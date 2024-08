Sphera remporte deux prix de durabilité du Business Intelligence Group pour avoir permis aux entreprises de produire des rapports mesurables, exploitables et vérifiables sur le développement durable

Les récompenses soulignent l'engagement de Sphera à permettre aux entreprises de prendre des mesures proactives dans leur parcours de développement durable et de réaliser des progrès significatifs dans la poursuite de leurs objectifs.

CHICAGO, 5 août 2024 /PRNewswire/ -- Sphera, le principal fournisseur de logiciels, de données et de services de conseil pour la gestion des performances et des risques en matière de gestion de la durabilité de l'entreprise, a annoncé aujourd'hui avoir reçu deux prix de durabilité 2024 de la part du Business Intelligence Group : le prix du leadership en durabilité pour la troisième année consécutive et le prix du produit de durabilité de l'année pour sa plateforme SpheraCloud Integrated Sustainability.

Le programme des prix de durabilité du Business Intelligence Group récompense les entreprises, les projets, les personnes et les produits du monde entier qui ont fait du développement durable un élément central de leurs pratiques commerciales. Sphera a été récompensée pour ses efforts visant à aider les entreprises à comprendre, à améliorer et à rendre compte de leurs performances en matière de développement durable. Avec l'évolution des réglementations, les nouvelles exigences en matière de divulgation et la pression accrue des parties prenantes, de nombreuses entreprises s'engagent sur la voie du développement durable et ont besoin de logiciels, de données et d'expertise pour les aider à fixer et à atteindre des objectifs en matière de développement durable.

« Nous sommes honorés d'être reconnus consécutivement par le Business Intelligence Group en tant que leader mondial du développement durable, offrant aux entreprises une vision à 360 degrés du développement durable et de la gestion des performances », a déclaré Paul Marushka, président-directeur général de Sphera. « Ces deux prix illustrent notre engagement indéfectible à aider les entreprises à prendre des mesures mesurables et proactives sur la voie du développement durable. Notre combinaison unique de logiciels, de données et de services de conseil permet aux entreprises de répondre à toutes les exigences réglementaires en matière de rapports et d'assurance, d'améliorer les rapports sur le développement durable et de réaliser des progrès significatifs vers un avenir plus durable ».

SpheraCloud Integrated Sustainability est une plateforme SaaS innovante qui prend en compte les rapports Scope 1, 2 et 3, en donnant accès à des ensembles de données ACV vérifiées et mises à jour annuellement, ainsi qu'à d'autres bases de données de tiers. La plateforme comprend une solution automatisée pour la mise à l'échelle de programmes complexes, garantissant un flux de données rationalisé et contrôlable. L'expertise de Sphera couvre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) , la durabilité des entreprises, l'évaluation du cycle de vie (ACV) et la transparence de la chaîne d'approvisionnement. En outre, la solution intégrée permet de réduire la complexité du rapport Scope 3 en construisant la base de données et en alignant les parties prenantes internes - à travers le développement durable, les produits, l'approvisionnement et les finances - autour de la collecte de données au niveau de l'entreprise, de l'exploitation, des produits et de la chaîne d'approvisionnement.

Naved Siddique, directeur des produits de Sphera, a ajouté : « De nombreuses entreprises ont du mal à relier des données disparates et cloisonnées dans l'ensemble de leur organisation et de leur chaîne de valeur. SpheraCloud Integrated Sustainability permet aux entreprises d'avoir une vision globale des performances en matière de développement durable au sein de leur organisation et les dote des outils et des connaissances nécessaires pour mesurer, gérer et minimiser leur impact sur l'environnement ».

« Sphera a placé le développement durable au cœur de toutes ses activités », a déclaré Russ Fordyce, directeur général du Business Intelligence Group. « Nous sommes inspirés par son dévouement et ravis de présenter le travail incroyable effectué par cette entreprise ».

À propos de Sphera

Sphera est le principal fournisseur de logiciels, de données et de services de conseil pour la gestion des performances et des risques dans le domaine de la gestion de la durabilité des entreprises (ESM), axée sur l'environnement, la santé, la sécurité et la durabilité (EHS&S), la gestion des risques opérationnels (ORM), la gestion des produits et la transparence de la chaîne d'approvisionnement. Depuis plus de 30 ans, nous servons plus de 8 400 clients et plus d'un million d'utilisateurs dans 95 pays afin d'aider les entreprises à assurer la sécurité de leur personnel, la durabilité de leurs produits et la productivité de leurs activités. Pour en savoir plus sur Sphera, consultez www.sphera.com. Suivez Sphera sur LinkedIn.

À propos du Business Intelligence Group

Le Business Intelligence Group a été fondé avec la mission de reconnaître les vrais talents et les performances supérieures dans le monde des affaires. Contrairement à d'autres programmes de récompenses du secteur, les programmes sont évalués par des dirigeants d'entreprise, c'est-à-dire par des personnes qui ont de l'expérience et des connaissances. Le système de notation exclusif et unique de l'organisation mesure de manière sélective les performances dans de multiples domaines d'activité et récompense les entreprises dont les résultats sont supérieurs à ceux de leurs pairs.

