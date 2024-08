Sphera ganha dois prêmios de sustentabilidade do Business Intelligence Group por capacitar empresas a gerar relatórios de sustentabilidade mensuráveis, exequíveis e auditáveis

Os prêmios reforçam o compromisso da Sphera em capacitar as empresas a tomar medidas proativas em suas jornadas de sustentabilidade e aproximá-las do cumprimento de suas metas

CHICAGO, 5 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Sphera, importante fornecedora de software, dados e serviços de gestão de risco e desempenho de Gestão de Sustentabilidade Empresarial (ESM), anunciou hoje que recebeu dois Prêmios de Sustentabilidade 2024 do Business Intelligence Group — Prêmio de Liderança em Sustentabilidade pelo terceiro ano consecutivo e Prêmio de Produto do Ano em Sustentabilidade para a Sustentabilidade Integrada da SpheraCloud.

O programa de Prêmios de Sustentabilidade do Business Intelligence Group reconhece empresas, projetos, pessoas e produtos em todo o mundo que incorporaram a sustentabilidade como parte essencial de suas práticas comerciais. A Sphera recebeu o reconhecimento por seus esforços em ajudar as empresas a entender, melhorar e divulgar seu desempenho de sustentabilidade corporativa. Com a evolução das regulamentações, os novos requisitos de divulgação e o aumento da pressão das partes interessadas, muitas empresas estão embarcando em uma jornada rumo a uma maior sustentabilidade e precisam de software, dados e experiência para ajudá-las a definir e atingir metas de sustentabilidade.

"Estamos honrados com o reconhecimento consecutivo, pelo Business Intelligence Group, como líder global em sustentabilidade, fornecendo às empresas uma visão de 360 graus da sustentabilidade e da gestão de desempenho", disse Paul Marushka, CEO e presidente da Sphera. "Esses dois prêmios são uma prova do nosso compromisso inabalável de ajudar as empresas a dar passos mensuráveis e proativos em suas jornadas de sustentabilidade. Nossa combinação única de software, dados e serviços de consultoria permite que as empresas atendam a todos os requisitos regulatórios de relatórios e garantia, melhorem os relatórios de sustentabilidade e façam progressos significativos para alcançar um futuro mais sustentável."

A SpheraCloud Integrated Sustainability é uma plataforma SaaS inovadora que aborda os relatórios de Escopo 1, 2 e 3, fornecendo acesso a conjuntos de dados de LCA atualizados e verificados anualmente e a outros bancos de dados de terceiros. Inclui uma solução automatizada para dimensionar programas complexos, garantindo um fluxo de dados simplificado e auditável. A experiência da Sphera abrange ESG, sustentabilidade corporativa, LCA e transparência da cadeia de suprimentos. Além disso, a solução integrada ajuda a reduzir a complexidade dos relatórios de Escopo 3, construindo a base de dados e alinhando as partes interessadas internas — em sustentabilidade, produto, compras e finanças — em torno da coleta de dados nos níveis corporativo, operacional, de produto e da cadeia de suprimentos.

Naved Siddique, diretor de produtos da Sphera, acrescentou: "Muitas empresas lutam para conectar dados isolados e díspares em suas organizações e cadeias de valor. A Sustentabilidade Integrada da SpheraCloud permite que as empresas obtenham uma visão holística do desempenho de sustentabilidade em toda a organização e as equipa com as ferramentas e insights necessários para medir, gerenciar e minimizar seu impacto ambiental."

"Na Sphera, eles colocaram a sustentabilidade no centro de tudo o que fazem", disse Russ Fordyce, diretor executivo do Business Intelligence Group. "Estamos inspirados por sua dedicação e animados para mostrar o incrível trabalho que eles estão realizando."

Sobre a Sphera

A Sphera é a principal fornecedora de software de gestão de risco e desempenho de Gestão de Sustentabilidade Empresarial (ESM), dados e serviços de consultoria com foco em Meio Ambiente, Saúde, Segurança e Sustentabilidade (EHS&S), Gestão de Risco Operacional (ORM), Administração de Produtos e Transparência da Cadeia de Suprimentos. Há mais de 30 anos, atendemos a mais de 8.400 clientes e mais de um milhão de usuários em 95 países, ajudando as empresas a manter seu pessoal seguro, seus produtos sustentáveis e suas operações produtivas. Saiba mais sobre a Sphera em www.sphera.com. Siga a Sphera no LinkedIn.

Sobre o Business Intelligence Group

O Business Intelligence Group foi fundado com a missão de reconhecer verdadeiros talentos e desempenho superior no mundo dos negócios. Ao contrário de outros programas de premiação do setor, os executivos de negócios — aqueles com experiência e conhecimento — julgam os programas. O sistema de pontuação proprietário e exclusivo da organização mede seletivamente o desempenho em vários domínios de negócios e, em seguida, recompensa as empresas cujas realizações estão acima das de seus pares.

