaboración basada en estándares compartidos y el impulso de seguir avanzando".

Acerca de SOFTSWISS

SOFTSWISS es una empresa internacional de tecnología con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de soluciones innovadoras para el sector de iGaming. El equipo de expertos, con sedes en Malta, Polonia y Georgia, cuenta con más de 2.000 empleados.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2946801/SOFTSWISS.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2866432/5893020/SOFTSWISS_Logo.jpg

FUENTE SOFTSWISS